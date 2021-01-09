‫شركة سوديكسو Sodexo تعيد ابتكار خدمات توصيل الطعام مع منصة الذكاء الاصطناعي أتلاس

باريس، 9 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — حين يتعلق الأمر بخيارات الطعام، ما الذي يطغى على تفكير العملاء؟ المذاق، المنظر أم تجربة الخدمة؟ ربما بالنسبة إلى مستهلكي اليوم، قد تكون “كل هذه.”

أصبح الناس أكثر وعيًا بالصحة، وخيارات الطعام أصبحت كثيرة جدا الآن. ومع ذلك، فإن خدمات تقديم الطعام التقليدية ليست مخصصة بما يكفي، ناهيك عن تقديم النصائح الصحية لكل عميل. تواجه الكافيتريات الخاصة بالمؤسسات والمدارس والمرافق الكبيرة الأخرى تحديات متعددة، مثل الوقت الطويل الذي تستغرقه عمليات إنهاء الطلب والطوابير الطويلة. تؤثر هذه المشكلات أيضًا على تجربة العميل. لقد أصبح الآن اتجاهًا في الصناعة أن يصار إلى إدخال طرق ذكية لتحسين تجربة تناول الطعام وكفاءتها.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل شركة سوديكسو، إحدى أكبر مزودي خدمات التموين في العالم، مع شركة هواوي فرانس لإطلاق حل Seefood الذكي لتسوية المعاملات الخاصة بطلبات توصيل الطعام. يعتمد الحل على منصة الذكاء الاصطناعي Huawei Atlas للبرمجيات والأجهزة، وهي منصة تجمع بين التعرف على الصور بالذكاء الاصطناعي في مرحلة تسوية معاملات الطلبات للتعرف تلقائيًا على الأطباق وحساب الأسعار والتسوية الكاملة عبر بطاقات الائتمان والمحطات الطرفية الجوالة.

يستخدم هذا الحل التعلم المتري العميق للتعرف بدقة على كل طبق في 0.3 ثانية. هذا الحل يتعلم بسرعة ويمكن أن يتعرف على الفور على السمات المميزة للطبق بعد أن يقوم عامل المقصف بإدخال صورة طبق جديدة. يوفر النظام خوارزمية لتحديث ميزات العينات التي تم تحديدها بشكل غير صحيح لتحسين معدل التعرف. بالإضافة إلى ذلك، بعد كل تعرف على صورة، يقوم النظام الطرفي تلقائيًا بإضافة تسميات الكشف عن المنتجات وملصقات تصنيف المنتجات وإرسالها إلى منصة التدريب على السحابة. بهذه الطريقة، يتم تحسين عدد عينات التدريب ودقة نماذج الخوارزمية أثناء التنقل. وكلما زاد استخدامه، أصبح النظام أكثر ذكاءً.

يميز حل Seefood نفسه عن طريق توفير معلومات التغذية والسعرات الحرارية في الوقت الفعلي. بفضل هذه الابتكارات، لا يلغي الحل الحاجة إلى تدخل أمين الصندوق يدويًا لخفض وقت الانتظار بشكل كبير، ولكنه يوفر خدمات صحية ومُعتمدة على التكنولوجيا وأكثر تخصيصًا لمتناولي الطعام.

“آتي إلى هنا كل يوم لتناول غدائي أثناء العمل. إنها الآن خدمة ذاتية بالكامل، من اختيار الطبق إلى التسوية. لا طوابير طويل! إنه تناول الطعام بمتعة،” كما قال مهندس في مقصف لشركة مقرها في غوانغجو تستخدم حل Seefood. وقال أحد المشاركين الآخرين، وهو متخصص في السوق، “يمكن للمقصف الآن حساب السعرات الحرارية للطعام وتقديم مرجع تغذية بديهي للغاية. وهذا تغيير لقواعد اللعبة وهو بالضبط الحل المثالي لتناول الطعام للأشخاص المهتمين بالصحة مثلي”.

بالنسبة لمشغلي الكافتيريا، ينفذ حل Seefood التسوية المؤتمتة بالكامل، ويوفر إحصاءات الطلبات والدوران لتصور بيانات التشغيل، مما يساعدهم على تحسين قدرة الخدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يمكن للكافتيريا التي تخدم 2000 شخص يوميا تسريع عملية تسوية الطلبات من 20 ثانية لكل شخص إلى 3 ثوانٍ فقط، وزيادة عدد الأشخاص الذين تتم خدمتهم في الساعة من 180 إلى 1200، وتطبيق إدارة وتحليل بيانات التشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

حاليًا، يتم تطبيق حل Seefood من قبل سوديكسو في كافيتريا مقر هواوي الرئيسي في شنجن، بالإضافة إلى المؤسسات والمستشفيات والجامعات الكبيرة الأخرى في المدن بما في ذلك غوانغجو وشنجن وشنغهاي في الصين. لقد أثبت الحل بالفعل قيمته التجارية الرائعة ولاقى قبولًا جيدًا من قبل مشغلي الكافيتيريات والمستهلكين.

بالنظر إلى المستقبل، تخطط سوديكسو للترويج لهذا الحل عالميًا. سيتم نشر الحل في كافيتيريات سوديكسو في غرب أوروبا في النصف الأول من العام 2021. وقال مارتن بودين، رئيس سوديكسو الصين، “الابتكار هو جوهر سوديكسو، والصين هي واحدة من الدول التي تقود التحول التكنولوجي والرقمي في العالم. يسعدنا العمل مع هواوي لتطوير نماذج خدمة مبتكرة لتوصيل الطعام. من خلال هذا المشروع المبتكر المشترك، يمكننا خدمة عملائنا بشكل أفضل وإثراء تجربة العملاء من حيث الكفاءة والراحة والصحة. نحن ملتزمون بتقديم جودة أفضل خدمات الحياة للمستهلكين في الصين وحول العالم “.

تعمل هواوي على تطوير منصة للبرامج والأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي توفر سهولة لا مثيل لها في الاستخدام والأداء. تعمل هواوي مع عملاء الصناعة وشركاء التطبيق لتقديم ابتكار الذكاء الاصطناعي للصناعات. ستعمل هواوي على تعميق تعاونها مع سوديكسو لاستكشاف المزيد من السيناريوهات في صناعة المطاعم، وجعل خدمات تقديم الطعام أكثر ملاءمة، وتوفير تجربة طعام أفضل للمستهلكين.

،سوديكسو هي واحدة من أكبر مزودي خدمات تقديم الطعام في العالم وهي إحدى شركات فورتشن غلوبال 500. يقع المقر الرئيسي لشركة سوديكسو في باريس، فرنسا، وتوفر خدمات التموين للمؤسسات والمدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين والمصانع في جميع أنحاء العالم. ومع فرق محترفة من الطهاة وأخصائيي التغذية وموظفي المطبخ، ظلت سوديكسو شغوفة بتقديم أطعمة عالية الجودة ذات مذاق رائع وتسعد عملاءها.

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