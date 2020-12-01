‫شركة سيسيف غلوبال تطلق منصة هي الأولى في الصناعة: رؤية الشحنة في الوقت الحقيقي

ديتون، أوهايو، 1 ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير/– سيسيف غلوبالأعلنت شركة الابتكار الرائدة في حلول الحاويات المراقبة الحرارة لنقل الأدوية المحسنة للحياة، اليوم عن الإطلاق التجاري الكامل لمنصة رؤية الشحنةوالتقنية في الوقت الحقيقي التي ستمنح عملاء سيسيف الفرصة لاتخاذ القرارات القائمة على البيانات لضمان التسليم الآمن للأدوية للمرضى في جميع أنحاء العالم. </177

وإذ أصبحت هذه التقنية متوفرة الآن لعملاء سيسيف للشحن الجوي، بدأت الشركة بالفعل في تعديل حاويات آر كي أن وراب النشطة بأجهزة استشعار جديدة قادرة على تتبع الموقع والحالة. المنصة التي بُنيت خصيا من قبل كلاود ليف إنكبالتعاون الوثيق مع عمليات سيسيف، تنبيهات وإشعارات في الوقت الحقيقي مباشرة للعملاء عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو على المنصة نفسها عن التالي لكل شحنة:

درجة حرارة البضائع خارج الحدود المحددة

أحداث الباب المفتوح

تغيير درجة الحرارة المحيطة خارج الحدود المحددة

أحداث الصدمة

حدث إمالة

تغيير الضغط المحيط خارج الحدود المحددة

تغيير الرطوبة المحيطة خارج الحدود المحددة

مسار الانحراف / التأخير

سيستفيد عملاء سيسيف الذين يستفيدون من المنصة الجديدة أيضًا من العديد من الميزات الأخرى المضمنة في كل عقد إيجار مثل:

طلب وإدارة عقود الإيجار

إضافة عدد غير محدود من مستخدمي المنصة

مراقبة جميع الشحنات في الوقت الحقيقي

تخصيص التنبيهات والإشعارات في الوقت الحقيقي

تخصيص مواقع المسارات وحفظها للشحنات المستقبلية

الوصول إلى الشحنات التاريخية

تصدير البيانات في الوقت الحقيقي أثناء الشحن للتدخل حسب الحاجة

تلقي تقرير شحنة قياسي متوافق مع ممارسة التوزيع الجيدة في الصناعة

استخدام حزمة راحة واجهة برمجيات التطبيقات القياسية

وقال باتريك شيفر، الرئيس التنفيذي لشركة سيسيف: “أنا فخور بفرق الأفراد الذين عملوا بلا كلل في هذا المشروع لأكثر من عامين لتقديم أكثر بكثير من مجرد وظائف أساسية لعملائنا. ما أنشأناه بالشراكة مع كلاود ليف هو نظام مناسب لاحتياجات عملائنا اليوم، وهو مرن بما يكفي لاستيعاب التحسينات والابتكارات الجديدة بسهولة في المستقبل.”

وأشار توم وير، مدير العمليات في سيسيف، الذي قاد الجهود من البداية، إلى أن “الفريق بأكمله متحمس بشأن الإطلاق الرسمي اليوم، ولكن هذا لا يعني أن العمل قد انتهى. سنقوم بتعديل ما تبقى من أسطول الحاويات النشطة خلال الربع الأول من العام قبل أن ننتقل إلى خارطة طريق التحسينات الخاصة بنا. سنقوم أيضًا بإيصال عملائنا من سيل أند جين إلى المنصة وتنفيذ النظام لحاويات شحنات الشخصيات المهمة جدا والعملاء لتقديم هذه القدرة عبر مجموعة منتجاتنا بالكامل.”

أشار وير إلى أن سيسيف قد تلقت موافقة إدارة الطيران الفدرالية لتكامل جهاز التتبع في كل من حاويات سيف آر كي أن وسيسيف راب النشطة.

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لوري كونواي

مديرة اتصالات التسويق العالمي

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الإيميل: lconaway@csafeglobal.com

الموقع: csafeglobal.com

حول سيسيف غلوبال

توفر سيسيف غلوبال حلول شحن حراري شاملة للصناعات الدوائية وعلوم الحياة في جميع أنحاء العالم. باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والمتكاملة تمامًا، تضمن سيسيف توفر الحاويات متى وأينما يحتاجها العملاء. بالاقتران مع برنامج إعادة الاختبار وإعادة الاستخدام الرائد في الصناعة للشركة، يضمن جميع عملاء سيسيف أداءً متفوقًا ومستمرًا للمنتج لكل شحنة تلبي أيضًا أهداف الاستدامة للعملاء. وعبر وجودها في 150 دولة، تلتزم سيسيف بتوفير حلولها عند الطلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع ضمان 100٪، مما يجعل سيسيف الشريك المفضل للعملاء الأكثر تحديًا في سلسلة التبريد. CSafeGlobal.com

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