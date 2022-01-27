‫شركة شيلد للذكاء الاصطناعي تفتتح فرعًا لها في الإمارات تحت إدارة “بوب هاروارد”

تعيين بوب هاروارد -الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوكهيد مارتن، ونائب أدميرال سابق بالبحرية الامريكية- لقيادة عمليات التوسع العالمية للشركة

سان دييغو, 26 يناير 2022 /PRNewswire/ — عيّنت شركة شيلد للذكاء الاصطناعي “بوب هاروارد” في منصب نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والإستراتيجيات الدولية للشركة. وقال هاروارد في تصريح له: “إنّ “شيلد” تمتلك مجموعة متميزة من الطائرات ذاتية القيادة المُدرّبة على تنفيذ مهام معقدة، وهذه المجموعة ستحقق لجيشنا وجيوش حلفائنا تفوقًا ذكيًا بتكلفة مناسبة. ومن خلال الدمج بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الملاحة الجوية والقيادة الذاتية للطائرات يمكننا إحداث فارق على أرض المعركة وعلى صعيد الأمن القومي، ويمكننا كذلك الحفاظ على الاستقرار العالمي في عالم يزداد اضطرابًا. فالاستقرار والسلام العالميين يتعرّضان لتهديد هائل، ونظرة بسيطة على العناوين الرئيسية لنشرات الأخبار حول العالم تكفي لإدراك هذه الحقيقة. لذا، نعمل في “شيلد” على توظيف الكفاءات العلمية وحشد جميع الإمكانيات للمساهمة في إيجاد حلول لهذه القضايا، إضافة إلى التعاون بجدّ مع حلفائنا لمساعدتهم على حل مشكلاتهم الأمنية الملحّة.”

وقد أعلنت شركة شيلد للذكاء الاصطناعي ، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا الدفاعية تستخدم أنظمة القيادة الذاتية لتمكين الفرق المُشغّلة للطائرات بدون طيار من العمل في بيئات لا يتوفر بها نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS ) أو تردّدات لاسلكية ( RF)، عن افتتاح فرع دولي لها في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة تحت إدارة بوب هاروارد نائب الرئيس التنفيذي للأعمال والإستراتيجيات الدولية بالشركة.

وقد انضم هاروارد إلى شركة شيلد للذكاء الاصطناعي بعد تقاعده من منصب الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، والذي كان يشغله منذ عام 2014. وخلال عمله في لوكهيد مارتن، أسهم هاروارد بدور كبير في تطوير الموارد البشرية ووضع مبادرات الشراكة الصناعية للشركة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وقال براندون تسينج، أحد مؤسسي الشركة والجندي السابق في العمليات الخاصة للبحرية الأمريكية: “إنّ بوب يضفي حيوية على أيّ مكان يعمل فيه، ويدعم جميع من يعمل معه وينقل لهم خبراته. وأشعر بسعادة بالغة لانضمامه إلى شركتنا لتجديد حيويتها وتطوير خدماتها المقدّمة لعملائنا في أوروبا وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط في الوقت الذي نسعى فيه لتوسيع أعمالنا الدولية. ونحن نهدف إلى جعل جميع عملائنا فخورين بإنجازاتنا، و “بوب” سيساعدنا حتمًا على تحقيق هذا الهدف على نطاق عالمي”.

عمل هاروارد كنائب أدميرال بالبحرية الامريكية (SEAL) ونائب سابق لقائد القيادة المركزية للولايات المتحدة، تحت قيادة الجنرال جيمس ماتيس. وكان عضوًا في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج دبليو بوش كما كُلف بالعمل في المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.

عن شركة شيلد للذكاء الاصطناعي

شيلد للذكاء الاصطناعي هي شركة استثمارية ذات رأس مال مُخاطر، أسّسها فريق من مديرين تنفيذيين مشهود لهم بالكفاءة، ومحاربين خبراء في مجالات الأمن القومي ذات الصلة، ومهندسين خبراء في الذكاء الاصطناعي. يقع المقرّ الرئيسي للشركة في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، ولها مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وتشارك الشركة بمنتجاتها وأفرادها بفعالية لدعم العمليات التي تنفذها وزارة الدفاع الأمريكية وحلفائها. لمزيد من المعلومات عن الشركة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني : www.shield.ai.

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