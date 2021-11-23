‫شركة غلوبال ميلينيال كابيتال: شركة استثمارية في رأس المال المُخاطر قائمة على البيانات تنقل شركات عالمية أحادية القرن من منطقة وادي السيليكون إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

· من فضلك قدمي نفسك وأخبرينا المزيد من المعلومات حول استراتيجية شركة غلوبال ميلينيال كابيتال وتخصصها.

أدعو أندريا دانيلا مؤسسة شركة غلوبال ميلينيال كابيتال وخبيرة استراتيجية ومبتكرة ومستثمرة في رأس المال المُخاطر ورائدة أعمال. تُعد شركة جلوبال ميلينيال كابيتال أول شركة استثمار من نوعها في العالم العربي تقدم مفهوم التعلم المتعمق والذكاء الاصطناعي وتُحدِث ثورة في الطريقة التقليدية لتقييم الاستثمارات ونهج اتخاذ القرار. فنحن نستثمر في فرص المراحل المبكرة العالمية القابلة للتطوير والمدعمة بالتكنولوجيا التي تتميز بدرجة عالية من التحول والتي تركز على المستهلك في منطقة وادي السيليكون مما يجعل هذه الفرص الفريدة من نوعها في متناول مجموعة خاصة من المستثمرين الموجودين في المنطقة.

· يُرجى إخبارنا بالمزيد من المعلومات عن مجالات اهتمامك ووصف استراتيجية شركتك المتعلقة بالاستعانة بعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.

لقد عملت على تطوير مفهوم التعلم المتعمق أثناء دراستي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2020 بالتزامن مع إنشاء برنامجي المتعلق بالإدارة العامة في كلية إدارة الأعمال.بجامعة هارفارد. حيث كنت أرغب في حل التحدي المتمثل في توزيع العوائد العشوائية لرأس المال الاستثماري وفهم عدد الرهانات التي يحتاج مدير الصندوق وضعها لإدرار عائد نقدي على النقد (CoC) يبلغ أكثر من 50 ضعفًا أي مما لا يقل عن 6% من محفظته الاستثمارية. واليوم، 90% من صناديق رأس المال المُخاطر لا تدر عائدًا أكثر من ضعف رأس مال المستثمرين بسبب انعدام فرص الوصول أو عقد الصفقات الجاهزة للتنفيذ ذات الجودة. ولكي تدر صناديق رأس المال المُخاطر ما بين ضعفين أو 4 أضعاف العائد النقدي على النقد، سيطلب مديرو الاستثمار إقامة مكاتب متعددة في مختلف التخصصات، ويكون مسؤول عنها فرق تتألف مما يقرب من 30 إلى 40 محللًا، وإلا سيتم فقدان السيطرة على مُجريات الصفقة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لشبكات الإحالة القائمة على الرسوم.

تقدم Millennial Ai – وهي خوارزمية متعلقة بعلم البيانات خاضعة لحقوق ملكية شركة غلوبال ميلينيال كابيتال – حلًا مبتكرًا للمشكلة المستمرة المتعلقة بعقد صفقات جاهزة للتنفيذ ذات جودة. فقد شيدنا عالمًا من الفرص من خلال تحليل البيانات الضخمة لرأس المال المُخاطر العالمي والقدرة على تقييم نقاط بيانات الاستثمار ضمن فئات محددة ومراحل الاستثمار والنماذج والسياقات بالإضافة إلى تقديم تقييمات خوارزمية فريدة مرتبطة بالشركة مع التحلي بالثقة أثناء القيام بذلك. ويمكننا حاليًا تحليل ما بين 15,000 إلى 20,000 شركة مع إمكانات متزايدة في الأشهر المقبلة.

· يُرجى إخبارنا المزيد من التفاصيل عن مجالات اهتمامك المتعلقة بالصندوق والاستثمارات المُنجَزة حتى الآن.

لقد أنجز الصندوق الاستثماري الخاص التابع لشركة غلوبال ميلينيال كابيتال 10 استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة محفظة إجمالية قدرها 152 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2021. هذا وتتمثل رؤيتنا في أن نصبح صندوق رأس المال المُخاطر المفضل بالنسبة للمستثمرين الإقليميين، وأن نكون حلقة الوصل بين التكنولوجيا المالية وإدارة الاستثمارات من خلال إتاحة الوصول إلى الفرص المنسقة بمنطقة وادي السيليكون. ونحن متحمسون للغاية بشأن مستقبل تقنيتنا وكذلك الشركات المندرجة ضمن محفظتنا حيث نستمر في تعطيل حيز إدارة الثروات التقليدية بالتعاون مع المنظمين الماليين في مختلف التخصصات مما يمكننا من تنفيذ أنشطتنا ضمن إرشادات الدرجات المؤسسية باعتبارها صندوق استثماري خاص خاضع للرقابة.

· أطلعينا من فضلك عن استثماراتك المُنجزة حتى الآن.

تركز استراتيجية محفظتنا على مجال التكنولوجيا المالية حيث نلاحظ وجود إحصائيات جاذبة مثل سرعة التمويل وما يبديه المستثمرون من استعداد، فضلًا عن قصر فترة الاستثمار بالنسبة إلى حالة الشركات أحادية القرن. تشهد الخدمات المالية تحولًا قائمًا على الرقمنة، والطلب المخصوص، والميل المفرط في إضفاء الطابع الشخصي بدافع من متطلبات جيل الألفية والجيل الذي يليه (الجيل زد)، وحالة الطوارئ الخاصة بالتمويل اللامركزي (DEFI)، والتشفير، وقواعد البيانات المتسلسلة (blockchain)، بالإضافة إلى إمكانية التوصل إلى حلول مالية للجماهير من الفئات الاستهلاكية المصرفية وغير المصرفية. ونحن بالتأكيد متحمسون بشأن العديد من الفائزين في محفظتنا في ظل وجود عدد من الشركات مثل شركة Envel – وهي شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية تستخدم الذكاء الاصطناعي لأتمتة أموالك الشخصية، بالإضافة إلى شركة Rocket Dollar التي توفر حرية الاستثمار من خلال فتح خطة التقاعد وتحويلها إلى بدائل، وشركة Financial Choice وهي شركة استشارات آلية توفر السيولة لصناديق الاستثمار المشتركة والسندات وأسواق الأسهم على الفور عن طريق تحويل حسابك الجاري وإضافة ميزات استثمارية. لقد قمنا بتوريد وتحليل حوالي 10,000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى العالم مع فريقنا المكون من علماء البيانات لصناعة ذكاء جماعي متعلق بالصناديق بحيث يمكّننا من فهم الفئات والاتجاهات والإحصائيات والمعايير والمقاييس على مستوى العالم عبر مراحل الاستثمار.

· تعتبر البيانات هي النفط الجديد لاقتصاد المستقبل. فكيف تستخدمين البيانات والتكنولوجيا فيما يتعلق بتخطيط القرارات الاستراتيجية لمجال رأس المال المُخاطر ووضع الصيغة النهائية لها؟

شهد رأس المال المُخاطر (VC) نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. وحتى الآن، يعتمد فحص الشركات الناشئة المرتقبة وتقييمها ككيانات استثمارية على الخبرة الشخصية لصاحب رأس المال المُخاطر والشبكة والتقييمات النوعية. ففي عصر البيانات الضخمة، ظهور مصادر البيانات الجديدة والتقنيات التحليلية يفسح المجال للعمليات الاستثمارية القائمة على البيانات. هذا ويوضح تحليلنا أن النهج القائم على البيانات يؤثر على عقد الصفقات ومراحل فحص الاستثمارات، فإنه يؤدي إلى فوائد معلوماتية ومعاملاتية مما يحد من التكاليف التشغيلية على المدى القصير ويزيد من العائد المحتمل على استثمار شركة رأس مال مُخاطر على المدى الطويل. ونحن نعتقد أن إدخال الأتمتة أو نماذج التقييم القائمة على البيانات يوفر لنا ميزة تنافسية كبيرة مقارنة بمنافسينا، إلى جانب النهج المتقدم القائم على المعرفة الذي من شأنه أن يجعل عائدات الاستثمار التي نقدمها مميزة تميزًا ملحوظًا.