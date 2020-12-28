‫شركة غيفت تطلق منصةGiift Engage – منصة المشاركة الرقمية الابتكارية

سنغافورة، 28 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / —

اليوم غيفت، وهي المنصة الوحيدة الكاملة لإدارة المكافآت، عن إطلاق منصة Giift Engage، وهي أداة تسويق فريدة لدفع مشاركة العملاء عبر عروض قائمة على المكافآت.

مع مجموعة متنوعة من البرامج المتوفرة والمتبناة من قبل العملاء، تحتاج برامج الولاء إلى التطور من كونها مجرد أنظمة تلقائية وسلبية لمنح النقاط إلى أدوات تستخدمها الشركات للتفاعل بشكل استباقي مع عملائها. تلبي Giift Engage هذه الحاجة من خلال حل مبتكر يستفيد من الأصول والخبرات التي بنتها غيفت وأكثر من 50,000 شركة تابعة لها بنتها بشكل جماعي.

تتيح Giift Engage للشركات دفع العروض الترويجية القائمة على النقاط لعملائها في شكل تجارب عملاء رقمية شخصية وألعاب والمزيد عبر قنوات اتصال متعددة.

ستستخدم الشركات Giift Engage لمجموعة واسعة من أنشطة العملاء عبر الاستحواذ وتوليد العملاء المتوقعين واستخدام المحفظة والاعتماد الرقمي وغير ذلك الكثير. علاوة على ذلك، سيتم استخدام Giift Engage داخليًا أيضًا، على سبيل المثال لتحفيز الموظفين على القيام بالأنشطة وتحقيق النتائج، والإنتاجية، وإكمال المشروع، والتعاون، إلخ …

يقول باسكال شاتارت، الشريك المؤسس ومدير غيفت، “الولاء هو نتيجة المشاركة المستمرة وذات الصلة بين العلامة التجارية وعملائها. في معظم الأوقات، تفشل البرامج بسبب عدم قدرتها على التعامل بشكل هادف مع قاعدة عملائها. تسعى Giift Engage إلى معالجة ذلك بدون اضطرار العلامات التجارية إلى الخضوع لعملية تنفيذ مرهقة وبطريقة أكثر جدوى من حيث التكلفة.”

المنصة سهلة الدمج ومرنة لناحية عملية استضافتها؛ وهي تكتسب زخمًا مع عملاء غيفت في جميع أنحاء العالم. Giift Engage هي منصة مثالية لأي مدير برنامج يتطلع إلى تنشيط الاتصالات مع عملائه.

حول Giift.com :: تعمل تقنية الولاء المبتكرة الشاملة من غيفت على تحويل برامج المكافآت إلى عملات قابلة للاستبدال. تعمل غيفت في أكثر من 50 دولة، ولها مكاتب في نيويورك ولندن وسنغافورة ووهان ونيروبي ودبي وجاكرتا ومومباي وكولومبو والدوحة ودكا. نموذج عمل غيفت يعتمد على المعاملات.

لمزيد من المعلومات حول هذه المقالة، يرجى الاتصال بــ:

باسكال شاتارت، الشريك المؤسس والمدير

7470605095 (0) 44+

pascal.xatart@giift.com

www.giift.com