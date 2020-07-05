Press Release

‫شركة فنكاسا تعلن عن قمة للاستثمار على الإنترنت “الجيل التالي من أصحاب الرؤى”

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تعلن شركة فنكاسا فنتشرز ( FINCASA VENTURES )، وهي شركة رأس المال المغامر التي تعمل كشركة استشارة مالية لدور أموال العائلة الملكية، عن عقد قمة للاستثمار ( Investment summit ) بهدف جمع مليار دولار أميركي للاستثمار في شركات محتملة وتأسيس شركات ناشئة خلال وبعد فترة جائحة كوفيد-19 عبر مجموعتها الرائدة من المستثمرين الدوليين والمحليين بقيادة مكاتب الاستثمار العائلية وشركة أنجلز فندز.

وتدعو هذه القمة كبار خبراء الصناعة / المتحدثين / المشاركين في النقاش والمستثمرين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في القمة بهدف تحديد الشركات الناشئة المحتملة للاستثمارات.

سيتم بث وقائع القمة مباشرة على الإنترنت عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرئيسية، بالتعاون مع شركة ستراتيجيك سويس بارتنرز، سويسرا وشركة جي دبليو برايم منجمنت للاستشارات، الفلبين.

فنكاسا فنتشرز هي شركة رأس مال استثماري مغامر عالمية واعدة بقيادة المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة فاريس سيد، رجل الأعمال الريادي والشريك المؤسس والموجه للعديد من الشركات على مستوى العالم – من الشركات المبتدئة إلى شركات الأسهم الخاصة. وهو متخصص في الأعمال والاستثمارات الدولية عبر الحدود .

إعلان استثمار فنكاسا فنتشرز الأخير :

أكدفاريس سيدأنه استثمر 50 مليون دولار أميركي في شركةميدي سبونسر MediSponsor.Inc المسجلة في الولايات المتحدة، التي تقدم حلولاً مبتكرة سهلة الاستخدام المعتمدة على XAAS المدمجة لحلول إدارة علاقات المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية السحابيةبالإضافة إلى بوابة للدفع.

شركة ميدي سبونسر هي الوسيلة المفضلة لصناعة التكنولوجيا الصحية للمستثمرين. وهي ستجلب عرض القيمة خلال جائحة كوفيد-19من خلال تقنية التحليلات المرئية بالإضافة إلى التأثير في تقديم خدمات الرعاية الصحية. تدعوفنكاساالمستثمرين العالميين للجولة الثانية من التمويل لمواءمة خطط المرحلة الثانية للبحث والتطوير.

وقال فاريس سيد إنه تم تعيين راهول باوار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميدي سبونسر، كمستشار – رئيس مركز الشركات الناشئة العالمية فيفنكاسا فنتشرز لوضع قائمة قصيرة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للاستثمارات. نظرًا لفكرته وقدراته في هندسة الحلول، فإنفاريس سيد يسمي راهول باوار ستيف جوبز من الهند ويدعم رؤيته لـشركةميدي سبونسرمن نافي مومباي إلى نازداك.

إن الاستثمار الأخير من قبلفنكاساسيمكنشركةمدي سبونسرمن رسملة وموضعة شركة في قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وجنوب آسيا من خلال ابتكار نموذج الرعاية الصحية وتحويل السوق الرقمي.

يشتمل فريق القيادة فيشركةميدي سبونسرعلى “مزيج مثالي من مجال الرعاية الصحية والإدارة” – المؤسسين المشاركينالدكتور روشان باتيل والدكتور نيلسون باتيلمن المعاهد الهندية للإدارة، المصنفة من بين الأفضل عالميًا لبرامجها الإدارية المختلفة.

المقر الرئيسي لشركة ميدي سبونسر في دبي، الإمارات العربية المتحدة وهو ما يمنح الشركة بيئة عمل عالمية المستوى للنمو السريع. سيساعد استثمار فنكاسا إلى جانب الشراكة الاستراتيجية، شركةميدي سبونسرعلى تحقيق رؤياها لتصبح العلامة التجارية الأكثر قيمة في تكنولوجيا الرعاية الصحية.