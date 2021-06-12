‫شركة فولانتي تكنولوجيز تفوز بجائزة “مزود حلول المدفوعات الأكثر ابتكارية” في احتفال جوائز تقنيات الصيرفة لأم إي أيه فاينانس 2021

نيويورك، لندن، دبي ومكسيكو سيتي، 12حزيران/يونيو، 2021 / — أعلنت شركة فولانتي تكنولوجيز ، وهي الشركة الرائدة عالميا في المدفوعات السحابية والرسائل المالية اليوم أنها فازت بجائزة تقنية الصيرفة من أم إي أيه فاينانس 2021 في فئة “مزود حلول المدفوعات الأكثر ابتكارية”.

تهدف جوائز تقنية الصيرفة من أم إي أيه فاينانس إلى تحديد والترويج للتميز والأداء في مجال التكنولوجيا المصرفية والمالية. في العام 2021، كان هناك تركيز خاص على الاعتراف بالمؤسسات التي أفادت عملاءها من خلال الابتكار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والقيود الناتجة عن الوباء.

يشهد القطاع المصرفي في الشرق الأوسط نهضة من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة، وخيارات الدفع الموسعة عبر الحدود، ، والمدفوعات الفورية، والانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي يقدم الفرص والتحديات معا. علاوة على ذلك، أدى الوباء إلى تسريع الضغط على البنوك لرقمنة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لتلبية توقعات العملاء وفتح مصادر جديدة للإيرادات.

نظرًا لأن المدفوعات هي قلب أي استراتيجية رقمية، فقد طرحت هذه الاتجاهات حاجة ملحة لتحديث عمليات المدفوعات. تمنح حلول المدفوعات السحابية الأصلية من فولانتي تكنولوجيز المؤسسات المالية الحرية في تجاوز قيود التكنولوجيا القديمة، وتمكينها من الاستجابة بشكل أسرع للتغيير، وتقديم مزايا إمكانيات الدفع الحديثة لعملائها.

وقال فيجاي أوديراجو، الرئيس التنفيذي لشركة فولانتي تكنولوجيز، “لا تزال البنوك في الشرق الأوسط تركز على أجندات التحول الخاصة بها وتعيد النظر في نماذج أعمالها للتأكد من قدرتها على التحديث بطريقة فعالة ومجدية من حيث التكلفة. نحن نعمل كشركاء موثوقين للبنوك في المنطقة لمساعدتها على تسريع رحلات التحديث الخاصة بها، سواء كانت تتطلع إلى تمكين المدفوعات الفورية، أو الانتقال إلى ISO 20022 ، أو تزويد العملاء بخدمات مدفوعات جديدة عبر الحدود.”

وأضاف كينيث ميتشين، المدير التنفيذي وناشر أم إي أيه فاينانس، “كان تركيز فولانتي تكنولوجيز على المدفوعات في الوقت الفعلي والحلول السحابية الأصلية لتبسيط وأتمتة العمليات المعقدة في المدفوعات والرسائل المالية أحد العوامل الرئيسية المميزة لفوزها بالجائزة، فضلا عن نهج الشركة الذي يركز على العملاء. عالجت فولانتي أول دفعة فورية شاملة في المملكة العربية السعودية، ، مما يدل على سجلها الحافل في الابتكار في المنطقة.”

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