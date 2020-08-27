‫شركة كابسا هيلثكير تستحوذ على روبوفارما لتوسيع حضورها في أسواق أتمتة الصناعة الصيدلانية الجديدة

تقومروبوفارمابإنشاء وتنفيذ أنظمة تعبئة الوصفات الطبية عالية السرعة للصيدليات المجتمعية والمستشفيات وتجار الجملة والصيدليات الرقمية. تتكامل خبرة الشركة ومجموعة منتجاتها معقدرات كابسا هيلثكيروتوفران لكلا المؤسستين فرصًا جديدة للتوسع بشكل أكبر في قطاعات الأتمتة الصيدلانية. يقع المقر الرئيسي لشركةكابسا هيلثكيرفي بورتلاند، أوريغون بالولايات المتحدة الأميركية، ويعمل بها أكثر من 400 موظف ولديها مكاتب إدارية ومبيعات وإنتاج في جميع أنحاء العالم. ولأكثر من 50 عامًا، قدمتكابسا هيلثكيرمجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك عربات الأدوية والعربات الطبية والحوسبة المتنقلة والأتمتة الصيدلانية.

وستظل فرق الإدارة والهندسة فيروبوفارماعلى ما هي عليه للحفاظ على الاستمرارية عبر تركيزها الاستراتيجي، والزخم المبتكر، والرؤيا المبتكرة. وستواصل منشآتها في هولندا عملياتها وستتم الاستفادة منها لتوسيع نطاق الوصول الدولي لشركةكابسا هيلثكير.

وعلق فرانك فان دير فارت، الرئيس التنفيذي لشركةروبوفارما، قائلاً: “فيكابسا هيلثكير، سنكتسب قدرة شركة رائدة أعمال خبيرة وراعي للابتكار للمساعدة في نقلروبوفارماإلى المستوى التالي. نحن متحمسون للبدء في دمج خبراتنا المشتركة كما تقدمكابسا الدعم الاستراتيجي لروبوفارمالتسريع خطط النمو في أوروبا والولايات المتحدة “.

وأضاف آفي زيسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كابسا، “إن منتجاتروبوفارماالرائدة في السوق، وفريقها ذا الخبرة، والسمعة الطيبة للشركة، تجعلها إضافة مثالية لمنصةكابسا.تعمل هذه الشراكة على توسيع محفظةكابسا لأتمتة الصيدليات، وتعزز قدراتنا الهندسية والدعم، وتوسع نطاقنا وجودنا الجغرافي في أوروبا “.

ويعتبر الاستحواذ علىروبوفارماخامس استحواذ على علامة تجارية رئيسية من قبل كابسا خلال 10 سنوات، والثاني على وجه التحديد في صناعة الأتمتة الصيدلانية. وكانت كابسا قد استحوذتأيضًا على العلامة التجاريةكيربي لاستر التي تحظى بالاحترام في السوق في العام 2014، وتتصور الشركة نموًا ديناميكيًا وتعاونًا من خلال الجمع بين هذين الرائدين في الصناعة معًا.

حول روبوفارما

روبوفارماهي شركة رائدة في صناعة الأتمتة الصيدلانية، مقرها والويك في هولندا. وتعمل الشركة على توسيع تقنيتها في أوروبا والشرق الأوسط وأستراليا. كما تقوم الشركة بتصميم وتركيب أنظمة الأتمتة الصيدلانية السهلة الاستخدام لتوفير السرعة والموثوقية والبساطة وزيادة المساحة المتاحة. تشمل منتجاتها القوية النطاق الكامل للوفاء بالوصفات الطبية عالية السرعة وعالية الكفاءة، إلى جانب البرامج التي تتعامل مع جميع أنظمة الصيدليات الخارجية الرئيسية، وأنظمة التعبئة المركزية، وأنظمة الصيدلة الرقمية، والحلول اللوجستية. للمزيد، يرجى زيارة: www.RoboPharma.com/en/

حول كابسا هيلثكير

كابسا هيلثكير هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتقديم حلول مبتكرة لمجموعة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية. ومع أكثر من 50 عامًا من الخبرة، تقدم كابسا هيلثكير قدرة فريدة على تلبية متطلبات بيئات الرعاية الصحية المتنوعة وتقدم مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك عربات الأدوية والعربات الطبية والحوسبة المتنقلة وحلول الأتمتة الصيدلانية. يقع المقر الرئيسي لشركة كابسا هيلثكير في بورتلاند، أوريغون، ويعمل بها أكثر من 400 موظف يعملون من مكاتب الإدارة والمبيعات والإنتاج في جميع أنحاء العالم. للمزيد، يرجى زيارة www.capsahealthcare.com.