‫شركة كاسيو تطلق موديل ساعات G-STEEL الأنحل أبدا

الساعة الجديدة الأنيقة تتميز بالرشاقة والأداء العالي

طوكيو، 17 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة كاسيو كمبيوتر كو المحدودة اليوم عن إطلاق أربعة موديلات من ساعتها GST-B400، وهي الإضافة الجديدة لعائلة ساعاتها G-SHOCK المقاومة للصدمات. الساعات الجديدة تتميز بالجسم الأنحل*1 من أي ساعة من سلسلة ساعات G-STEEL، المعروفة باستعمال تركيبات جذابة لعدة مواد.

*1 استنادًا إلى استطلاع أجرته شركة كاسيو اعتبارًا من 17 مارس 2021، مقارنة بساعات G-STEEL الأخرى.

تقدم ساعات GST-B400 الجديدة بمظهرها الأنيق التصميم حاليا أنحل جسم من أية ساعة من سلسلة G-STEEL حتى الآن، حيث يبلغ سمكها 12.9 مم فقط. وهي تتميز بوحدة جديدة ومحسّنة مصممة لتوفير النحافة. حققت كاسيو ذرى جديدة في كلا المجالين من خلال تقليل عدد المكونات وحجمها في الوحدة واستخدام حوامل عالية الكثافة بتصميم أنحف وأفضل. باستخدام عقربَي ساعة فقط وبالعمل على نظام بلوتوث منخفض الطاقة، ® تستهلك ساعات GST-B400 طاقة أقل بنسبة 55.7٪ من سابقتها. *2 تعني متطلبات الطاقة المنخفضة أن عقرب الساعة لا ينبغي أن يكون بالضرورة ناقلًا للضوء، مما يوفر تصميما محسنا للعقرب. تُضفي العلاجات المطبقة على أجزاء العقرب الداخلية المصممة وفي أي مكان آخر على وجه الساعة مظهرًا ذا ملمس معدني محسّن. من خلال وضع العقرب عند موضع الساعة 9 لعرض الوضعية ومستوى البطارية وغير ذلك، بذلت كاسيو جهدًا كبيرًا لضمان إمكانية قراءة أرقام الساعة الرائعة أيضًا.

*2 The GST-B200.

يتميز كلا الطرازين GST-B400AD و GST-B400BD بعقارب معالجة لترسب البخار متعددة الطبقات للحصول على تلوين شديد الصبغة ومميز. تم استخدام طبقات متعددة من الطلاءات الشفافة لتشكيل مظهر الضوء، مع الاستفادة من التعبير اللوني الذي أصبح ممكنًا بفضل ترسيب البخار. أدت العديد من الاختبارات إلى اختيار علاجات ترسيب البخار في لون أزرق أنيق ودرجة لون أحمر عميقة مطورة حديثًا.

وظائف هذه الساعات مثيرة للإعجاب مثل تصميمها. تتضمن ميزات ضبط الوقت عالية السهولة في الساعة الضبط التلقائي للوقت عند إقرانه بهاتف ذكي مثبت مع التطبيق المخصص ووظيفة الوقت والمكان التي تتيح للمستخدم تسجيل الوقت الحالي والموقع على خريطة في التطبيق بمجرد الضغط على زر التشغيل الساعة. تشمل الميزات الأخرى التي توفر التطبيق العملي المتميز إعداد تذكير يساعد المستخدمين على تتبع الأحداث القادمة التي يحددونها في التطبيق، بالإضافة إلى ضوء الليد المزدوج عالي السطوع ليحافظ على إمكانية قراءة أرقام الساعة في الظلام.

موقع جي شوك الرسمي: https://world.g-shock.com/

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