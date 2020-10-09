‫شركة كولومبيا للملابس الرياضية تختار Adyen كمنصة لمدفوعاتها في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم

ستصبح Adyen منصة المدفوعات التجارية الموحدة لشركة كولومبيا للملابس الرياضية وعلاماتها التجارية بما في ذلك كولومبيا، سوريل، ماونتن هاردوير ، وبرانا

أمستردام، 9 أكتوبر، 2020 / بي آر نيوز واير / — AMS) Adyen: ADYEN)، منصة المدفوعات العالمية المفضلة للكثير من الشركات الرائدة في العالم، أعلنت اليوم أنه قد تم اختيارها كمنصة المدفوعات الأساسية من قبل شركة كولومبيا للملابس الرياضية (CSC)، الشركة الرائدة في صناعة الملابس والأحذية والاكسسوارات وصناعة المعدات العالمية. تتعاون Adyen اليوم مع العلامة التجارية “CSC“وستواصل طرحها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وأوروبا بجانب عائلة العلامات التجارية التابعة لها بما في ذلك كولومبيا، سوريل، ماونتن هاردوير، وبرانا.

سيتيح الدمج بين Adyen وCSC وعائلة العلامات التجارية التابعة لها، الحصول على منصة تجارة موحدة، وإنشاء عرض واحد للمدفوعات وبيانات العملاء خلال عمليات الشراء التى تتم داخل المتجر وعبر الإنترنت..

يتجه العملاء بشكل متزايد إلى التسوق عبر الإنترنت وخاصة مع بقاء الناس في منازلهم بسبب الوباء العالمي أصبح وجود منصة سلسة مع تجربة متسقة عبر جميع القنوات أمر مهم للغاية بالنسبة إلى “CSC“وعائلة العلامات التجارية التابعة لها في عام 2020.

وقد صرح مايك هيرت، رئيس قسم المعلومات بشركة كولومبيا للملابس الرياضية: ” بأن Adyen كانت الخيار الأمثل بالنسبة لنا ونحن نبني قدراتنا التجارة الموحدة لخلق تجربة أفضل للمستهلك سواء على الانترنت أو خلال التعامل المباشر فى المتجر”.” فنحن نشعر بالرضا لأن لدينا البصيرة لبدء العمل مع Adyen قبل أن تضرب أزمة كوفيد-19 العالم ويبدأ المستهلكون في تفضيل التسوق عبر الإنترنت والدفع بدون تلامس.”

وقال كامران زكي، مدير العمليات في Adyen: “يشرفنا العمل مع شركة كولومبيا للملابس الرياضية وعائلة العلامات التجارية التابعة لها من أجل خلق تجربة تسوق أفضل للعملاء في الولايات المتحدة وكندا وخارجها”.” فالمدفوعات في مجال البيع بالتجزئة تتغير بشكل أسرع من أي وقت مضى، لذلك على الشركات أن تكون مجهزة وفقًا لأفضل الاتجاهات الناشئة.إذ تحدث العديد من هذه الاتجاهات عند نقطة الدفع ونأمل معًا في إنشاء تجربة تسوق إيجابية عبر جميع القنوات.”

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.adyen.com .

نبذة عن Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) هي منصة الدفع المفضلة للعديد من الشركات الرائدة حول العالم، حيث توفر بنية تحتية حديثة شاملة متصلة مباشرة بـ Visa و Mastercard وغيرها من طرق الدفع المفضلة للمستهلكين عالميًا.تقدم Adyen مدفوعات سلسة عبر قنوات الإنترنت والجوّال وكذلك داخل المتجر.تقوم Adyen بخدمة العملاء من خلال مكاتب موزعة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأوبر، وسبوتيفي، وكاسبر وبونوبوس ولوريال.يؤكد هذا التعاون مع شركة كولومبيا للملابس الرياضية كما هو موضح في هذا التحديث التجاري على نمو Adyen المستمر مع التجار الحاليين والجدد على مر السنين.

معلومات عن شركة كولومبيا للملابس الرياضية

وقد جمعت كولومبيا للملابس الرياضية مجموعة من العلامات التجارية لحياة أكثر نشاطا، مما يجعلها رائدة في صناعة الملابس والأحذية والإكسسوارات والمعدات ذات أسلوب الحياة العالمي النشط.وقد تأسست في عام 1938 في بورتلاند، أوريغون، وتباع العلامات التجارية للشركة اليوم في حوالي 90 دولة.بالإضافة إلى العلامة التجارية Columbia® ، تمتلك شركة كولومبيا للملابس الرياضية أيضًا العلامات التجارية Mountain Hardwear® و SOREL® و prAna®.لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارةwww.columbia.com,www.mountainhardwear.com, www.sorel.comوwww.prana.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/432569/Adyen_Logo.jpg