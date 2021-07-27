‫شركة لوسيد موتورز تبدأ إدراجها في بورصة ناسداك من خلال الاندماج مع شركة تشيرشل كابيتال كورب 4

شركة لوسيد موتورز تبدأ التداول اليوم باسم لوسيد غروب إنك تحت رمز المؤشر الجديد “ LCID ” بعد استكمال الاندماج مع شركة تشيرشل كابيتال كورب 4

” بعد استكمال الاندماج مع شركة تشيرشل كابيتال كورب 4 تحقق الصفقة 4.4 مليار دولار، والتي تخطط الشركة لاستخدامها لتسريع نموها وزيادة القدرة التصنيعية للاستفادة من الطلب المتوقع على منتجاتها

لدى الشركة أكثر من 11000 حجز مدفوع لشراء لوسيد أير وهي تسير حسب الجدول المحدد لتسليم سيارتها الكهربائية الفاخرة الرائدة في النصف الثاني من العام 2021

يعكس فريق القيادة في لوسيد ثقافة التميز، مع خبرة كبيرة في صناعات السيارات والتكنولوجيا

ستوفر تقنية السيارة الكهربائية الخاصة بالشركة أداءً وكفاءة رائدين على مستوى العالم، بما في ذلك نطاق مدى سير السيارة الكهربائية وكفاءتها المتوقع أن يكون أكثر من 500 ميل بشحنة واحدة

قدرات هندسية وتصنيعية متكاملة رأسياً، بما في ذلك مصنع للمركبات الكهربائية على أحدث طراز في كازا غراندي، أريزونا

نيويورك, 26 تموز/يوليو 2021 / PRNewswire / —أصبحت شركة لوسيد غروب، التي تضع معايير جديدة للتنقل المستدام من خلال سياراتها الكهربائية الفاخرة المتطورة، اليوم شركة مدرجة في البورصة تتداول أسهمها في سوق ناسداك Global Select Market بأسهمها العادية والعامة من الفئة A المُدرجة ضمن رمزي المؤشر الجديدة “LCID” و “LCIDW” على التوالي. أكملت لوسيد لاندماج المعلن عنه سابقًا مع شركة تشيرشل كابيتال كورب 4 في 23 تموز/يوليو 2021. وستعمل الشركة المندمجة الآن باسم لوسيد غروب إنك.

وستقوم لوسيد بقرع جرس الافتتاح في بورصة ناسداك يوم 26 تموز/يوليو للاحتفال بالإدراج العام للشركة على المؤشر. يمكن مشاهدة البث المباشر للحدث من خلال زيارة: https://www.nasdaq.com/marketsite/bell-ringing-ceremony.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في لوسيد غروب، “تتمثل مهمة لوسيد في تصنيع السيارات الكهربائية وأنظمة توليد الطاقة على نطاق واسع من خلال تطوير أكثر التقنيات التي يمكن تخيلها تقدمًا.” “تمثل سيارة لوسيد أير الجيل القادم من المركبات الكهربائية وتضع معايير جديدة للراحة الداخلية والمدى والكفاءة والقوة. نحن نسير على الطريق الصحيح لتلبية عمليات التسليم المتوقعة لسياراتنا خلال العامين المقبلين في موعدها، ونتطلع إلى إسعاد عملائنا حول العالم من خلال أفضل السيارات الكهربائية التي صنعت على الإطلاق “.

وأضاف رولينسون: “شكرًا لزملائي في جميع أنحاء البلاد، من مقرنا الرئيسي في كاليفورنيا إلى مصنعنا في أريزونا، على جهودهم المتميزة واستعدادهم للتساؤل عما هو ممكن كل يوم. أنا فخور بالأسس الأساسية للوسيد، القائمة على الفضول والتصميم، ومبادئ الهندسة السليمة.”

وقال مايكل إس كلاين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تشرشل كابيتال كورب 4، قبل اندماج الشركتين، “تمتلك لوسيد تقنية رائدة في الصناعة، وطلبًا واضحًا على منتجاتها، وهي في طريقها لتقديم سيارات مدرة للدخل للعملاء في النصف الثاني من هذا العام. نحن متحمسون لدعم تحول لوسيد إلى شركة عامة ونحن واثقون من قدرتها على تلبية الاحتياجات غير الملباة في صناعة السيارات، والتي تتجه نحو الكهربة بوتيرة سريعة وعلى نطاق عالمي “.

تشرع الشركة في المرحلة التالية من نموها حيث تقوم بطرح سيارتها لوسيد أير في السوق وتتوسع بسرعة لتلبية هدفها المتمثل في تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المدعومة بتقنية توليد الطاقة الكهربائية الخاصة بالشركة. اجتازت لوسيد مؤخرا حاجز الـ 11000 حجز مدفوع لشراء لوسيد أير، بما في ذلك إصدار سيارة “دريم” المحجوز بالكامل، ونسخة “غراند تورنغ”، فضلا عن الإصدارين تورينغ و”بيور”. تقوم الشركة حاليًا بإنتاج سيارة لوسيد أير في مصنعها في ولاية أريزونا وإجراء فحوصات التحقق من الجودة تمهيدًا لتسليمها للعملاء.

تمتد خبرة فريق القيادة في لوسيد على مدى عقود عبر مجموعة متنوعة من خبرات العمل في شركات السيارات والتكنولوجيا. وكذلك يقدم مجلس إدارتها الجديد خبرات متنوعة وهو يتكون من:

بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، لوسيد غروب

أندرو ليفريس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة داو للكيماويات

تركي النويصر، نائب المحافظ ورئيس قسم الاستثمارات الدولية، صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية

غلين آر أوغست، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أوك هيل أدفايزرز، أل بي

نانسي غيويا، الرئيسة التنفيذية لشركة بلو كرنت إنك

فرانك ليندنبرغ، المدير المالي السابق لشركة مرسيدس-بنز ومرسيدس بنز إيه جي

نيتشيل مينارد-إليوت، مديرة، إليمنت سوليوشنز إنك

توني بوزواتز، الرئيس والمدير التنفيذي إنفيكتاس آيكار

جانيت إس وونغ، شريك (متقاعد)، كي بي أم جي أل أل بي

حول لوسيد غروب

تتمثل مهمة شركة لوسيد في إلهام اعتماد النقل المستدام من خلال تصميم أكثر السيارات الكهربائية جاذبية، والتي تتمحور حول التجربة البشرية. كما أن أول مجموعة طرز للشركة هي لوسيد آير، وهي سيارة سيدان فاخرة على أحدث طراز بتصميم مستوحى من ولاية كاليفورنيا تدعمه تقنية مثبتة في السباقات. تتميز السيارة بمساحة داخلية فاخرة ببصمة خارجية متوسطة الحجم، ومن المتوقع أن تكون نماذج مختارة من سيارة لوسيد أير على نطاق مدى وكفاءة السيارة المتوقع أن يكون أكثر من 500 ميل. سوف يبدأ تسليم سيارات لوسيد آير للعملاء، وهي سيارات يتم إنتاجها في مصنع لوسيد الجديد في كازا غراندي، أريزونا، في ربيع عام 2021.

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