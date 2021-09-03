‫شركة “لونجي” تُعلِن عن النتائج الأولية لعام 2021

شيان، الصين، 3 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ في 31 أغسطس، أعلنت شركة لونجي (LONGi) عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2021. وارتفعت الإيرادات إلى 35.098 مليار يوان، بزيادة 74.26٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الربح المنسوب إلى المساهمين 4.993 مليار يوان، بزيادة 21.30٪ عن نفس الفترة من العام الماضي. وحافظت الشركة على استقرار عملياتها، حيث بلغت نسبة الديون إلى الأصول 55.18٪، بانخفاض قدره 4.20 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2020. واعتبارًا من نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، نما فريق البحث والتطوير الاحترافي في لونجي إلى أكثر من 1000، وحصل حتى الآن على 1196 براءة اختراع. كما ارتفع الاستثمار في البحث والتطوير إلى 1.614 مليار يوان، وهو ما يُمثِّل 4.60٪ من الإيرادات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

وعلى الرغم من التحديات المختلفة، شحنت لونجي 38.36 جيجاوات من رقائق السيليكون أحادي البلورات خلال الفترة، بما في ذلك 18.76 جيجاوات كصادرات، بزيادة سنوية قدرها 36.48٪. وقد بلغت شحنات الوحدات أحادية البلورات 17.01 جيجاوات، مع وصول الصادرات إلى 16.60 جيجاوات، بزيادة قدرها 152.40٪. كما ارتفعت نسبة الإيرادات من الوحدات إلى 67٪ مقارنة بـ 57٪ في الفترة المماثلة السابقة.

إن صناعة الخلايا الكهروضوئية، التي تتميز باستثمارات عالية في البحث والتطوير والتكرار التكنولوجي السريع، لديها متطلبات عالية للتحكم في التكاليف والابتكار التكنولوجي. ومنذ إطلاق الجيل الأول من وحدة Hi-MO في عام 2016، قامت لونجي بتحديث السلسلة باستمرار، بهدف تحقيق نمو مُطرَد في المبيعات من خلال التقنيات الرائدة. واليوم، تم بيع سلسلة Hi-MO من لونجي للوحدات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى خلق قيمة لعملائها ورفع الشركة إلى مكانة رائدة في جميع أنحاء العالم فيما يتعلق بشحنات الوحدات.

وقد نجحت لونجي في تطوير التقنيات الكهروضوئية المرتقبة مثل تقنية الوصلات المغايرة (HJT)، وتقنية التلامس الخامل لأكسيد النفق (TOPCon). وفي أوائل يونيو 2021، أعلنت الشركة أن كفاءة تحويل البحث والتطوير لخلايا TOPCon و HJT من النوع N قد وصلت إلى 25.21٪ و 25.26٪ على التوالي، بينما خلايا TOPCon من النوع P المعلَن عنها حديثًا قد تصدرت بنسبة 25.19٪، مما يُمثِّل جولة جديدة من الأرقام القياسية العالمية. من بينها، تم تضمين سجلات الكفاءة لخلايا TOPCon و HJT من النوع N في ملف جداول كفاءة الخلايا الشمسية (الإصدار 58) الذي قام بجمعه مارتن جرين، أستاذ السيانتيا بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، بأستراليا.

كان نمو لونجي مدفوعًا بأبحاثها وقراراتها الاستراتيجية الدقيقة، ومحفظتها الصناعية الاستشرافية، والاستثمار المستمر في البحث والتطوير. وفي مارس 2021، دخلت لونجي رسميًا في قطاع طاقة الهيدروجين. وبالاستفادة من براعتها الفائقة الخاصة في البحث والتطوير، فقد أنشأت الشركة مختبرات بالتعاون مع العديد من الجامعات الرائدة من أجل ضمان ريادتها في مجال التكنولوجيا. وهذا العام، دخلت لونجي أيضًا في شراكة استراتيجية مع شركة سنتر (CENTER) من أجل تطوير أعمال بناء الخلايا الكهروضوئية المتكاملة (BIPV) بشكل مشترك في المباني العامة والصناعية الكبرى، وتوسيع سيناريوهات تطبيقات المنتجات الكهروضوئية، وتعزيز تطبيقات BIPV على نطاق واسع.

في عام 2021، واصلت لونجي المضي قدمًا في مبادرات تحسين الخدمة، بما في ذلك مبادرة “عام جودة العلامة التجارية”، مما عزز التزامها بضمان المنتَج لمدة 25 عامًا. وقد اقترحت الشركة -جنبًا إلى جنب مع العديد من الجهات الفاعلة في الصناعة- التوحيد القياسي لرقائق ووحدات السيليكون M10، وأصدرت التقرير التقني الموجز الذي يُدعى 182 من منتجات الوحدات. كما أعلنت الشركة عن معيار دورة الحياة (LONGi Lifecycle Standard)، وهو الأول من نوعه في الصناعة، والذي يلعب دورًا قياديًا في تطوير صناعة تعتمد أولاً وقبل كل شيء على المعايير القياسية وتُركِّز على الجودة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1606419/LONGi_headquarters_in_Xi_an__China.jpg