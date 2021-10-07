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Press Release

‫شركة ميامي إنترناشيونال القابضة تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر أغسطس 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تسجل أرقامًا قياسية جديدة بشأن الحصة السوقية وحجم التداول، أما تداول شركة سبايكس فيوتشرز بلغ مستويات قياسية

 |  Oct 7, 2021

برينستون، نيوجرسي، 7 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال القابضة (Miami International Holdings, Inc) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة خلال شهر سبتمبر2021 ألا وهي مياكس (MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (يُشار إليهم معًا باسم مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).

كان إجمالي الحصة السوقية للخيارات المتعددة القوائم في الولايات المتحدة 14.50% في سبتمبر2021 وهي أعلى بمقدار 79 نقطة أساسية من الحصة السوقية البالغة 13.71% في سبتمبر2020 ومثلت زيادة بنسبة 5.8%.

أبرمت مجموعة مياكس إكستشينج بشكل جماعي أكثر من 110.8 مليون عقد خيارات متعددة القوائم في أغسطس 2021 بما يمثل متوسط حجم التداول اليومي (ADV) الذي يبلغ 5,275,356 عقدًا.

 وبالنسبة للأسهم الأميركية، حققت مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™) 1,379,358,616 سهمًا في أغسطس 2021، وهو رقم قياسي جديد في حجم التداول الشهري وزيادة بنسبة 78.4% عن أغسطس 2021. يمثل إجمالي سبتمبر2021 أيضًا حصة سوقية قياسية بلغت .0.62%.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، حققت منيابوليس غرين إكستشينج 324,299 عقدًا في سبتمبر2021، وهو رابع أعلى إجمالي حجم تداول شهري على الإطلاق ويمثل زيادة بنسبة 96.8% عن إجمالي سبتمبر 2020. بلغ إجمالي حجم العقود خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2021 2,800,181 عقدًا، بزيادة قدرها 38.2% عن نفس الفترة من العام 2020، في حين بلغ إجمالي الفائدة المفتوحة 88,618 عقدًا في 31 سبتمبر2021، بزيادة قدرها 33.1% عن 31 سبتمبر2020.

حققت سبايكس فيوتشرز (SPIKES® Futures) رقمًا قياسيًا من حيث إجمالي حجم التداول بلغ 157,539 عقدًا في أغسطس 2021، بزيادة قدرها 83.4% من إجمالي 85,885 عقدًا في أغسطس2021،وبلغ حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة رقمًا قياسيًا من حجم التداول اليومي بـ 7,502 عقدًا في سبتمبر 2021. بالإضافة إلى أنه بلغ إجمالي حجم تداولات مؤشر سبايكس الآجلة في 9 سبتمبر 2021 رقمًا قياسيًا يوميًا بـ 14,890 عقد.

حجم تداول الخيارات المتعددة القوائم

 لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية حتى تاريخه

عقود الخيارات

الخيارات

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أغسطس 2021

نسبة التغيير المئوية

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أيام التداول

21

21

22

188

189

صناعة خيارات الأسهم الأميركية

763,992,378

632,751,329

20.7%

761,891,872

0.3%

6,896,676,100

5,046,519,012

36.7%

مجموعة مياكس إكستشينج

110,782,472

86,720,900

27.7%

116,013,478

-4.5%

989,154,877

605,449,661

63.4%

خيارات مياكس

43,883,693

36,901,910

18.9%

47,123,249

-6.9%

384,130,954

242,802,660

58.2%

مياكس بيرل

29,760,494

23,864,559

24.7%

27,068,706

9.9%

331,491,709

228,612,913

45.0%

مياكس إيميرالد

37,138,285

25,954,431

43.1%

41,821,523

-11.2%

273,532,214

134,034,088

104.1%

حجم التبادل اليومي للخيارات متعددة القوائم

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أغسطس 2021

نسبة التغيير المئوية

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

قطاع الخيارات الأميركية متعددة القوائم

36,380,589

30,131,016

20.7%

34,631,449

5.1%

36,684,447

26,701,159

37.4%

مجموعة مياكس إكستشينج

5,275,356

4,129,567

27.7%

5,273,340

0.0%

5,261,462

3,203,437

64.2%

مياكس

2,089,700

1,757,234

18.9%

2,141,966

-2.4%

2,043,250

1,284,670

59.0%

مياكس بيرل

1,417,166

1,136,408

24.7%

1,230,396

15.2%

1,763,254

1,209,592

45.8%

مياكس إيميرالد

1,768,490

1,235,925

43.1%

1,900,978

-7.0%

1,454,959

709,175

105.2%

الحصة السوقية للخيارات متعددة القوائم

لمجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية حتى تاريخه

الحصة السوق للخيارات

متعددة القوائم

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أغسطس 2021

نسبة التغيير المئوية

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

مجموعة مياكس إكستشينج

14.50%

13.71%

5.8%

15.23%

-4.8%

14.34%

12.00%

19.5%

مياكس

5.74%

5.83%

-1.5%

6.19%

-7.1%

5.57%

4.81%

15.8%

مياكس بيرل

3.90%

3.77%

3.3%

3.55%

9.6%

4.81%

4.53%

6.1%

مياكس إيميرالد

4.86%

4.10%

18.5%

5.49%

-11.4%

3.97%

2.66%

49.3%

حجم تداول أسهم

مياكس بيرل، الشهر الحالي

المقارنة السنوية حتى تاريخه

الأسهم (بالملايين)

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أغسطس 2021

نسبة التغيير المئوية

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أيام التداول

21

2

22

188

2

حجم الأسهم الأميركية – الصناعة

222,234

NM

NM

198,022

12.2%

2,180,672

NM

NM

حجم التداول لمياكس

1,379

NM

NM

773

78.4%

6,087

NM

NM

حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل

66

NM

NM

37

77.5%

32

NM

NM

حصة السوق لمياكس بيرل

0.62%

NM

NM

0.39%

59.1%

0.28%

NM

NM

NM – Not meaningful

حجم تداول الخيارات والعقود الآجلة

لمنيابوليس غرين إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية حتى تاريخه

العقود الآجلة وعقود

الخيارات

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أغسطس 2021

نسبة التغيير المئوية

سبتمبر 2021

سبتمبر 2020

نسبة التغيير المئوية

أيام التداول

21

21

22

188

189

حجم تداول منيابوليس غرين إكستشينج

324,299

164,754

96.8%

394,528

-17.8%

2,800,181

2,026,152

38.2%

حجم التبادل اليومي لمنيابوليس غرين إكستشينج

15,443

7,845

96.8%

17,933

-13.9%

14,895

10,720

38.9%

للحصول على مزيد من المعلومات حول شركة مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي:  www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات التداول الخاصة بمياكس على الموقع الإلكتروني التالي:  TradingOperations@MIAXOptions.com.

جهات التواصل مع الشركة

أندي نايبو، النائب الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

نُبذة عن مياكس

تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة الشركة الأم لمياكس، بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس بيرل ‎ (MIAX Pearl‎®‎‎)‎ذات المسؤولية المحدودة، ومياكس ايميرالد ‎(MIAX Emerald‎®‎‎)‎ ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة مينيابوليس للحبوب ‎ (MGEX)‎ذات المسؤولية المحدودة، وبورصة برمودا (BSX).

مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد هي عبارة عن بورصات أوراق مالية وطنية مسجلة لدى لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي تستفيد من تقنية مياكس الرائدة في الصناعة وبنيتها التحتية لإتاحة خيارات الإدراج للتداول الأمريكية للشركات الأعضاء فيها. تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر سبايكس للتقلب (SPIKES® Volatility Index) (مؤشر:سبايك)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يوماً في صناديق SPDR® S&P 500® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) (SPY). بالإضافة إلى الخيارات، تسهل مياكس بيرل تداول الأسهم النقدية من خلال بورصة مياكس بيرل إيكوتيز (MIAX Pearl Equities™‎).

بورصة مينيابوليس للحبوب هي بورصة مسجلة بلجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) وهي عبارة عن بورصة منتجات آجلة للأوراق المالية مسجلة بالإشعار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تعد بورصة مينيابوليس للحبوب بمثابة السوق الحصري لمجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك القمح الربيعي الأحمر القاسي و سبايكس فيوتشرز. بالإضافة إلى ذلك، بورصة مينيابوليس للحبوب هي سوق للعقود المحددة (DCM) ومنظمة مقاصة للمشتقات (DCO) بموجب لجنة تداول السلع الآجلة، وتوفر سوقاً للعقود المحددة منظمة مقاصة للمشتقات وخدمات السوق النقدي في مجموعة من فئات الأصول.

بورصة برمودا هي عبارة عن سوق أوراق مالية دولي إلكتروني رائد تنظمه هيئة النقد في برمودا(BMA)، وهي متخصصة في إدراج وتداول أدوات السوق الرأس مالية مثل الأسهم، والمسائل المتعلقة بالديون، والصناديق، وصناديق التحوط، وأذون المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. وهي عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية، وبورصة برمودا معترف بها عالمياً، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تقع المكاتب التنفيذية لمياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، إلى جانب مكاتب إضافية تقع في ميامي وفي الولايات التالية: فلوريدا، ومنيابوليس، وهاملتون، وبرمودا.

للمزيد من المعلومات حول مياكس، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.MIAXOptions.com.

للمزيد من المعلومات حول بورصة مينيابوليس للحبوب، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.mgex.com.

للمزيد من المعلومات حول بورصة برمودا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.BSX.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضاً أو التماساً أو بيعاً في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عموماً كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلاً” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيراً” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكاً لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالأطراف الثالثة لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالأطراف الأخرى هي لتحديد سلع و/أو خدمات متماثلة للأطراف الأخرى ويجب اعتبارها استخداماً عادلاً بموجب قانون العلامات التجارية.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1396492/MIAX_Logo.jpg

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