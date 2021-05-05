‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر أبريل 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تضع سجلات جديدة بشأن حصة السوق وحجم التداول الشهري

فيما يتعلق بخيارات الأسهم الأمريكية، نفذت مجموعة مياكس إكستشينج إجمالاً أكثر من 95 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ 4,541,657 عقدًا كحجم تداول يومي مشترك (ADV)، وهو ما يمثل إجمالي 14.15% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 14.15% زيادة بأكثر من 178 نقطة أساسية عن شهر أبريل 2020.

وفيما يتعلق بالأسهم الأميركية، نفذت بورصة أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™‏) 452,497,977 سهمًا.

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، نفذت MGEX ‏322.207 عقدًا.

حجم تداول الخيارات المتعددة المدرجة لـ مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية عقود الخيارات المتعددة المدرجة 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير 21 مارس نسبة التغيير 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير أيام التداول 21 21 23 82 83 قطاع الخيارات المتعددة المدرجة الأمريكية 674,204,936 515,812,617 30.7% 856,908,768 -21.3% 3,117,438,800 2,086,343,264 49.4% مجموعة مياكس إكستشينج 95,374,791 63,815,671 49.5% 116,927,971 -18.4% 418,632,750 236,031,886 77.4% مياكس 39,922,649 24,069,512 65.9% 37,494,076 6.5% 145,550,492 90,383,420 61.0% مياكس بيرل 35,721,054 20,365,030 75.4% 52,194,814 -31.6% 157,392,530 97,520,006 61.4% مياكس إيميرالد 19,731,088 19,381,129 1.8% 27,239,081 -27.6% 115,689,728 48,128,460 140.4% حجم التبادل اليومي للخيارات المتعددة المدرجة 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير 21 مارس نسبة التغيير 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير قطاع الخيارات المتعددة المدرجة الأمريكية 32,104,997 24,562,506 30.7% 37,256,903 -13.8% 38,017,546 25,136,666 51.2% مجموعة مياكس إكستشينج 4,541,657 3,038,841 49.5% 5,083,825 -10.7% 5,105,277 2,843,758 79.5% مياكس 1,901,079 1,146,167 65.9% 1,630,177 16.6% 1,775,006 1,088,957 63.0% مياكس بيرل 1,701,003 969,763 75.4% 2,269,340 -25.0% 1,919,421 1,174,940 63.4% مياكس إيميرالد 939,576 922,911 1.8% 1,184,308 -20.7% 1,410,850 579,861 143.3% حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة لمجموعة مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي المقارنة السنوية حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير 21 مارس نسبة التغيير 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير مجموعة مياكس إكستشينج 14.15% 12.37% 14.3% 13.65% 3.7% 13.43% 11.31% 18.7% مياكس 5.92% 4.67% 26.9% 4.38% 35.3% 4.67% 4.33% 7.8% مياكس بيرل 5.30% 3.95% 34.2% 6.09% -13.0% 5.05% 4.67% 8.0% مياكس إيميرالد 2.93% 3.76% -22.1% 3.18% -7.9% 3.71% 2.31% 60.9% حجم تداول خيارات الأسهم لأسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي المقارنة السنوية الأسهم (بالملايين) 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير 21 مارس نسبة التغيير 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير أيام التداول 21 غير متاح غير متاح 23 82 غير متاح غير متاح حجم الأسهم الأمريكية – الصناعة 207,994 غير متاح غير متاح 307,161 -32.3% 1,101,662 غير متاح غير متاح حجم التبادل لمياكس بيرل 452 غير متاح غير متاح 487 -7.1% 1,923 غير متاح غير متاح حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل 22 غير متاح غير متاح 21 -7.1% 23 غير متاح غير متاح حصة السوق لمياكس بيرل 0.22% غير متاح غير متاح 0.16% 37.3% 0.17% غير متاح غير متاح حجم التداول الخاص بالخيارات والعقود الآجلة من أجل MGEX ، الشهر الحالي المقارنة السنوية العقود الآجلة والخيارات العقود 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير 21 مارس نسبة التغيير 21 أبريل 20 أبريل نسبة التغيير أيام التداول 21 21 23 82 83 حجم MGEX 322,207 256,276 25.7% 259,617 24.1% 1,110,369 971,401 14.3% حجم التبادل اليومي لـ MGEX 15,343 12,204 25.7% 11,288 35.9% 13,541 11,704 15.7% سجلات حصة السوق وحجم التداول خلال أبريل 2021 مياكس سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمجموعة مياكس إكستشينج يوم واحد حصة السوق 16.48% 30 أبريل، 2021 شهري حصة السوق 14.15% أبريل 2021 خيارات مياكس سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمياكس يوم واحد حجم التداول 2,802,030 30 أبريل، 2021 شهري حجم التداول 39,922,649 أبريل 2021

تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى لأبريل 2021 ما يلي:

ميامي إنترناشيونال هولدنجز (أم آي إتش)

أعلنت إنها شاركت مجموعة شركات سسكويهانا إنترناشيونال لترخيص المؤشرات ذ.م.م. ( SIG Index Licensing, LLC ) لإطلاق العقود الآجلة المسددة نقدًا على مؤشر معدل ضريبة الشركات الأمريكية الخاص بشركة سسكويهانا إنترناشيونال لترخيص المؤشرات ستكون العقود الآجلة لمعدل الضرائب الأولى من نوعها وستوفر للشركات والمستثمرين طريقة فعالة لإدارة المخاطر في البيئات غير الموثوقة لمعدل ضرائب الشركات. سيبدأ تداول العقود الآجلة في 24 مايو 2021، حصريًا على MGEX عبر منصة CME Globex® .

) لإطلاق العقود الآجلة المسددة نقدًا على مؤشر معدل ضريبة الشركات الأمريكية الخاص بشركة سسكويهانا إنترناشيونال لترخيص المؤشرات ستكون العقود الآجلة لمعدل الضرائب الأولى من نوعها وستوفر للشركات والمستثمرين طريقة فعالة لإدارة المخاطر في البيئات غير الموثوقة لمعدل ضرائب الشركات. سيبدأ تداول العقود الآجلة في 24 مايو 2021، حصريًا على عبر منصة . أعلنت عن متابعة الاستثمار في أسهم فيسيكا تكنولوجيز ( Vesica Technologies ) وإتمام اتفاقية الترخيص الخاصة بهم. تتاح منصة فيسيكا Vesica’s SHIFT SearchSM (شفت) لبيانات الخيارات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمياكس على الرابط التالي www.MIAXOptions.com .

للحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على TradingOperations@MIAXOptions.com.

جهات التواصل مع الشركات:

أندي نايبو، نائب الرئيس الأول، كبير مسؤولي الاتصالات

(609) 955-2091

anybo@miami-holdings.com

ناتالي كاي، وكالة كارما

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

نبذة عن شركة مياكس

تُشغل شركة ميامي إنترناشيونال هولدنحز (إم آي إتش)؛ وهي الشركة الأم القابضة لشركة مياكس، وتدير بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ش.ذ.م.م (MIAX®) ومياكس بيرل ش.ذ.م.م (MIAX Pearl®) ومياكس إيميرالد ش.ذ.م.م (MIAX Emerald®، ويشار إليها مجتمعة مع مياكس ومياكس بيرل باسم مجموعة مياكس إكستشينج جروب (MIAX Exchange Group™))، وبورصة مينيابوليس للحبوب ش.ذ.م.م، وهو سوق عقود محددة، ومنظمة مقاصة المشتقات المالية، وبورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى شركة مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وهيكل سوق أسعار التداول وتخصيص الوقت مقابل السعر (مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع أسعار التداول والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل مياكس باعتبارها مقر التداول الحصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر SPIKES® للتقلب (مؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في صندوق SPDR®للتداول في بورصة أسهم S&P 500® (SPY).

توفر أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™) لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال الجمع بين الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. تتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج أسعار للتداول وتخصيص الوقت مقابل السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون بولاية نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي بولاية فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالبيانات الاستشرافية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات استشرافية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية للعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بأطراف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1396492/MIAX_Logo.jpg