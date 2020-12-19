‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تستحوذ على ملكية 100% من أسهم بورصة برمودا

برنستون، نيوجيرزي، وهاملتون، برمودا، 19 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، وهي الشركة القابضة الأم لبورصة مياكس®وبورصة أسهم برمودا (بي أس أكس)، اليوم أن أم آي أتش قد استحوذت على 100% من ملكية بورصة بي أس أكس. وكانت أم آي أتش قد أعلنت سابقا عن استحواذها على حصة الغالبية في البورصة المذكورة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وستواصل بورصة أم جي إي أكس عملها كشركة فرعية مملوكة بالكامل من قبل أم آي أتش.

يتوافق هذا الاستحواذ بشكل مباشر مع استراتيجية شركة أم آي أتش، ما يسمح للشركة بتوسيع تكنولوجياتها ذات المستوى العالمي وتداول المشتقات والخبرة التنظيمية للتعامل مع الأسواق الناشئة، مثل الأصول الرقمية، وتزويد بي أس أكس بدعم إضافي في سوق المخاطر (لإعادة) التأمين العالمي المتطور.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش ورئيس مجلس إدارة بي أس أس أكس: “لقد رأينا منذ فترة طويلة أن التزام حكومة برمودا بقواعد التكنولوجيا المالية وسوق (إعادة) التأمين الراسخ في البلاد يجعل من بي أس أكس وبرمودا مكونات رئيسية لطموحات أم آي أتش العالمية. نحن سعداء لإكمال هذا الاستحواذ وأن تكون بورصة بي أس أكس شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركتنا. لقد قام الرئيس التنفيذي لشركة بي أس أكس غريغ ووجيتشوسكي وفريقه بعمل هائل للمساعدة في توسيع سوق رأس المال المحلي في برمودا وموضعة بي أس أكس للنمو المستقبلي. نحن نتطلع إلى قيام أم آي أتش و بي أس أكس معا بمتابعة أنواع مختلفة من المبادرات، لا سيما في قطاعي الأصول الرقمية و (إعادة) التأمين “.

التأمين “.وقال السيد ووجيتشوسكي: “يسر فريق بي أس أكس أن ينضم إلى أم آي أتش وأن يكون قادرًا على الاستفادة الكاملة من الدعم والموارد والبنية التحتية لشركة أم آي أتش لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة إلى السوق. لقد أثبت العمل مع فريق أم آي أتش خلال العام الماضي أنه مفيد للغاية لكلا الطرفين، وقرار أم آي أتش بالاستحواذ على ملكية 100٪ من أسهم بي أس أكس يتحدث عن فرص النمو التي تراها أم آي أتش في بورصتنا. بي أس أكس متحمسة لإضافتها إلى الأعمال الرئيسية للشركة ونجاحها المستمر.”

وأضاف السيد غالاغر، “تدرك أم آي أتش أهمية بي أس أكس بالنسبة لبرمودا. ولهذه الغاية، تظل أم آي أتش ملتزمة بالحفاظ على تراث بي أس أكس وعملياتها الحالية، وسنواصل دعم السيد ووجيتشوسكي في مساعيه بصفته عضوًا في مجلس الإدارة لمديري الاتحاد العالمي لبورصات الأوراق المالية، الذي تشارك فيه بي أس أكس بالعضوية الكاملة.”

بورصة برمودا هي سوق أوراق مالية خارجية إلكترونية تمامًا تنظمه هيئة النقد في برمودا “BMA“. تخصصت بورصة برمودا في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم، وإصدارات الديون، والصناديق، وصناديق الاستثمار، وأذونات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS). بي أس أكس عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. تم الاعتراف به كسوق للأوراق المالية الخارجية المعينة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وبورصة معترف بها من قبل دائرة أتش أم للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة.

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عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة مياكس®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيمرالد أل أل سي®بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيمرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس سبايكس® (Ticker: PIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500) ® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

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تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

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