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Press Release

‫شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تعلن عن نتائج التداول للعام 2020 وحصة السوق وسجلات حجم التداول لمجموعة مياكس إكستشينج

 |  Jan 11, 2021

برنستون، نيوجيرسي، 11 كانون الثاني/يناير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش) اليوم عن نتائج تداول خيارات نهاية العام 2020 لبورصات الأوراق المالية الوطنية الثلاثة – مياكس®مياكس بيرل® ومياكس إيميرالد® ((وهي معا تشكل مجموعة مياكس إكستشينج) إذ سجل كل من البورصات الثلاثة ومجموعة مياكس إكستشينج حصص سوق جديدة وسجلات حجم على مدار العام. وزادت حصة السوق لمجموعة مياكس إكستشينج بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوي مقارنة بالعام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، نفذت بورصة مياكس بيرل إيكويتيز رقماً قياسياً بلغ 61،792،297 سهمًا في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020. وسيتم تضمين التقارير الشهرية لنتائج تداول الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج ضمن نتائج شهر كانون الثاني/يناير 2021.

حجم تداول خيارات الأسهم لـ

 مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية

عقود خيارات الأسهم

20 ديسمبر

19 ديسمبر

نسبة التغيير

20 نوفمبر

نسبة التغيير

20 ديسمبر

19 ديسمبر

نسبة التغيير

أيام التداول

22

21

20

253

252

صناعة خيارات الأسهم الأميركية

719,646,140

373,792,463

92.5%

640,174,308

12.4%

7,004,304,148

4,420,542,768

58.4%

مجموعة مياكس إكستشينج

79,347,042

36,464,337

117.6%

69,070,280

14.9%

827,187,596

439,614,442

88.2%

مياكس

31,200,513

14,723,870

111.9%

24,998,418

24.8%

330,036,680

177,085,434

86.4%

مياكس بيرل

22,347,253

18,507,078

20.7%

21,710,167

2.9%

293,410,388

233,794,910

25.5%

مياكس إيميرالد

25,799,276

3,233,389

697.9%

22,361,695

15.4%

203,740,528

28,734,098

609.1%

إجمالي متوسط التداول اليومي لخيارات الأسهم

20 ديسمبر

19 ديسمبر

نسبة التغيير

20 نوفمبر

نسبة التغيير

20 ديسمبر

19 ديسمبر

نسبة التغيير

صناعة خيارات الأسهم الأميركية

32,711,188

17,799,641

83.8%

32,008,715

2.2%

27,684,997

17,541,836

57.8%

مجموعة ميامي إكسنشينج

3,606,684

1,736,397

107.7%

3,453,514

4.4%

3,269,516

1,744,502

87.4%

مياكس

1,418,205

701,137

102.3%

1,249,921

13.5%

1,304,493

702,720

85.6%

مياكس بيرل

1,015,784

881,289

15.3%

1,085,508

-6.4%

1,159,725

927,758

25.0%

مياكس إيميرالد

1,172,694

153,971

661.6%

1,118,085

4.9%

805,299

114,024

606.3%

حصة خيارات الأسهم في السوق

مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي

المقارنة السنوية

حصة خيارات الأسهم في السوق

20 ديسمبر

19 ديسمبر

نسبة التغيير

20 نوفمبر

نسبة التغيير

20 ديسمبر

19 ديسمبر

نسبة التغيير

مجموعة مياكس إكستشينج

11.03%

9.76%

13.0%

10.79%

2.2%

11.81%

9.94%

18.8%

مياكس

4.34%

3.94%

10.1%

3.90%

11.0%

4.71%

4.01%

17.6%

مياكس بيرل

3.11%

4.95%

-37.3%

3.39%

-8.4%

4.19%

5.29%

-20.8%

مياكس إيميرالد

3.58%

0.87%

314.4%

3.49%

2.6%

2.91%

0.65%

347.5%

سجلات حصة السوق وحجم التداول 2020

مياكس

سجلات خيارات الأسهم لمجموعة مياكس إكستشينج

يوم واحد

حصة السوق

15.50%

3 سبتمبر، 2020

حجم التداول

6,664,360

3 سبتمبر، 2020

شهريا

حصة السوق

13.71%

سبتمبر 2020

حجم التداول

86,720,900

سبتمبر 2020

ربع سنوي

حصة السوق

12.47%

الربع الثالث، 2020

حجم التداول

224,171,106

الربع الثالث، 2020

خيارات مياكس

سجلات خيارات مياكس إكويتي

يوم واحد

حجم التداول

2,707,322

4 سبتمبر 2020

شهري

حجم التداول

36,901,910

سبتمبر 2020

ربع سنوي

حجم تداول

93,460,072

الربع الثالث، 2020

خيارات مياكس بيرل

سجلات خيارات مياكس بيرل إكويتي

يوم واحد

حجم التداول

2,780,300

28 فبراير 2020

شهري

حجم التداول

34,463,389

يونيو 2020

ربع سنوي

حجم التداول

79,689,376

الربع الثاني، 2020

مياكس إيميرالد

سجلات خيارات مياكس إيميرالد إكويتي

يوم واحد

حصة السوق

4.96%

2 سبتمبر 2020

حجم التداول

2,028,075

3 سبتمبر 2020

شهري

حصة السوق

4.10%

سبتمبر 2020

حجم التداول

25,954,431

سبتمبر 2020

ربع سنوي

حصة السوق

3.56%

الربع الرابع، 2020

حجم التداول

69,706,440

الربع الرابع، 2020

تشمل الإنجازات والإعلانات الأخرى للعام 2020 ما يلي:

ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)

  • إتمام عملية الاستحواذ على بورصة منيابوليس للحبوب (أم جي إي أكس).
  • تم الاستحواذ على بورصة برمودا.
  • إطلاق بورصة مياكس بيرل إيكويتيز، التي أكملت يومها الأول من التداول الحي برمز NTGR (NETGEAR Inc) في 29 أيلول/سبتمبر 2020.
  • إتمام صفقة استراتيجية مع شركات رائدة في الصناعة للتداول في أسهم مياكس بيرل. ومن بين الشركات المشاركة في المعاملة سيتداديل سيكيوريتيز، أل أل سي، هدسون ريفر تريدنغ، جمب تريدنغ غروب، سيمبلكس تريدنغ، أل أل سي، سوسكهينا سيكيوريتيز، ويو بي أس.
  • استكمال الاستثمار في الأسهم في أم إي إي جي هولدنغز المحدودة، الشركة القابضة الأم لميدشينز، وهي بورصة تداول أصول رقمية ناشئة.
  • الإعلان عن شراكة إستراتيجية واستثمار أسهم تنافسي في شركة دياموند ستاندرد إنك، التي ابتكرت أول سلعة ماسية قابلة للاستبدال.
  • أعلن عن شراكة إستراتيجية واستثمار أسهم في شركة فيسيكا تكنولوجيز (فيسيكا)، وهي شركة تكنولوجيا مالية تنتج منتجات وخدمات تجعل البيانات المالية أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ للمستخدمين.
  • استكمال الاستثمار في الأسهم في شركة ستراتيفاي تكنولوجيز إنك، وهي منصة ناشئة لتحليل مخاطر المحفظة والامتثال.

مجموعة مياكس إكستشينج

  • حصلت على جائزة فئة “تكنولوجيا التبادل الأكثر ابتكارًا” في جوائز تكنولوجيا الصناديق ودبليو أس أل 2020.

مياكس

  • أعيد إطلاق العقود الآجلة على مؤشر سبايكس ® على أم جي إي أكس عبر منصة CME Globex® ® منصة CME Globex® في 14 كانون الأول/ديسمبر 2020.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس وسبايكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس التجارية علىTradingOperations@MIAXOptions.com.

اتصالات الشركات:
ناتالي كاي، وكالة كارما
215-790-7806
nkay@karmaagency.com

عن مياكس

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) هي الشركة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة مياكس®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيرل، ومجموعة مياكس إكستشينج، وهي البورصات الوطنية الثلاث للأوراق المالية، وبورصة حبوب منيابوليس، وهو سوق عقود محدد ومؤسسة مقاصة للمشتقات وبورصة برمودا إكستشينج.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيمرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®‎” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR®” إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد يرجى زيارةwww.MIAXOptions.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُتوقع”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1396492/MIAX_Logo.jpg

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