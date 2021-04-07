شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز تُعلن عن نتائج التداول خلال شهر مارس 2021، ومجموعة مياكس إكستشينج تضع سجلات جديدة بشأن حصة السوق وحجم التداول الشهري
برينستون، نيوجرسي، 7 أبريل/نيسان 2021— /PRNewswire/ أعلنت شركة Miami International Holdings, Inc. (ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك.) اليوم عن نتائج تداول شركاتها الأمريكية التابعة في مارس/آذار 2021- (المعروفة اختصارًا باسم مياكس MIAX®)، ومياكس بيرل (MIAX Pearl®)، ومياكس إيميرالد (MIAX Emerald®) (معًا، مجموعة مياكس إكستشينج “MIAX Exchange Group™”) ومنيابوليس غرين إكستشينج (Minneapolis Grain Exchange) (المعروفة اختصارًا باسم “MGEX“).
فيما يتعلق بخيارات الأسهم الأمريكية، نفذت مجموعة مياكس إكستشينج إجمالاً أكثر من 116.9 مليون عقد خيارات أسهم بما يبلغ 5,083,825 عقدًا كحجم تداول يومي مشترك (ADV)، وهو ما يمثل إجمالي 13.65% من حصة سوق خيارات الأسهم الأميركية. تمثل حصة السوق البالغة 13.65% زيادة بأكثر من 18% عن شهر مارس 2020.
وفيما يتعلق بالأسهم الأميركية، نفذت بورصة أسهم مياكس بيرل (MIAX Pearl Equities™) 486,857,188 سهمًا.
وفيما يتعلق بالعقود الآجلة الأمريكية، نفذت MGEX 259,617 عقدًا.
|
حجم تداول الخيارات المتعددة المدرجة لـ
مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
عقود الخيارات المتعددة المدرجة
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
21 فبراير
|
نسبة التغيير
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
23
|
22
|
19
|
61
|
62
|
قطاع الخيارات المتعددة المدرجة الأمريكية
|
856,908,768
|
590,743,481
|
45.1%
|
786,095,745
|
9.0%
|
2,443,233,864
|
1,570,530,647
|
55.6%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
116,927,971
|
68,141,542
|
71.6%
|
105,083,886
|
11.3%
|
323,257,959
|
172,216,215
|
87.7%
|
مياكس
|
37,494,076
|
22,187,374
|
69.0%
|
33,180,331
|
13.0%
|
105,627,843
|
66,313,908
|
59.3%
|
مياكس بيرل
|
52,194,814
|
24,572,079
|
112.4%
|
39,577,948
|
31.9%
|
121,671,476
|
77,154,976
|
57.7%
|
مياكس إيميرالد
|
27,239,081
|
21,382,089
|
27.4%
|
32,325,607
|
-15.7%
|
95,958,640
|
28,747,331
|
233.8%
|
حجم التبادل اليومي للخيارات المتعددة المدرجة
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
21 فبراير
|
نسبة التغيير
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
قطاع الخيارات المتعددة المدرجة الأمريكية
|
37,256,903
|
26,851,976
|
38.7%
|
41,373,460
|
-9.9%
|
40,053,014
|
25,331,139
|
58.1%
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
5,083,825
|
3,097,343
|
64.1%
|
5,530,731
|
-8.1%
|
5,299,311
|
2,777,681
|
90.8%
|
مياكس
|
1,630,177
|
1,008,517
|
61.6%
|
1,746,333
|
-6.7%
|
1,731,604
|
1,069,579
|
61.9%
|
مياكس بيرل
|
2,269,340
|
1,116,913
|
103.2%
|
2,083,050
|
8.9%
|
1,994,614
|
1,244,435
|
60.3%
|
مياكس إيميرالد
|
1,184,308
|
971,913
|
21.9%
|
1,701,348
|
-30.4%
|
1,573,092
|
463,667
|
239.3%
|
حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة لـ
مجموعة مياكس إكستشينج، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
حصة سوق الخيارات المتعددة المدرجة
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
21 فبراير
|
نسبة التغيير
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
مجموعة مياكس إكستشينج
|
13.65%
|
11.53%
|
18.3%
|
13.37%
|
2.1%
|
13.23%
|
10.97%
|
20.7%
|
مياكس
|
4.38%
|
3.76%
|
16.5%
|
4.22%
|
3.7%
|
4.32%
|
4.22%
|
2.4%
|
مياكس بيرل
|
6.09%
|
4.16%
|
46.4%
|
5.03%
|
21.0%
|
4.98%
|
4.91%
|
1.4%
|
مياكس إيميرالد
|
3.18%
|
3.62%
|
-12.2%
|
4.11%
|
-22.7%
|
3.93%
|
1.83%
|
114.6%
|
حجم تداول خيارات الأسهم لـ
أسهم مياكس بيرل، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
الأسهم (بالملايين)
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
21 فبراير
|
نسبة التغيير
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
23
|
غير متاح
|
غير متاح
|
19
|
61
|
غير متاح
|
غير متاح
|
صناعة خيارات الأسهم الأميركية
|
307,161
|
غير متاح
|
غير متاح
|
290,503
|
5.7%
|
893,668
|
غير متاح
|
غير متاح
|
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
|
487
|
غير متاح
|
غير متاح
|
477
|
2.0%
|
1,470
|
غير متاح
|
غير متاح
|
حجم التبادل اليومي لمياكس بيرل
|
21
|
غير متاح
|
غير متاح
|
25
|
-15.7%
|
24
|
غير متاح
|
غير متاح
|
حصة السوق لمياكس بيرل
|
0.16%
|
غير متاح
|
غير متاح
|
0.16%
|
-3.5%
|
0.16%
|
غير متاح
|
غير متاح
|
حجم التداول الخاص بالخيارات والعقود الآجلة من أجل
MGEX ، الشهر الحالي
|
المقارنة السنوية
|
العقود الآجلة والخيارات
العقود
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
21 فبراير
|
نسبة التغيير
|
21 مارس
|
20 مارس
|
نسبة التغيير
|
أيام التداول
|
23
|
22
|
19
|
61
|
62
|
حجم MGEX
|
259,617
|
277,629
|
-6.5%
|
289,812
|
-10.4%
|
788,162
|
715,125
|
10.2%
|
حجم التبادل اليومي لـ MGEX
|
11,288
|
12,620
|
-10.6%
|
15,253
|
-26.0%
|
12,921
|
11,534
|
12.0%
سجلات حصة السوق وحجم التداول خلال مارس 2021
|
مياكس
|
سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمجموعة مياكس إكستشينج
|
يوم واحد
|
حصة السوق
|
15.62%
|
4 مارس، 2021
|
حجم التداول
|
8,126,083
|
4 مارس، 2021
|
شهري
|
حجم التداول
|
116,927,971
|
مارس 2021
|
خيارات مياكس
|
سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمياكس
|
شهري
|
حجم التداول
|
37,494,076
|
مارس 2021
|
خيارات مياكس بيرل
|
سجلات الخيارات المتعددة المدرجة لمياكس بيرل
|
يوم واحد
|
حصة السوق
|
6.92%
|
5 مارس، 2021
|
حجم التداول
|
3,506,013
|
5 مارس، 2021
|
شهري
|
حصة السوق
|
6.09%
|
مارس 2021
|
حجم التداول
|
52,194,814
|
مارس 2021
وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن شركة مياكس، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com أو التواصل مع عمليات مياكس التجارية على TradingOperations@MIAXOptions.com.
اتصالات الشركات:
ناتالي كاي، وكالة كارما
215–790–7806
nkay@karmaagency.com
عن مياكس
شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (إم آي إتش) وهي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة مياكس تدير شركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج®، وشركة مياكس بيرل المحدودة أل أل سي®) ومياكس إيميرالد أل أل سي®(مياكس إيميرالد بالإضافة إلى مياكس ومياكس بيرل تشكل مجموعة مياكس إكستشينج)، ومنيابوليس غرين إكستشينج، إل إل سي، وهو سوق عقود معين ومؤسسة مقاصة للمشتقات، وبورصة أسهم برمودا.
تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مياكس لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).
تعمل بورصة مياكس كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر التقلب سبايكس “SPIKES®” (Ticker: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في إيصال إيداع ستاندرد آند بورز “SPDR® أس أند بي 500® صندوق المؤشرات المتداولة إس بي واي.
ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح ونموذج تخصيص السعر – الوقت.
تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.
لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.MIAXOptions.com.
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