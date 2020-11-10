‫شركة ميامي الدولية القابضة تعلن عن نتائج تداول الخيارات لشهر أكتوبر 2020 لمجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية؛ وزيادة حصة السوق السنوية لما يقرب من 21٪ عن عام 2019

حصة السوق من خيارات الأسهم لمجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، الشهر الحالي المقارنة السنوية حصة السوق من خيارات الأسهم 20 أكتوبر 19 أكتوبر نسبة التغيير 20 سبتمبر نسبة التغيير 20 أكتوبر 19 أكتوبر نسبة التغيير مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية 12.26% 10.37% 18.3% 13.71% -10.5% 12.03% 9.96% 20.8% مياكس 5.19% 4.18% 24.1% 5.83% -11.0% 4.85% 3.98% 21.8% مياكس بيرل 3.47% 5.29% -34.4% 3.77% -8.0% 4.42% 5.37% -17.8% مياكس إيمرالد 3.60% 0.90% 301.7% 4.10% -12.2% 2.76% 0.60% 358.1%

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو الاتصال بعمليات مياكس التجارية TradingOperations@MIAXOptions.com .

جهة مراسلات الشركة: ناتالي كاي (Natalie Kay)، وكالة كارما “Karma Agency” nkay@karmaagency.com ‎215-790-7806

نبذة عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية

شركة ميامي الدولية القابضة هي الشركة القابضة الأم لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald®) بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية (MIAX Exchange Group™)، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال القابضة حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

تعمل MIAX Options® كمكان صرف حصري لخيارات التسوية النقدية على مؤشر تقلب SPIKES® (رمز التداول: PIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يُرجى زيارة: www.MIAXOptions.com .

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قِبَل الشركة إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.