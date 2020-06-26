‫شركة ميديكوم تعلن عن إنشاء مصنع بريطاني للكمامات بالتحالف مع الحكومة البريطانية

وإذ سيتم إنشاؤه تحت اسم “ميديكوم هيلث برو ليميتيد”، سينتج هذا المصنع مئات الملايين من الكمامات التنفسية والطبية تحت العلامة التجارية الرائدة لشركةكولميالأوروبية، لتلبية الاحتياجات المحلية في المملكة المتحدة. يذكر أن جائحةكوفيد-19الجارية قد سلطت الضوء على أهمية تأمين الإمدادات المحلية لمعدات الحماية الشخصية، والحكومة البريطانية هي أحدث الحكومات من عدد متزايد من البلدان التي تسعى إلى الشراكة مباشرة معميديكوم.

تأتي الشراكة البريطانية الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو أن الحكومة عززت سلسلة توريد معدات الوقاية الشخصية الكندية من خلال الدخول في اتفاقية متعددة السنوات مع ميديكوم. ومن المقرر افتتاح مرفق مونتريال في غضون أسابيع قليلة.

وفي فرنسا، زار الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخرًا مصنعكولمي هوبنفي باريس، واغتنم الفرصة لتأكيد استعداده لحماية الصناعة الفرنسية واستقلال سلسلة توريد معدات الحماية الشخصية الفرنسية. وأعلنت شركة ميديكوم في وقت سابق من هذا الشهر عن إنشاء مصنع ثان لها للكمامات في فرنسا وسيفتتح في وقت قياسي يوم 29 حزيران/يونيو. وبوجود 11 خطًا جديدًا وجدول إنتاج مُحسَّن، فقد تضاعف إنتاج الكمامات الطبية في الموقعين في أنغرس ثلاث مرات في خمسة الشهور.

تعملميديكومبالشراكة مع الشركة العالمية الرائدة المنتجة للأقمشة غير المنسوجة، مجموعة بيري العالمية (“بيري”)، لتصميم حل التصنيع. ستضمن بيري توريد مواد الحماية المهمة لإنتاج الكمامات على طول فترة الاتفاقية.

سيشتمل المصنع الجديد الذي يتخذ من المملكة المتحدة مقراً له على عشرات خطوط الإنتاج التي ستنتج أكثر من 100 مليون كمامة من كمامات FFP3 التنفسية المعادلة لكمامات N-99 وأكثر من 500 مليون كمامة طبية من النوع IIR لتلبية الاحتياجات المحلية في المملكة المتحدة وإنشاء 75 وظيفة ماهرة جديدة على الأقل بدوام كامل. وكما أعلن اليوم، As announced، مكنت الحكومة البريطانية الاستثمار من خلال التزام تعاقدي طويل الأجل مع ميديكوم.

وقال رونالد روبن، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة ميديكوم: “نحن فخورون للغاية بشراكتنا مع حكومة المملكة المتحدة لإنشاء مرفق محلي تشتد الحاجة إليه، والذي سينتج ملايين الكمامات التنفسية والطبية لتأمين الإمداد المستمر لبريطانيا“.

وأضاف رئيس العمليات العالمية غيوم لافيردور، “مع الإعلان عن توسيع البصمة الرابعة للشركة في الأسابيع الأخيرة، تعرض ميديكوم القدرات العميقة والرشيقة داخل شبكتنا. من خلال الشراكات مع الحكومات المحلية ووكالات الرعاية الصحية، يمكننا المساعدة في سد مشكلة المعروض مع القيام بإعداد الإنتاج المحلي، مما يجعلنا شريكًا جذابًا. إن العمل معميديكوم غروبهو واحد من أكثر الطرق فعالية للحكومات لضمان استمرار الإمداد المحلي، وهو أمر حيوي خلال فترة الوباء، لكننا نعتقد أنه مهم للغاية في جميع الأوقات.”

مع عمليات التصنيع الموزعة بشكل استراتيجي عبر ثلاث قارات وشبكة عالمية واسعة من الموردين، فإن ميديكوم تموضع نفسها بصورة فريدة لتلبية الطلب المتزايد بصورة استثنائية على منتجات الحماية الشخصية مثل الكمامات خلال الأزمة الحالية.

عن ميديكوم

تعد مجموعة ميديكوم واحدة من الشركات المصنعة والموزعة الرائدة في العالم للمنتجات عالية الجودة، ذات الاستخدام الواحد، الواقية والمتحكمة في العدوى للأسواق الطبية، وطب الأسنان، والصناعات الحيوانية، والمختبرات، وتجارة التجزئة، والصحة والعافية. تقومميديكومبتوزيع منتجات ضبط العدوى تحت العلامات التجارية”ميديكوم”، “ريتميد”، “كولمي”، “هوبن”، “و”أوشن باسيفيك” وكذلك تحت العلامة التجارية”هيدي” التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا. تشمل الشركات التابعة لميديكوم “كولمي هوبن” في فرنسا و”ميديكوم آسيا”في هونغ كونغ و”يونايتد ميديكال إنتربرايز”في الولايات المتحدة الأميركية و”كي أتش أم إنجنيرنغ”في سنغافورة و”ميديكوم هيلث برو ليميتيد”في المملكة المتحدة.

ميديكوم لديها خبرة واسعة في الاستجابة للطلب على معدات الحماية الشخصية في حالة حدوث جائحة. لمزيد من المعلومات حولميديكومومجموعتها الشاملة من حلول مكافحة العدوى، بما في ذلك مجموعة واسعة من الكمامات الطبية، يرجى زيارة Medicom.com .

عن بيري

تلتزم شركة بيري غلوبال غروب (NYSE: BERY)، ومقرها في إيفانسفيل، ولاية إنديانا، بمهمتها المتمثلة في “التقدم دائمًا لحماية ما هو مهم”، وتشترك بفخر مع عملائها لتزويدهم بحلول حماية ذات قيمة مضافة، خفيفة الوزن بشكل متزايد ويسهل إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها. تعد الشركة موردًا عالميًا رائدًا لمجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة الصلبة والمرنة وغير المنسوجة المستخدمة يوميًا في الأسواق النهائية الاستهلاكية والصناعية. لدى بيري، وهي شركة فورتشن 500، أكثر من 48,000 موظف وولدت 12.6 مليار دولار من صافي المبيعات الافتراضية في السنة المالية 2019، من العمليات التي تمتد عبر 290 موقعًا في ست قارات. للحصول على معلومات إضافية، يرجى زيارة موقع بيري على الويب berryglobal.com.

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الاتصال: غيل بادفيسكاس، نائبة الرئيس، قسم التسويق، أيه أم دي مديسين إنك، gpadvaiskas@medicom.ca