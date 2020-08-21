‫شركة هايشا تطلق أحدث منصاتها للأجهزة لشحن الطائرة بدون طيار في حقيبة – D.NEST

شنجن، الصين، 21 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هايشا HEISHA، الشركة المزودة لحلول شحن الطائرة بدون طيار وأنظمة الطائرات غير المأهولة، أحدث منصاتها الجهازية للطائرة بدون طيار في حقيبة – D.NEST يوم 20 آب/أغسطس مع فترة ترويجية محدودة الفترة للاحتفال بالإطلاق. وبموجب هذه الفترة الترويجية، سيتم منح أول 200 مشتر لمنصة D.NEST جهاز Mavic 2 Zoom أو 1,126 دولارا عند الشراء.

وإذ تستند إلى وسادة الشحن C500 من الجيل الثالث منهايشا، والتي تركز على الحماية من الأشعة تحت الحمراء التي تمت ترقيتها وصقلها عبر 3 أجيال، تعتبر D.NEST حلاً موثوقًا ومستقرًا لشحن الطائرات بدون طيار. وإذ تأتي مجهزة بحزمة المراقبة المنفصلة T3، وجهاز كمبيوتر ذكاء اصطناعي مدمج، وقاعدة تحكم عن بعد وجهاز توجيه محلي، تعتبر D.NEST سهلة الصيانة وإعادة التطوير. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون منصة الأجهزة هذه مركز بيانات ومركز تحكم لروبوتات مختلفة.

تعملهايشاعلى واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة المصدر ومجموعة تطوير البرمجيات، مما يجعلها متوافقة للغاية. تم تصميم D.NEST للاستخدام مع سلسلة DJI Mavic و Phantom، ويمكن أيضًا تخصيصها للاستخدام مع M200 و M210 و M300 و M600 وطائرات بدون طيار مفتوحة المصدر وطائرة VTOL ذات الجناح الثابت.

وإذ تأتي مجهزة بـمجموعة التحكم PCB control K100 5 في 1، ومواد ذات مستوى صناعي، توفرهايشاأيضًا منصة شحن طائرات بدون طيار مفيدة ومستقرة وفعالة من حيث التكلفة.

تساعد التكنولوجيا غير المأهولة ببطء في تحسين حياتنا، ولكن التكلفة العالية وصيانة الأنظمة الآلية تمنع التوجه نحو المزيد من استعمالها. بهدف توفير وصول سهل إلى البيانات الجوية، أطلقتهايشاأول واجهة للطائرات بدون طيار متوافقة مع أومني، وفعالة من حيث التكلفة. نحن نهدف إلى توفير مستقبل يمكن فيه للجميع الحصول على نظرة عامة من أعلى من هواتفهم المحمولة.

حول هايشا

تركز شركةهايشاالتي تعتمد على التكنولوجيا على إنشاء منتجات ذات قيمة حقيقية للحياة اليومية من خلال تطوير العلوم والتكنولوجيا. تمتلكهايشامنشأة تصنيع تبلغ مساحتها أكثر من 1700 متر مربع ومعدات اختبار ومعالجة متقدمة، وتوفر حلولًا موفرة للتكلفة والوقت لمزيد من المطورين وهي مفتوحة لشراكاتتصنيع المعدات الأصلية والشركات التجارية.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال: info@heishatech.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1231183/SHENZHEN_HEISHA.jpg