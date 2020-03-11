شركة هنغتون روكلي تكشف عن وحدات شمسية دي آر 4 سيليكون بصرية فوتونية بقدرة 400 غيغا
شوجو، الصين، 11 آذار/مارس، 020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة هنغتون روكلي تكنولوجي عن إطلاق وحدات طاقة شمسية 400 غيغا QSFP-DD DR4 بصرية تستند إلى تقنية السليكون الفوتونية للجيل التالي من شبكة مركز البيانات. وستقوم هنغتون روكلي بعرض حي لهذه الوحدات من 10-12 مارس، 020 في مؤتمر ومعرض أو أف سي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية. ووحدة الـ 400 غيغا QSFP-DD هي أول وحدة 400 غيغا قائمة على تقنية السليكون الفوتونية البصرية تكشف هنغتون روكلي النقاب عنها. وسيتم استخدام وحدات الـ دي آر دي في الجيل التالي من شبكات مركز البيانات على نطاق السحابة لربط المحولات في حل الربط البصري المنخفضة التكلفة والمنخفضة استهلاك الطاقة. وسيمكن نشر وحدات الـ 400 غيغا شبكات مراكز البيانات من زيادة قدرتها بأربعة أضعاف مقارنة بأعمال النشر الحالية التي تستخدم وحدات الـ 100 غيغا.
تستخدم وحدات QSFP-DD DR4 ذات الـ 400 غيغا رقاقة الـ 7 نانو ملم دي أس بي الأكثر تطوراً في الصناعة.الرقائق البصرية، التي تشكل اللبنات الأساسية لجهاز الإرسال والاستقبال في الوحدة، تعتمد على التقنية الفوتونية من روكلي، التي ستقوم أيضًا بعرض تجريبي لرقاقاتها السليكون الفوتونية تي أكس وبي أكس بي آي سي المستخدمة في وحدات الإرسال والاستقبال400 غيغا دي آر دي في كشكها فيأو أف سي.لا تقوم تقنيةالسليكون الفوتونية من روكي بدمج المكونات الضوئية السلبية والنشطة فحسب، لتقليل الحاجة إلى التجميع الفرعي البصري بشكل كبير، ولكنها تقدم أيضًا تصميمًا خاصًا لتخفيف اقتران الألياف. نتيجة لعملية التوافق السلبية الأوتوماتيكية لمصادر الضوء وصفائف الألياف، تم تبسيط عملية تصنيع الوحدة الضوئية وجعلها مناسبة للإنتاج بالجملة.
هنغتون روكلي تكنولوجي هي مشروع مشترك أنشأته هنغتون أوبتيك إلكتريك وتشاينا أند روكلي فوتونيكس المحدودة وهنغتون روكي المحدودة في المملكة المتحدة. تقوم هنغتون روكلي بتصميم وتصنيع الوحدات البصرية الراقية. كما أنها ملتزمة بتصميم رقائق السيليكون الضوئية وتكاملها وتعبئتها واختبارها، من أجل تحسين القدرة التنافسية لتصميم الوحدات الضوئية وتصنيعها.