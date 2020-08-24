‫شركة وان دروب تعلن عن تمويل وتعهدات بقيمة تبلغ حوالى 100 مليون دولار من باير

التمويل البالغ 98.7 مليون دولار ورسوم التطوير والتعهدات التجارية المعلمية تسرع تطوير وتسويق منصة وان دروب الصحية الرقمية والقدرات التكهنية المدفوعة بالبيانات عبر عدة مجالات من مجالات العقاقير

نيويورك، 24 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة وان دروب (One Drop)، وهي شركة رائدة في ميدان الحلول الرقمية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وغيره من الأمراض المزمنة، اليوم عن اتفاق جديد مع شركة باير من أجل التطوير المشترك للمنتجات الصحية الرقمية لعدد من مجالات العقاقير بناء على منصة وان دروب الذاتية الرعاية، التكهنية، الواقية والشخصية. وقد أغلقت الشركة تمويلا بقيمة 34.7 مليون دولار من الفئة سي قادته باير فضلا عن 64 مليون دولار على هيئة رسوم تطوير ودفعات تجارية يمكن أن تكون معلمية.

وتعرض الاتفاقية الجديدة التزام باير بشراكتها معوان دروبوتصوروان دروبللرعاية الذاتية المدعومة بالبيانات، الفعالة والشخصية كمستقبل لإدارة الحالات المزمنة. يتم دعم الحل الفائز بالجوائز منوان دروببالبيانات، بالاعتماد على أكثر من 13 مليار نقطة بيانات صحية متنوعة من المستخدمين الذين قاموا بتنزيل منصةوان دروبأكثر من ثلاثة ملايين مرة. تتيح هذه المنصة المدعومة بالبيانات التنبؤات الصحية التي يتم تقديمها من خلال تجربة تتمحور حول المستخدم وتوفر التدخلات المناسبة في الأوقات المناسبة

في حين أنوان دروبتدعم حاليًا الأشخاص في إدارة مرض السكري، أو أعراض ما قبل السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو أي مزيج من هذه الحالات، فإن التزامات التطوير والمعالم التجارية المحتملة منبايرستساعد في توسيع حلوان دروبالرائد في الصناعة في تركيزبايرعلى مجالات مثل أمراض القلب والأورام وصحة المرأة. ستمكن البنية الوحداتية لحلوان دروبمن التوسع في المجالات العلاجية الجديدة. بدلاً من علاج الحالات الفردية، ستدعم تجربة الرعاية الذاتية لـوان دروبجميع المشكلات الصحية التي قد يكون يديرها الفرد، مما يوفر نهجًا شاملاً يقود إلى نتائج مستدامة.

وقال جيف داتشيس، الرئيس التنفيذي ومؤسس وان دروب: “لتقديم نتائج صحية أفضل وتوفير التكاليف على مستوى السكان، يجب أن نركز على الأفراد. تقدموان دروببرنامجًا مخصصًا للتحول الصحي يتناسب ديناميكيًا مع احتياجاتك وسلوكياتك كل يوم، مما يمكّن كل فرد من تحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة. وفي المقابل، تواصل الأنظمة الأساسية الأخرى التي تفتقر إلى ثروة البيانات والمحرك التكهني التركيز على التطبيب عن بُعد والمراقبة عن بُعد، والرد على المشكلات التي حدثت بالفعل وتقديم نموذج متجانس واحد يناسب الجميع، ولكنه قد يناسب البعض، ويفشل بالنسبة لمعظم الناس.”

جدير بالذكر أن منصة الصحة الرقمية الخاصة بـوان دروبمتوفرة للمستهلكين وأصحاب العمل وشركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية منذ العام 2016، وقد تم تأكيد فعاليتها من خلال أكثر من 20 دراسة تمت مراجعتها من قبل الأقران توضح التحسينات المهمة في السيطرة على نسبة السكر في الدم بين الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في أقل من شهر. في الآونة الأخيرة، في الجلسات العلمية السنوية الثمانين للجمعية الأميركية للسكري، قدمتوان دروبتوقعات طويلة الأجل لنتائج أيه سيوضغط الدم والوزن للأفراد الذين يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري One Drop presented long-term A1C, blood pressure, and weight outcomes forecasts، بالإضافة إلى التكهنات بشأن نقص السكر في الدم طوال الليل لمراقبة الجلوكوز المستمرةالمستخدمين. يتم دعم هذه التوقعات من خلال نفس البيانات السكانية المجمعة التي تقود نماذج التعلم الآلي وراء توقعات ورؤىوان دروبالصحية health forecasting and insights. حاليًا، يمكن لمستخدميوان دروبتلقي تنبؤات عن الجلوكوز لمدة ثماني ساعات، هذا فضلا عن نصائح في الوقت الفعلي حول التمارين والنظام الغذائي وتعديلات نمط الحياة، في كل مرة يسجلون فيها البيانات في تطبيقوان دروب

وقالت الدكتورة جين كيهرين، رئيسة الابتكار الرقمي والتجاري وعضو اللجنة التنفيذية للأدوية في باير أيه جي: “يعتبر بناء نماذج أعمال رقمية جديدة عنصرًا أساسيًا في استراتيجية أعمالنا مع الطموح في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية بشكل فعال. نحن مقتنعون بأن النهج القائم على البيانات سيمكن المرضى من تحقيق نتائج أفضل لأنفسهم وسيعيد الشخص، وليس المرض، إلى أن يكون نقطة التركيز. يتيح التعاون الجديد مع وان دروب لشركة باير زيادة تسريع تطورها لتكون شركة صحية رقمية وتمهد الطريق لعروض خدمة رعاية متكاملة جديدة للمرضى.”

من خلال التركيز على الفرد، فإن الحل الذكي لـوان دروبيقطع المسافة الأخيرة بين الرعاية الصحية والرعاية الذاتية من خلال تلبية احتياجات أصحاب المصلحة في جميع أنحاء الصناعة، من المزود الذي يرغب في تحسين رعاية المرضى، إلى الشركة المصنعة التي تريد زيادة الفعالية، وأخيرًا للدافعين الذين يسعون إلى تحسين النتائج وخفض تكاليف الرعاية الصحية

عن وان دروب

تعيدوان دروب One Drop تخيل ما هو ممكن من خلال تسخير قوة العلوم السريرية والعلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي المتقدم لتحويل حياة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في جميع أنحاء العالم. توفر منصة الصحة الرقميةوان دروبالقائمة على الأدلة والفعالة سريريًا، تدريبًا فرديًا وخطط تحول صحي مخصصة تعزز التغيير الإيجابي للسلوك وتحقق النتائج لجميع الأفراد، مع تقليل التكاليف لشركات التأمين وأصحاب العمل ومقدمي الرعاية الصحية. يمكن شراء منتجات وخدماتوان دروبفي تطبيقوان دروبالحائز على (نظام آي أو أس وأندرويد)، وعلى https://onedrop.today، Walmart ، Amazon ، BestBuy ، Apple Store و سي في أس.

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عن باير

باير هي مؤسسة عالمية ذات كفاءات أساسية في مجالات علوم الحياة للرعاية الصحية والتغذية. تم تصميم منتجاتها وخدماتها لإفادة الناس من خلال دعم الجهود المبذولة للتغلب على التحديات الرئيسية التي يطرحها عدد سكان العالم المتزايد والشيخوخة في الوقت نفسه. تهدف المجموعة إلى زيادة قدرتها على زيادة العائدات وخلق قيمة من خلال الابتكار والنمو. تلتزم باير بمبادئ التنمية المستدامة، وترمز علامة باير التجارية إلى الثقة والموثوقية والجودة في جميع أنحاء العالم. في السنة المالية 2019، كان حوالي 104,000 شخص يعملون لدى المجموعة، وبلغت مبيعاتها 43.5 مليار يورو. وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9 مليار يورو، ونفقات البحث والتطوير 5.3 مليار يورو. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.bayer.com.

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