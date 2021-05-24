‫شركة ويست كور يوروب تستحوذ على ملكية عقارية مساحتها 324,000 قدم مربع في مدينة بريتبي بالمملكة المتحدة

لندن، 24 أيار/مايو، 2021 / PRNewswire / — في 7 نيسان/أبريل 2021، أكملت ويست كور يوروب مع شريكها الاستراتيجي في مجلس التعاون الخليجي، 3 أس كابيتال، عملية شرائها لمجمع حديقة الأعمال في بريتبي في المملكة المتحدة بمبلغ 23.5 مليون جنيه إسترليني (32.7 مليون دولار أميركي). وإذ يقع على طريق أشبي في بورتون أبون ترينت، DE15 0YZ في ميدلاندز، يتألف العقار من مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 324,000 قدم مربع تقع في 23 مبنى عبر مجمع الأعمال. وهناك أيضًا 864 مكانًا لوقوف السيارات في الموقع الذي تبلغ مساحته 30.76 فدانًا. توضح هذه الصفقة قدرة ويست كور يوروب الفريدة على توفير أصول جذابة والوصول إلى قاعدة رأسمال واسعة، ما يسمح لها بالتصرف بسرعة عند ظهور الفرص.

منذ تطويره في أواخر الستينيات، كان الموقع يُستعمل كمقر لمرفق بحث وتطوير مجلس الفحم الوطني، وهي المؤسسة التي سبقت مؤسسة الفحم البريطانية. تمت إعادة تطوير العقار لاحقًا للاستخدام متعدد المستأجرين من قبل العديد من الشركات المحلية البارزة، التي عملت في الموقع في قطاعي الاختبارات الصيدلانية والمختبرية منذ منتصف التسعينيات. ولا تزال اثنتان من هذه الشركات، وهما سوكوتك وسوبريم سيرفيسز، موجودتين في مجمع أعمال بريتبي. في الآونة الأخيرة، انضمت شركة هاي تيك فابريكيشن، وهي شركة مصنعة ومصممة للمكونات المعدنية المتخصصة، إلى قائمة المستأجرين في مجمع الأعمال. إلى جانب هؤلاء المستأجرين الرئيسيين، هناك 57 شركة أخرى تعمل في مجمع أعمال بريتبي، في مجموعة متنوعة من القطاعات. كان العقار مملوكًا لشركة تيا هندرسون للعقارات حتى العام 2015، عندما تم بيعه إلى المجموعة الاستثمارية التي باعته في النهاية إلى ويست كور يوروب و3 أس كابيتال جي في. تخطط ويست كور يوروب لتحديث مجمع الأعمال، وتجديد الوحدات الشاغرة بشكل انتقائي وإعادة تأجيرها، مع متابعة مشاريع تطوير أخرى عبر الموقع.

وصرح مارك بروتن، مؤسس ورئيس ويست كور يوروب، قائلاً: “يوفر هذا الأصل دخلاً عالي الجودة من المستأجرين الحاليين، الذين يعمل معظمهم في بريتبي منذ 15 عامًا على الأقل. كما يوفر العديد من الفرص لتحسين مجمع الأعمال مع مرور الوقت، وتزويد المستأجرين الحاليين والجدد بالمساحة التي تناسب احتياجاتهم “.

يقع مجمع أعمال بريتبي على بعد 1.3 ميل شرق بورتون أبون ترينت، على طول الطريق الرئيسي A511 المؤدي إلى الطريق السريع M1، في منطقة جنوب ديربيشاير في ميدلاندز. وإذ هو يواجه شارع A511، يوفر الموقع سهولة الوصول إلى الطرق السريعة M1 و M42 و M6، مما يجعل بريتبي موقعًا استراتيجيًا ممتازًا للشركات. من بين الشركات المستأجرة الرئيسية في المنطقة أمازون،، باليتفورس، مولسون/كورز، بي أند كيو، آرغوس، بوتس، كليبر لوجيستكس وتي أن تي/فيديكس.

حول ويست كور يوروب

ويست كور يوروب، إحدى الشركات التابعة لمجموعة ويست كور بروبرتيز غروب، هي شركة إدارة/استثمار عقارية متخصصة في العقارات الصناعية وأعمال التجزئة والمكاتب متعددة المستأجرين. على الصعيد العالمي، تمتلك الشركة أكثر من 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار أميركي) من الأصول الخاضعة للإدارة، 500 مليون يورو (حوالي 604 مليون دولار أميركي) تقع في أوروبا. تتمتع ويست كور يوروب بسجل ثابت في تقديم عوائد استثمار معدلة للمخاطر العالية للمستثمرين من خلال إدارة الأصول واستراتيجيات التشغيل الفعالة. من بين عملائها صناديق الفرص، وصناديق الاستثمار العقاري، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية. تعمل ويست كور يوروب من أربعة مكاتب في لندن وجنيف وبرلين وفيينا. في العام 2018، اشترت ويست كور يوروب مقرها الجديد في لندن في شارع 42، جيمس بليس الواقع على بعد 0.3 كيلومتر، 0.2 ميل، من غرين بارك و0.6 كياومتر، 0.4 ميل من باكيديلي سيركاس. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة http://www.westcore.eu/.

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