‫شركة يوتونغ تقترح مبادرة صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي يناقش خطوات نحو حياة خضراء لمساعدة العالم على تحقيق الأهداف المتعلقة بالكربون

لندن، 2 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أصدرت شركة يوتونغ للحافلات المحدودة (Yutong Bus Co.) (“شركة يوتونغ”، SHA: 600066) اقتراحها بشأن صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 في الفترة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي يبدأ من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر في الحرم الجامعي الاسكتلندي للفعاليات (SEC) في غلاسكو الذي سيشهد أسطولًا من الحافلات عديمة الانبعاثات يبلغ عددها 55 حافلة صنعتها شركة يوتونغ حيث تنضم إلى خدمة حافلات غلاسكو لتقديم رابطًا سريعًا ومراعيًا للمناخ للسكان المحليين. جنبًا إلى جنب مع الرابطة الدولية للنقل العام، تستكشف كل من شركة Pelican للحافلات والعربات – شركة مستوردة للحافلات والعربات تفي المملكة المتحدة وتُعد من إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال النقل العام – وشركة يوتونغ معًا طرقًا جديدة لتوفير الطاقة والحد من انبعاثات الكربون في مجال النقل العام.

وبفضل إدارة شركة McGill’s – وهي شركة معروفة متعهدة للحافلات والعربات مملوكة للقطاع الخاص في بريطانيا، يتكون أسطول الحافلات من خمس وخمسين حافلة كهربائية بالكامل من طراز E12 ومزودة بمجموعة من أحدث المميزات المصممة خصيصًا للسائقين والركاب البريطانيين ومصنوعة على يد شركة يوتونغ. وبالحديث عن الجزء الداخلي للحافلات، فتتميز الحافلات الكهربائية المُصممة لهذا الغرض بتقنية الحد من الضوضاء التي تقدمها شركة يوتونغ وذلك حسب مقياس الضوضاء والاهتزاز والخشونة (NVH)، ومقاعد مريحة، ونظام بطارية مبتكر لتقديم تجربة قيادة مريحة وآمنة وهادئة.

هذا وقد ذكر فيليب تيرنر، رئيس التنمية المستدامة في الرابطة الدولية للنقل العام أثناء احتفالية تقديم الجوائز أن “التوسع الحضري سيؤدي إلى زيادة الطلب على النقل المستدام في جميع أنحاء العالم لمواجهة الانبعاثات المرتفعة للمركبات الخاصة التي تسبب حوالي ثلاثة أرباع نسبة ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن نقل الركاب في المناطق الحضرية”. وجاء على لسان كينت تشانغ، مدير مبيعات شركة يوتونع للتوزيع الخارجي (Yutong Overseas Distribution) أن: “النقل العام هو الطريقة الأكثر فعالية لتحسين كفاءة السفر والحفاظ على الطاقة والحد من الانبعاثات” وهذا الأمر يتزامن مع الاتجاه العام محو الحياة الخضراء الذي دعت إليه شركة يوتونع.

“وتبادر شركة يوتونغ بمساعدة الصين والعالم بأسره على تحقيق الأهداف المتعلقة بالانبعاثات من خلال إطلاق أول مبادرة معنية بصافي الانبعاثات الصفرية في مجال صناعة الحافلات في الصين مما يؤكد التفاني في الابتكارات التكنولوجية مثل الطاقة الجديدة والقيادة الذاتية لإسراع خطى البحث والتطوير والتصنيع والترويج وتطبيق إجراءات استخدام المركبات التجارية الذكية عديمة الانبعاثات الكربونية.” “لذا سنواصل بذل جهودنا لتعزيز التحول نحو ما يسمى بالتصنيع الذكي، وتعجيل تحقيق سلسلة صناعة المركبات التجارية الخضراء، والدعوة إلى ثقافة النقل العام.”

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