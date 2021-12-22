‫شركة يوني فيو تعقد مؤتمرها الثالث لشركائها العالميين تحت شعار «التحوّل والتطوّر»

هانغتشو، الصين، 22 ديسمبر 2021 / PRNewswire / — عقدت شركة يوني فيو مؤتمرها الثالث لشركائها العالميين تحت شعار «التحوّل والتطوّر» وذلك عن طريق البث الحي عبر الإنترنت؛ وذلك في إطار احتفال الشركة بالذكرى العاشرة لتأسيسها. وشهدت جلسات المؤتمر (الذي اقتصر على الحضور الافتراضي) مناقشات بشأن كيفية معالجة قطاع المراقبة لتحديات ما بعد جائحة كوفيد-19؛ وآلية إيجاد مستقبل طبيعي جديد في مرحلة ما بعد الجائحة. وقد افتتح المؤتمر بكلمة قوية من هيرمت تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة؛ وقدّم شيمن يان -رئيس قسم الأعمال الدولية- عرضًا موجزًا عن التحوّلات التي ستجريها الشركة للانطلاق نحو المستقبل. هذا، وقد شارك في المؤتمر أكثر من 1500 شريك.

وكان من النتائج البارزة للمؤتمر:

· إطلاق شركة يوني فيو لأدوات خاصّة بعقد المؤتمرات عبر الإنترنت

· التركيز على إتاحة نظام يوني فيو للمراقبة الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات لتمكين هذه الشركات من إعادة تنظيم أعمالها وتحسين كفاءة أدائها وتحقيق النمو

· زيادة يوني فيو لأنشطة التسويق الرقمي لتمكين شركائها من تحقيق نتائج ملموسة

يون فيو تتصدّر المشهد: خدمات جديدة ومنتجات جديدة

وقال ليو سيد، رئيس قسم تسويق المنتجات بالشركة: «إنّ شركة يوني فيو قد أطلقت مجموعة متكاملة من أجهزة تتبّع الحرارة للمساعدة على التعامل مع التحوّل المفاجئ في أساليب الحياة والعمل، وإنّ خدمة المؤتمرات عبر الفيديو قد صُمّمت لمساعدة المستخدمين على التكيّف مع أساليب الحياة الجديدة وتحقيق تواصل نوعي في ظل قيود التباعد الاجتماعي»، وأوضح نهج الشركة المتمثل في إعادة تنظيم فئات المنتجات وتطويرها؛ بحيث تغطي مجالات الأمن الذكي والمنازل الذكية والأعمال الذكية.

ما وراء الكواليس: جهود تطوير حلول المراقبة

يمكّن نظام يوني فيو للمراقبة الذكية للشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات من إعادة تنظيم أعمالها وتحسين كفاءة أدائها وتحقيق النمو. وفي حين تتوسّع الشركة في خطوط إنتاجها، فإنّها تعمل على تطوير الحلول الذكية -التي تتضمّن خوارزميات مثل أنظمة إحصاء عدد الأشخاص والتحكّم في تدفقهم والمنع الذكي للتسلل وغير ذلك- لتحسين إدارة الشركات لأعمالها. وقد أوضحت جويس -مديرة قسم المنتجات- وجهة نظرها في أنّ هذه الحلول تعزّز بشكل فعّال من تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع تحديات التحوّل الصناعي من خلال استخدام حلول تكنولوجية قابلة للتخصيص حسب احتياجات تلك الشركات.

ما الذي يجري خلف الكواليس؟

وقد أوضح جايسون -مدير قسم المنتجات- نهج شركة يوني فيو في تطوير تقنيات الخوارزميات الذكية وتقنية المراقبة الليلية ( Tri-Guard ) وتقنية تمييز الألوان في ظل الإضاءة الخافتة ( ColorHunter ). وأشار إلى أنّ الشركة ستواصل جهودها في تحديث التكنولوجيا المتعلقة بدقة الصور وتحليل الفيديوهات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وغير ذلك، وتحسين قدراتها الابتكارية.

واختتم المؤتمر أعماله بإنجازات مهمّة؛ شملت إطلاق الشركة لأدوات لعقد المؤتمرات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تجهيزات المنازل الذكية، والتحوّل إلى منتجات المنازل الذكية/الشركات الذكية بدلًا من منتجات المراقبة التقليدية. وقد كرّم المؤتمر الشركاء الملكيين والمخلصين نظرًا لأدائهم المتميّز، ودعاهم إلى حضور مؤتمر الشركة لعام 2022 مع تعهدات أقوى بمواصلة التطوير.