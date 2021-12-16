‫شركة 54gene تطلق مختبرات «7ريفرلابس» لتعزيز النتائج التشخيصية لصحة المريض

يأتي إنشاء مراكز التشخيص المزودة بالتقنيات في نيجيريا بهدف توسيع نطاق التشخيص الدقيق في جميع أنحاء أفريقيا وتزويد المرضى بفحص تشخيصي متقدم يمكنهم الحصول عليه بأسعار معقولة

لاغوس، نيجيريا، 15 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت 54gene ، شركة التكنولوجيا الصحية التي تقدم أبحاث الجينوم الأفريقية لتحسين نتائج الصحة العالمية، عن إطلاق ذراعها التشخيصية المتمثلة في مختبرات «7ريفرلابس» 7RiverLabs ‏. وستوفر المراكز التشخيصية المزودة بأحدث التقنيات لمقدمي الرعاية الصحية والمرضى إمكانية الحصول على تشخيصات جزيئية متقدمة على مستوى عالمي بأسعار اقتصادية تعطي نتائج سريعة وموثوقة. وتوفر الشركة مراكز لجمع العينات بقوة عاملة تزيد عن 100 موظفًا مفتوحة بالفعل في لاغوس وأبوجا وكانو وبورت هاركورت، كما تقرر تدشين المزيد من المراكز في 10 مدن نيجيرية رئيسية في الأشهر المقبلة. كما تخطط الشركة للتوسع في نشر مختبرات«7ريفرلابس» لتغطي عموم إفريقيا على مدار عام 2022.

منذ إنشائها في عام 2019، تبوأت شركة 54gene موقع الريادة في علم الجينوم والطب الجزيئي في جميع أنحاء قارة إفريقيا. تم تصميم «7ريفرلابس» (الذي كان يُعرف سابقًا باسم DiagnoseMe Africa، والذي سمي على اسم الأنهار السبعة الرئيسية في القارة)، بهدف توفير نتائج طبية دقيقة على قدم المساواة للسكان الأفارقة. وانطلاقًا من تلك الرؤية، طوَّعت 54gene تكنولوجيا التشخيص وفقًا للمتطلبات المحلية لتنتهي بذلك الحاجة إلى إرسال عينات إلى الخارج للتحليل، بتكلفة كبيرة للمريض. ولقد أصبح بمقدور الأطباء الآن اكتشاف الأمراض والوقاية منها في وقت مبكر، مما يساعد على تحسين نتائج علاج المرضى ويمنحهم جودة صحية على مستوى أفضل.

كجزء من مهمتها في ترسيخ مكانتها كمقدم رئيسي للرعاية التشخيصية يتسلح بالتكنولوجيا الحديثة للغاية، عيَّنت 54gene كبير مسؤولي الأعمال السيد جود أوزونوان كرئيس تنفيذي مؤقت لمختبراتها التشخيصية.

ومن خلال استخدام أحدث المختبرات وما طرأ من تحسينات ملحوظة على سير العمل، يمكن الآن إجراء أكثر من 300 اختبار جزيئي دقيق بأمن وأمان حيث تغطي هذا الاختبارات الأورام، والأمراض المُعدية، والاختبارات الوراثية والتسلسل الوراثي، والباثولوجيا (علم الأمراض) التشريحية، والكيمياء السريرية، وعلم الأحياء الدقيقة، وأمراض الدم، وكذلك الأمراض المُعدية وغير المُعدية.

وبفضل بعض الاختبارات التي لا تتجاوز تكلفتها بضعة آلاف نايرا – بأسعار أقل عمومًا من الأسعار السائدة في السوق – يتم تقديم النتائج في وقت قصير يتراوح، اعتمادًا على مستوى تعقيد الاختبار، من بضع ساعات إلى بضعة أيام ويتم إرسالها رقميًا إلى الأطباء المعالجين للمتابعة.

عند إطلاق «7ريفرلابس»، صرّح المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 54gene الدكتور أباسي إني – أوبونغ قائلاً: «إن إطلاق «7ريفرلابس» يُعد دليلًا على أحد الأهداف التي وضعتها 54gene قبل عامين وقررت تحقيقها، والذي يتمثل في تحسين نتائج التشخيص والعلاج في القارة. وبفضل مجموعة الاختبارات التي تقدمها «7ريفرلابس»، أصبح بإمكان ملايين الأفارقة مراقبة أحوالهم الصحية والمحافظة على صحتهم بشكل أكبر. ونهدف من خلال مختبراتنا الجديدة هذه إلى ضمان وصول كل أفريقي إلى مراكزنا التشخيصية التي تقدم اختبارات معملية متقدمة دون الحاجة إلى دفع رسوم باهظة من أموالهم الخاصة. وسيحصل المرضى على نتائج سريعة تساعد أطباءهم في الحد من التشخيصات المتأخرة التي تؤدي إلى ضعف فرص البقاء على قيد الحياة، مما يحسن الخيارات المتاحة لعلاجهم ويرتقي في نهاية المطاف بنوعية حياتهم.”

وعلَّق جود أوزونوان قائلاً: « تأتي 7ريفرلابس مكملة للجهود التي تبذلها الحكومة والقطاع الصحي سعيًا لتحقيق المهام التي تضطلع بها وزارة الصحة النيجيرية نحو تحسين الرعاية الصحية لعامة السكان. وستتاح مئات الاختبارات الجزيئية لملايين الأشخاص مقابل جزء بسيط من تكلفة نقل العينات إلى الخارج، مما يساعد على زيادة معدلات الكشف المبكر عن الأمراض وتشخيصها وإنقاذ الأرواح. وهذه أخبار رائعة لنيجيريا، ففي الوقت الذي نقيم فيه شراكات موثوقة مع الرواد في المجال من شركات التأمين الصحي والمستشفيات والمتخصصين في توفير الرعاية الصحية، نتوقع خلق مئات الوظائف الأخرى مع توسعنا في خدماتنا في جميع أنحاء إفريقيا».

جدير بالذكر أنه اعتبارًا من عام 2021، يبلغ حجم السوق المستهدفة للفحوصات الطبية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حاليًا 10 مليارات دولار أمريكي. وفي الوقت الحاضر، يتم إرسال غالبية الاختبارات الجزيئية خارج القارة. ولذلك فمن المتوقع أن يشهد الاستثمار في هذا القطاع نموًا في السوق بمعدل يزيد عن 4٪ سنويًا. وسيتم ربط ذلك بشكل مباشر بالقدرة على تحمل التكاليف والتشخيصات الدقيقة ويسلط الضوء على التحول السريع في هذا المجال، وكلها أمور تضع «7ريفرلابس» في مكانة تسعى من خلالها لتقديم خدماتها ليس فقط في نيجيريا، ولكن في جميع أنحاء القارة.

نبذة عن 54gene

إن 54gene شركة تكنولوجيا صحية تركز على تطوير مجال دراسات الجينوم الأفريقية بما يفتح الباب أمام الاكتشافات العلمية ويؤدي كذلك إلى تحسين نتائج التشخيص والعلاج داخل أفريقيا والمجتمع العالمي بأسره. تأسست الشركة في عام 2019، وتقدم أفكارًا ورؤى وراثية مستمدة من مجموعات بحثية تعمل في أكثر مجموعات السكان تنوعًا في العالم بهدف تحسين طرق التوصل إلى علاجات وتشخيصات تكون مفيدة لجميع السكان مع زيادة توافرها وتعزيز فعاليتها.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1709921/54gene_Launches_7RL.jpg