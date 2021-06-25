‫شركة .Advanced Aesthetic Technologies, Inc تُعلن عن علاج أول مريض في تجربة سريرية محورية في الصين باستخدام حشو Algeness® VL ( 2.5٪جل الأغاروز) من أجل تصحيح الطيات الأنفية الشفوية المتوسطة إلى الشديدة

يتم إجراء هذه التجربة السريرية الجديدة من خلال شراكتهم مع شركة Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (شركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة LanDev) وشركتهم الأم China National Biotec Group Co., LTD (مجموعة شركات الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية المحدودة CNBG)، وسيتم استخدامها للحصول على موافقة التسويق في الصين

بروكلين، ماساتشوستس, 25 يونيو 2021 — /PRNewswire/ تفخر شركة Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT) -وهي الشركة الرائدة في تقنية غرسات الجل الجمالية- بالإعلان عن بدء تجربة سريرية لحشو Algeness® VL ( 2.5٪جل الأغاروز) في الصين بالشراكة مع شركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة (LanDev) وشركتهم الأم مجموعة شركات الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية المحدودة (CNBG)، وتهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية وسلامة حشو Algeness® VL ( 2.5٪جل الأغاروز) في علاج الطيات الأنفية الشفوية المتوسطة إلى الشديدة باستخدام حشوات حمض الهيالورونيك المتاحة تجاريًا للحَقن كعنصر تحكم. وستُوفِّر الدراسة المزيد من الأدلة السريرية للمنتَج من أجل التقدم بطلب للحصول على ترخيص التسويق من إدارة الأغذية والأدوية الصينية (NMPA) في بر الصين الرئيسي.

وفقًا لدوغ أبيل، الرئيس التنفيذي لشركة AAT، “ينمو سوق مستحضرات التجميل في الصين بشكل أسرع من السوق العالمية. ويُمثِّل حجم السكان الصينيين والاختراق المنخفض نسبيًا للسوق من مستحضرات التجميل وعلاجات الحشو في الصين إمكانات هائلة للنمو في المستقبل. إن مجموعتنا الجديدة من حشوات ®Algeness الجلدية هي أول حشوات طبيعية 100٪ متوافقة حيويًا وقابلة للتحلل البيولوجي بالكامل في السوق حتى الآن، مما يميزها عن المنتجات الأخرى القابلة للحَقن. ويسعدنا أن نبدأ متابعة التسجيل في الصين من خلال شريكنا الاستراتيجي شركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة (LanDev) وشركتهم الأم مجموعة شركات الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية المحدودة (CNBG)”.

من عام 2015 إلى عام 2019، نما سوق الطب التجميلي العالمي بشكل مطرد، بمعدل نمو سنوي مُركَّب (CAGR) يبلغ حوالي 8.2٪. نما سوق الصين من 64.8 مليار يوان صيني في عام 2015 إلى 176.9 مليار يوان صيني في عام 2019 – بمعدل نمو سنوي مُركَّب مذهل يبلغ 28.7٪. يستعد السوق المحلي للنمو بمعدل نمو سنوي مُركَّب يبلغ 15.2٪ بين عامي 2020 و 2023 (مقابل 7٪ عالميًا)، بعد فترة من التعديل.1

عَلَّق وو تشيانغ، المدير العام لشركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة قائلاً، “نحن فخورون بالعمل مع فريق AAT لجلب هذا المنتَج الثوري القابل للحَقن إلى السوق الصينية. ونحن نؤمن بأن المزايا المتميزة وخصائص السلامة الفائقة لحشو الجل ®Algeness ستتردد صداها لدى أطباء التجميل وتُقدِّم فئة جديدة من المنتجات القابلة للتحلل إلى مجموعة منتجاتنا المتنامية”.

الجدير بالذكر أن ®Algeness هي سلسلة منتجات حشوات جلدية قابلة للامتصاص بالكامل وقابلة للحَقن حاصلة على براءة اختراع، وهي طبيعية 100٪، وتُوفِّر مزايا من حيث السلامة وتجديد شباب البشرة ونتائج تضمن المظهر الطبيعي أثناء حركة الوجه أو ثباته. وتشمل المزايا السريرية النموذجية الحد الأدنى من التورم عند الحَقن ونتائج ملحوظة على الفور. كما تحمل حشوات ®Algeness علامة CE ويتم توزيعها حاليًا في أكثر من 30 دولة حول العالم.

حول شركة . Advanced Aesthetic Technologies, Inc

AAT هي شركة عالمية سريعة النمو تعمل على تطوير تقنيات جديدة للطب التجميلي. وتُعَد منتجاتنا الرئيسية، ألا وهي عائلة غرسات ®Algeness القابلة للحَقن تتويجًا لأكثر من 10 سنوات من البحث العلمي والسريري وتم تطويرها بهدف توفير تطورات عن طريق الحَقن الجمالي في القدرة على تحقيق دعم هيكلي عميق وتعريف نظيف ونتائج سريرية استثنائية، حيث تكون النتيجة في وقت العلاج هي النتيجة النهائية. وتتميز ®Algeness بأنها حشوات طبيعية 100٪ وقابلة للتحلل الحيوي تعتمد على الأغاروز المنقَّى بخصائص أداء سريري وسلامة متمايز. وتستثمر AAT باستمرار في البحث وتطوير المنتجات من أجل توسيع المعرفة العلمية حول Algeness® وأغاروز، بالإضافة إلى السعي وراء تقنيات جديدة ومبتكرة لتحسين الطب التجميلي وتوسيع مجموعة منتجاتنا. وحشوات ®Algeness حاصلة على علامة CE، ولديها العديد من التسجيلات الإضافية على مستوى الدولة، وهي متاحة حاليًا في أكثر من 30 دولة. AAT بصدد متابعة التسجيل في الولايات المتحدة من خلال إدارة الغذاء والدواء (FDA). www.algeness.com

حول شركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة ( LanDev ) وشركتهم الأم مجموعة شركات الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية المحدودة ( CNBG )

تأسست مجموعة شركات الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية المحدودة (CNBG) في عام 1919، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات الصين الوطنية للأدوية المحدودة، إحدى أكبر 500 شركة في العالم. كشركة أدوية حيوية شاملة، فإن CNBG لديها تاريخ طويل مع خطوط إنتاج كاملة ونطاق واسع، ودمج البحث العلمي، والإنتاج، والمبيعات، والتدريب بعد التخرج. وتغطي خطوط إنتاج CNBG ستة مجالات رئيسية للمنتجات الحيوية، بما في ذلك اللقاحات البشرية، ومنتجات الدم، والجمال الطبي، وصحة الحيوان، وأدوية الأجسام المضادة، والتشخيص الطبي. www.cnbg.com.cn

شركة لانتشو لتطوير التكنولوجيا الحيوية المحدودة (LanDev)، هي شركة احترافية صحية رائدة في مجال الطب والجمال في الصين. وتغطي أعمالها توكسين البوتولينوم، وحمض الهيالورونيك، والكولاجين، ومعدات التجميل بالليزر، إلخ. و LanDev هي الشركة المصنعة الحصرية لتوكسين البوتولينوم ®A (BTXA)-Hengli في الصين التي تتمتع بحصة سوقية تقارب 70٪ لـ BTXA في الصين. وقد تم بيع ®Hengli لأكثر من 20 عامًا، ووصلت حالات الاستخدام السريري إلى أكثر من عشرة ملايين حالة. وفي الوقت نفسه، فإن LanDev هي الموزع الحصري لشركة Princess في بر الصين الرئيسي، وهي حشوات حمض الهيالورونيك التي تنتجها شركة CROMA-Pharma GmbH، وهي شركة نمساوية. كما أنشأت LanDev أيضًا شراكة استراتيجية عميقة مع شركة Cynosure الأمريكية الرائدة في الصناعة. وقد أصبحت LanDev شركة مبتكرة تقود تطوير الصناعة المحلية من خلال قدرتها التنافسية الدولية المتنامية والاحترام الاجتماعي.

الاتصال: filler@algeness.com

1 https://www2.deloitte.com/cn/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/china-aesthetic-medicine-market-outlook.html

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/media/1550223/AAT_Logo.jpg

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/media/1550093/CNBG_Logo.jpg