‫شركة BGI تعرض مختبر كوفيد المتنقل عالي الإنتاجية في إكسبو دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير 2022 /PRNewswire/ — في الفترة من 11 إلى 13 يناير، تم عرض نموذج لمختبر Huo-Yan Air المتنقل التابع لشركة BGI لعلوم الجينوم في جناح الصين في معرض إكسبو دبي الدولي.

ومع استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، أنشأت شركة BGI لعلوم الجينوم مختبر Huo-Yan Air المتنقل، الذي يمكن إنشاؤه في أي مكان خلال فترة زمنية وجيزة، من أجل التعامل مع الجائحة. يمكن تخزين المختبر المتنقل الذكي ونقله ودمجه بسهولة وسلاسة مع المرافق الحالية عند إقامته. وعلاوة على ذلك، يمكن توسيع نطاق التصميم إلى مستوى محلي، لمواجهة التحدي الحالي المتمثل في الافتقار العالمي إلى مرافق الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

“وقد قدَّم ذلك لشركة BGI لعلوم الجينوم، فرصة كبرى للسعي نحو العالمية،” حسبما ذكر تشين يوي، مدير قسم الطب العالمي بشركة BGI لعلوم الجينوم. ويضيف تشين، “نعمل على تطوير منتجات وحلول للتعامل مع الجائحة ونقل ما لدى الصين من التقنيات والخبرة والمعايير المتبَّعة من أجل التصدي للأوبئة على المستوى العالمي؛ كما نعمل على تزويد على تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم بالتقنيات والخدمات الموحدة والمتناغمة محكَّمة التصميم.”

منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تعمل شركة BGI لعلوم الجينوم بشكل وثيق مع وزارة الصحة السعودية، وأنشأت مختبر Huo-Yan السعودي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). لقد قامت وزارة الصحة السعودية بتقييم المختبر تقييمًا عاليًا.

بينما ذكر محمد أسامة، مصري الجنسية، “لأول مرة أرى منشأة فحوصات يمكن تجهيزها بهذه السرعة وبلا أي قيود ترتبط بالموقع.” “إن هذا المختبر المتنقل يسهم في سد الفجوة في القدرة على إجراء الاختبارات بمنطقة الشرق الأوسط، كما يسهم أيضًا إسهامًا كبيرًا في الوقاية من الأوبئة والسيطرة عليها بالمنطقة،” حسبما أضاف أسامة. “وإنني آمل أن يتجه مزيد من البلدان حول العالم إلى دراسة هذه التقنية الحديثة والتآزر لمجابهة جائحة كورونا.”

قدمت شركة BGI لعلوم الجينوم مجموعة كاملة من حلول الكشف عن الحمض النووي ومنصة لسلالة الفيروسات إلى السلطات الصحية السعودية، مما ساعد البلاد على إنشاء قدرة مراقبة لسلالات فيروس كورونا المتحورة. يتعامل المختبر حاليًا مع 50٪ من احتياجات الاختبار في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويعمل ضمن بروتوكولات معايير وقت التحول الأكثر صرامة (TAT)، وقد انجز بالفعل اختبار أكثر من 16 مليون شخص.

وقد نال مختبر Huo-Yan Air المتنقل، الذي اشتركت في تصميمه وتطويره شركة BGI لعلوم الجينوم وكلية التصميم والابتكار في جامعة تونغجي وتكنولوجيا شنغهاي إيتوبيا للبناء، استحسان مجتمع التصميم العالمي. وقد حصل المختبر المتنقل على جائزة ريد دوت، وجائزة تصميم iF، وجائزة IAI لأفضل تصميم معماري- تصميم فكرة العمارة وجائزة التصميم الجيد المعاصر، من بين جوائز التصميم الدولية الأخرى.

وبحلول شهر يونيو 2021، قامت شركة BGI لعلوم الجينوم ببناء أكثر من 90 مختبرًا لمختبرات هو يان في 30 دولة ومنطقة حول العالم، مما يوفر في المجموع نتائج ما يصل إلى إجراء مليون اختبار لفيروس كورونا يوميًا. تواصل شركة BGI لعلوم الجينوم تصدير حلول مختبرات هو يان في جميع أنحاء العالم ، مما يساهم في المعركة ضد المزيد من انتشار المرض.

ويُقام هذا العام معرض شنجن التفاعلي للعلوم والابتكار التقني في إطار معرض “أسبوع غوانغدونغ” (Guangdong Week) بالجناح الصيني في معرض إكسبو دبي الدولي. ويُعد هذا المعرض، الذي يحمل شعار “نقل الأفكار، بناء المستقبل (Communicating Ideas, Creating the Future)” أول حدث عالمي من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط.

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