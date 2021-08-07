‫شركة Erickson “إريكسون” بدأت بتقييم البدائل الاستراتيجية لتسريع النمو في مجال لعمليات الجوية وMRO

بورتلاند، أوريغون، 7 أغسطس/آب 2021 /PRNewswire/ – أعلنت شركة إريكسون أنها وكلّت بنك Houlihan Loke ” بهوليهان لوك” لاستكشاف البدائل الاستراتيجية لتسريع نمو الشركة والحفاظ على موقعها الريادي في الصناعة.

وقد صرّح دوج كيتاني، الرئيس التنفيذي والمدير قائلاً: “نسعى للحصول على شريك استراتيجي يشاركنا رؤيتنا والتزامنا تجاه العملاء والموظفين ويمكنه إضافة قيمة استراتيجية وتشغيلية لصناعة الطيران والفضاء”.

تشمل خدمات إريكسون للتصنيع التي تأسست عام 1971 وMRO تصنيع مروحية S-64 Air Crane® بصفتها شركة مصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وكذلك تصنيع قطع غيار الطيران الرئيسية لمصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الطيران. تشمل الخدمات الجوية التجارية تشغيل 20 مروحية من نوع S-64 Air Crane® المملوكة والمشغلة من قبل شركة إريكسون لأداء أعمال إطفاء الحرائق وبناء خطوط الطاقة وقطع الأخشاب وأعمال التدفئة والتهوية والتبريد وأعمال الرفع الثقيل المتخصصة للنفط والغاز.

أضاف السيد دوج كيتاني قائلًا “هدفنا هو ترقية الأصول العظيمة لشركة إريكسون، بما في ذلك التقدم التكنولوجي في S-64 Super Air Cranس، وتوسيع قدراتنا في MRO. وسيكمل الشريك الاستراتيجي الجديد نقاط قوتنا، ودفع إريكسون للوصول للمستوى الأعلى، ويضع الشركة، مع إرثها وخبرتها ، كقائد الخيار الأول في العمليات الجوية الأكثر تطلبًا ومستوى OEM، ودعم MRO “، وإن موظفينا وشراكاتنا تمكننا وتمكننا من خدمة مهمتنا على أعلى مستوى” وقد تمكن موظفونا وشراكتنا من خدمة مهمتنا على أعلى مستوى، لكوننا شركة موثوقة ومرنة.

نحن إريكسون مختبرون وموثوقون <725®.

عن اريكسون

إريكسون هي المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران المتخصص في الدفاع والأمن القومي والتصنيع وخدمات إصلاح الصيانة والأوفرهول والخدمات المدنية. تشمل خدمات إريكسون للتصنيع وMRO تصنيع مروحية S-64 Air Crane® بصفتها شركة مصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وكذلك تصنيع قطع غيار الطيران الرئيسية لمصنعي المعدات الأصلية في مجال صناعة الطيران. إريكسون هي أيضًا حاملة شهادة النوع الخاصة بصلاحية مروحيات Bell 214ST & B/B1 للطيران. تشمل الخدمات الجوية التجارية تشغيل 20 مروحية من نوع S-64 Air Crane® المملوكة والمشغلة من قبل شركة إريكسون لأداء أعمال إطفاء الحرائق وبناء خطوط الطاقة وقطع الأخشاب وأعمال التدفئة والتهوية والتبريد وأعمال الرفع الثقيل المتخصصة للنفط والغاز. تأسست شركة إريكسون في العام 1971، ويقع مقرها الرئيسي في بورتلاند، أوريغون، الولايات المتحدة الأميركية، وتدير أعمالا في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا.

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