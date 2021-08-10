‫شركة Globeleq وبنك Absa يعيدون تمويل محطات الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا بنجاح

سيوفر تخفيض التعريفة بالنسبة للمرافق الوطنية أكثر من مليار راند جنوب أفريقي من خلال الأصول الثلاثة على مدى الاثنى عشر عامًا المتبقيين من اتفاقيات شراء الطاقة. قام بنك Absa بدور المنظم الرئيسي المفوض والمتعهد الوحيد للاكتتاب فيما يتعلق بمشروع تمويل للديون بقيمة c. 5.2 مليار راند جنوب أفريقي.

ستكون هذه ثاني صفقة لإعادة تمويل الأصول المتجددة بموجب بروتوكول إعادة تمويل مكتب الشركات المستقلة المنتجة للطاقة (IPPO) التابع لإدارة الموارد المعدنية والطاقة (DMRE). تأمل شركة Globeleq في نهاية المطاف في إعادة تمويل المحفظة الكاملة للأصول التي تمتلكها في جنوب إفريقيا.

شاركت شركة Globeleq بشكل استباقي في شهر يونيو 2020 بعد أن طلب المكتب المستقل لمنتجي الطاقة من مالكي مشاريع جولة 1-3.5 في جنوب إفريقيا للطاقة المتجددة النظر في المشاركة في برنامج إعادة التمويل الطوعي ، وقادت عملية إعادة التمويل نيابة عن جميع مساهميها في مزرعة الرياح بمدينة جيفريسباي بما يبلغ 138 ميجا وات، وفي مدينة دي آر بطاقة شمسية تبلغ 50 ميجا وات، وفي محطات دروجفونتين للطاقة الشمسية بما يبلغ 50 ميجا وات.

هذا وقد ذكر مايك شولي، الرئيس التنفيذي لشركة Globeleq: “ترى شركة Globeleq هذه الصفقة على أنها تتيح ديون ثانوية للأسواق في المستقبل التي بدورها ستحفز فرصًا ووظائف جديدة وتسهم في التنمية الاقتصادية لجنوب إفريقيا. ونأمل أن تتطلع الشركات المستقلة المنتجة للطاقة (IPP) الآخرون إلى أن تحذو نفس الحذو وتخفيض تكلفة الطاقة التي ينتجونها لشركة Eskom“.

بصرف النظر عن خفض أسعار الكهرباء بالجملة، فإن عملية إعادة التمويل ستمهد الطريق أمام الأموال المخصصة للمساهمين التي بدورها ستشجع على إعادة الاستثمار في القطاع، بالإضافة إلى تعجيل توزيع الأسهم على المساهمين الثلاثة الذين يحظون بثقة المجتمع المحلي مما يتيح الإنفاق على المشاريع المستدامة قوية التأثير.

وقد ذكر جوهان كورتس، مدير الموارد وتمويل المشاريع في بنك Absa: “لطالما كان بنك Absa داعمًا رئيسيًا لبرنامج الطاقة المتجددة في جنوب إفريقيا منذ إطلاقه، وقد نظم حتى الآن عمليات تمويل تصل قيمتها إلى c. 3 جيجاوات من المشاريع خلال فترات العطاءات المختلفة. تُبرهن هذه الصفقة بشدة على التزام بنك Absa المستمر بتمويل الطاقة النظيفة وتسريع خطى الاستثمارات التي تحدث تأثيرًا مستدامًا على المجتمعات التي نخدمها”.

وقد ذكر برنارد ماجورو، رئيس مكتب الشركات المستقلة المنتجة للطاقة: “نود أن نشكر جميع الأطراف على الالتزام الذي أبدوه والطريقة البناءة التي تعاملوا بها في عملية إعادة التمويل هذه، ونأمل أن يؤدي الاختتام الناجح لهذه العملية إلى ارتياح المزيد من الشركات المستقلة المنتجة للطاقة من العملية وأن تحتل موقع الصدارة للمشاركة في هذه المبادرة. تفخر الشركة المستقلة المنتجة للطاقة بأن تكون جزءًا من هذا الإنجاز.”

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/612609/GLobeleq_Logo.jpg