‫شركة HTC Global Services تعلن عن تعيين نيتش بانسال رئيسًا للشركة ومديرًا للعمليات

تروي، ميشيغان وتشيناي، الهند 28 يوليو 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة HTC Global Services أنه قد تم تعيين نيتش بانسال رئيسًا للشركة ومديرًا للعمليات بأثر فوري. وسيكون نيتش مسؤولًا عن المبيعات العالمية والتسويق والتسليم وعمليات المؤسسة؛ وسيرفع تقاريره مباشرة إلى مادافا ريدي، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، الذي سيستمر في وضع استراتيجية الشركة وتوجيهها.

ينضم نيتش إلى شركة HTC Global Services بعد عمله في شركة إنفوسيس المحدودة بصفته نائبًا أول لرئيس الشركة، حيث كان مسؤولًا عن وحدة الهندسة العالمية بمليارات الدولارات – التي تغطي المبيعات العالمية والتسليم والتسويق والاستشارات والوظائف الاستراتيجية. وخلال مسيرته المهنية المرموقة التي امتدت لأكثر من 23 عامًا في شركة إنفوسيس وخبرته في مجال الأرباح والخسائر التي أثبتت كفاءته، أسس ثلاثة وحدات عمل بمليارات الدولارات وعمل عبر المناطق الجغرافية وقطاعات الصناعة، وكان له دور فعال أيضًا في بعض عمليات الاستحواذ الرئيسية.

وقد عبّر مادافا ريدي، الرئيس التنفيذي لشركة HTC Global Services عن سعادته قائلًا: “يُسعدنا انضمام شخص بمكانة نيتش وخبرته لقيادة شركة HTC Global Services في مرحلة نموها الجديدة”. “ويعكس تعيين نيتش استراتيجيتنا ورغبتنا في تسريع نمونا وجعل شركة HTC Global Services قوة لا يُستهان بها في هذا العالم ذو التغيّرات السّريعة والمليء بالفرص والتحديات. ويُعرف عن نيتش بأنه صاحب رؤية تكنولوجية مع سجل حافل بالنجاح والمشاريع المنفذة، ولديه نزعة قوية موجهة نحو العملاء، كما يتمتع بقدرات قيادية ثرية”.

وبرز شغف نيتش حيال الذكاء الاصطناعي ومجال الإدارة الآلية للأعمال التجارية والتقارب الرقمي المادي وشبكة الجيل الخامس – ولكن قبل كل شيء ظهر شغفه في خلق القيمة التجارية والعائد على استثمار العميل. وفي حياته المهنية اللامعة، عمل نيتش عضوًا في المجلس العالمي للعقود الآجلة للتصنيع المتقدم في المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس الوطني للبحث والتطوير في ناسكوم والمجلس الاستشاري الصناعي التابع لمعهد تاوبر لإدارة العمليات العالمية بجامعة ميشيغان واللجنة الاستشارية لساينديا ومجلس الموردين التابع لمؤسسة الشبكات المفتوحة (ONF) ورابطة مصنعي أمريكا الشمالية، كما كان مستشارًا خارجيًا للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME).

كما مثل نيتش الهند في العديد من المنتديات والاجتماعات الثنائية للدولة، وكان جزءًا من الوفد مع رئيسة الهند السابقة براتيبها باتيل ورئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وجاء رد نيتش، تعليقًا على دوره الجديد: “إنني متشوّق للغاية حيال هذه الفرصة وأعتز بالثقة التي أولاني إياها السيد ريدي ومؤسسة HTC بأكملها. يتطور العالم من حولنا بسرعة وتغير التقنيات الرقمية باستمرار طريقة تفاعلنا واستهلاكنا. تقف مؤسسة HTC من خلال نهجها المركّز على العملاء وأصالة تقديمها للخدمات عالية الجودة في المكان المناسب لتقود نفسها لتصبح الشريك الموثوق به الذي يمكنه إحداث التغيير الرقمي؛ وأتطلع إلى العمل مع جميع عملاء مؤسسة HTC وشركاءها لتحقيق ذلك معًا”.

نبذة عن شركة HTC Global Services

تُعد شركة HTC Global Services المزود العالمي الرائد لخدمات سير الأعمال وحلولها وتكنولوجيا المعلومات المبتكرة. تأسست HTC عام 1990 ومقرها الرئيسي في تروي، ميشيغان، الولايات المتحدة الأمريكية، وتجمع بين خبرتها الفنية وخبرتها الميدانية بالإضافة إلى نهجها الخاص بالشركاء التجاريين لتمكين العملاء من تحقيق تحويل أساليب تيسير الأعمال وزيادة عوائدها.

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