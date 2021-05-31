‫شركة iFOREX تضيف أدوات للتداول بدون رافعة مالية إلى Fxnet – المنصة الخاصة بها .

Press Release

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31 مايو / أيار 2021/PRNewswire/ —

أعلنت شركة iFOREX – الوسيط المالي العالمي الرائد – عن إضافة أكثر من 70 أداة جديدة للتداول غير قائمة على الرافعة المالية إلى منصتها الخاصة ، FXnet.

قال متحدث باسم Formula Investment House Ltd ، الشركة المشغلة لموقع www.iFOREX.com: “ستسمح هذه الادوات الجديدة المتاحة للتداول بدون الرافعة المالية للمتداولين بتنويع محفظتهم وتحقيق التوازن بين تحركات السوق ، بناءً على مدى رغبتهم للمخاطرة. من خلال توفير المزيد من الادوات الغير مدعومة بالرافعة المالية ، فإننا نمنح المتداولين المعاصرين بديلاً اخر لطرق الاستثمار التقليدية ، والتي تسمح فقط بنوع واحد من الاستثمار لكل محفظة “.

حتى الآن ، عرضت iFOREX – الوسيط المخضرم- 22 أداة غير مدعومة برافعة مالية ، والتي ستصل الآن إلى 100 أداة مع إضافة الأسهم الجديدة. تقدم المنصة بشكل إجمالي أكثر من 750 أداة CFD يمكنك تداولها ، بما في ذلك بعض العملات المشفرة مثل الدوجيكون وغيرها.

يخطط الوسيط أيضًا لإضافة عملات مشفرة للتداول بدون رافعة مالية قريبًا ، بحسب مصادر داخل الشركة. “لقد اكتشفنا أن المحفظة المتوازنة تتطلب أكثر من مجرد الأصول التقليدية التي تجدها متاحة في تطبيقات ومنصات التداول العامة. ولهذا السبب تم تطوير منصة التداول الخاصة بنا داخليا ؛ اذ يسمح لنا بالتفاعل مع أحدث احتياجات المتداولين قبل أي شخص آخر” بحسب مسؤول في iFOREX .

لأكثر من 25 عامًا ، ظلت iFOREX واحدة من أكبر الشركات وأكثرها احترامًا في صناعة التكنولوجيا المالية ، حيث ظهرت في وقت مبكر كشركة رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي مع تفانيها في الثقة والتميز.

“من خلال إضافة أصول جديدة للتداول باستمرار ، نتأكد من أن المتداولين لدينا دائمًا لديهم العدد المناسب والكافي من قنوات الاستثمار العديدة للاختيار من بينها ، والقدرة على اكتشاف أسواق جديدة واتباع الاتجاهات الرئيسية ” صرّح متحدث باسم iFOREX .

ستدخل الأسهم الجديدة المتاحة للتداول بدون رافعة مالية غير حيز التنفيذ اليوم ، 30 مايو 2021.

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال pr@iforex.com.

للمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بمدير التسويق فاسيليس كاتسيكاديس على الرقم 5883-845-855-1 أو البريد الإلكتروني pr@iforex.com

مجموعة iFOREX / شركة iFOREX

شركة ايفوركس / مجموعة ايفوركس

ويكهامز كاي 1 / ص.ب 3140

رود تاون ، تورتولا

جزر العذراء البريطانية))