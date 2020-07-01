‫شركة INEOS Automotive تزيح الستار عن تصميم سيارتها القادمة Grenadier ذات الدفع الرباعي

· تصميم هندسي قائم على مبدأ “النموذج يتبع الوظيفة” يركز على إبداع سيارة عملية تؤدي المهام المطلوبة على أكمل وجه

· يجري العمل في برنامج التطوير مع اختبار الطراز التجريبي من السيارة حاليًا في القيادة لتحقيق مسافة إجمالية تصل إلى 1.8 مليون كم على الطرق الممهدة والوعرة على حد سواء خلال العام المقبل

· تم تصميم مركبة الدفع الرباعي Grenadier وتصنيعها بأعلى مستويات الكفاءة والمتانة والموثوقية للتعامل مع أشدّ البيئات وعورة وقسوة في العالم؛ لتُجسِّد بذلك رؤية رجل الأعمال المُغامِر ورئيس مجلس إدارة مجموعة INEOS، “سير جيم راتكليف“

· #GrenadierUnwrapped

لندن, 1 يوليو 2020 /PRNewswire/ — ستزيح شركة INEOS Automotive الستار اليوم عن التصميم الخارجي لسيارتها المقبلة Grenadier، ذات الطابع العملي الجاد من فئة سيارات الدفع الرباعي؛ وهي خطوة جديدة مرتقبة نحو بدء عملية الإنتاج.

وتجدُر الإشارة إلى أنه سيجري تصنيع سيارة INEOS Grenadier بالكامل على منصة جديدة كليًا لتتخذ تصميمًا عمليًا يلبي متطلبات مالكيها المنتظرين الذين يبحثون عن مركبة عملية تمتاز بالمتانة والكفاءة والراحة، بالإضافة إلى المرونة في الاستخدام والقدرة على الذهاب إلى أي مكان.

وفي هذا الصدد، صرح مدير التصميم، “توبي إيكيور” قائلاً: “فكرة السيارة بسيطة خالية من التعقيد. فنحن نهدف إلى تصميم سيارة حديثة عملية فائقة الأداء رباعية الدفع عملية في جوهرها.” وأضاف: “نتبنى لغة تصميم سهلة القراءة خالية من الغموض في رسم ملامح سيارة Grenadier، حيث تُبرِز دورها الأساسي في الحياة اليومية؛ وهو القيام بجميع الوظائف والمهام التي تحتاجها فقط، فهي سيارة ليست للاستعراض. ومع أنّ سيارة Grenadier تتميّز بالكفاءة الفائقة بسبب أساليب التصميم والتصنيع الحديثة، إلّا أنّنا حرصنا على ألّا يغلب ذلك على الطابع العملي لهذه المركبة؛ ما يجعلها صامدة متماسكة مع مرور الزمن. “

كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة INEOS Automotive، “ديرك هيلمان” قائلاً: “يسعدنا أن نزيح الستار عن تصميم سيارة Grenadier في مرحلة مبكرة للغاية من عملية التصنيع. فمعظم شركات تصنيع السيارات تفرض سياجًا من السرية والكتمان على تصميماتها في هذه المرحلة، ولكننا نؤسس شركة وليدة ونبني علامة تجارية جديدة، ونود أن نشارك عملاءنا في كل خطوة نخطوها خلال هذه المسيرة الرائعة.

وتابع: “بالكشف عن تصميم السيارة الآن، نستطيع أن نركّز على الخطوة المهمة التالية في برنامج تطوير السيارة، وهي اختبار القدرات والمتانة. ولا يزال أمامنا برنامجٌ مليءٌ بالتحديات، فقد أطلقنا الطرازات التجريبية من هذه السيارة عبر المسارات المحدّدة لها في مختلف الظروف المحيطة لقطع مسافة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليون كم على مدار العام المقبل. فبدءًا من اليوم، لم يَعد لدينا شيءٌ نخفيه. ولا شك أنّها ميّزة إضافية فريدة أن يتمّ اختبار المركبة بشكلها النهائي “دون ستار”، فلا داعي لوضع غلاف خارجي للتمويه، أو قوالب من الفوم أو ألواح مستعارة لإخفاء ملامح التصميم.”

أوضح، رئيس مجلس إدارة مجموعة INEOS، “سير جيم راتكليف”: “بدأ مشروع مركبة Grenadier بإدراك خلو سوق السيارات من وجود سيارة عملية فائقة الأداء للطرق الوعرة، وعدم اهتمام الشركات المصنعة للسيارات بتوفير هذه الفئة من المركبات. ومن هنا توصلنا إلى النموذج الهندسي الفريد لسيارة دفع رباعي عالية القدرة والمتانة والاعتمادية، مصممة خصيصًا للتعامل مع أشد بيئات العمل وعورة في العالم. ولكن دون أن يأتي ذلك على حساب المظهر الخارجي الذي يليق بها كسيارة حديثة. وكما سيرى الجميع اليوم، لقد نجح “توبي” وفريقه نجاحًا مبهرًا في إبداع تصميم فريد يجمع بين اللمسات المميزة والطابع العملي.”

نبذة عن سيارة INEOS Grenadier

في عام 2017، أدرك رئيس مجموعة INEOS، ” سير جيم راتكليف “، أحد عشّاق السيارات ومحبي خوض المغامرات المخضرمين، أن سوق السيارات يخلو من وجود مركبة دفع رباعي عملية فائقة الأداء، ذات تصميم مواكب لروح العصر الحديث وتمتاز باعتمادية عالية. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة INEOS Automotive Limited حيث ضمت نخبة من خبراء صناعة السيارات المحترفين بهدف تحويل الحلم إلى حقيقة ملموسة.

تجمع سيارة Grenadier بين الطابع البريطاني المتين والتصميم الألماني ذي الدقّة العالية؛ فتستحق أن تصبح مركبة دفع رباعي فريدة عالية الأداء. وبفضل تصميمها الهندسي الملائم لجميع ظروف العمل، فستتميّز هذه السيارة بقدرات هائلة ومتانة فائقة وموثوقية عالية هي الأفضل في فئتها للسير على الطرق الوعرة، ما يجعلها مثاليةً للعملاء الذين يرغبون في اقتناء مُعَدَّات للمهام الشاقّة أكثر من مجرد سيارة، أينما كانوا في مختلف أنحاء العالم.

فيما يتعلق بالناحية الهندسية، نحن الآن في مرحلة التطوير المتسلسل، بدعم من شركة Magna Steyr، شريك التطوير الهندسي؛ حيث يجري الآن اختبار الطرازات التجريبية. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مركبة INEOS Grenadier في أواخر عام 2021.

تُعد شركة INEOS Automotive إحدى شركات مجموعةINEOS (www.ineos.com) الرائدة المتخصصة في صناعة البتروكيماويات والمواد الكيماوية المتخصصة والمنتجات النفطية. تضم المجموعة ‏23 ألف موظف موزعين على 34 قطاعًا للأعمال، فضلاً عن شبكة توزيع تغطي 183 منشأة تصنيع في 26 دولة. تعمل مجموعة INEOS على تصنيع منتجات فائقة الجودة للارتقاء بكل مظاهر الحياة العصرية بدءاً من الدهانات إلى المنتجات البلاستيكية، والمنسوجات إلى التقنيات المبتكرة، والأدوية حتى الهواتف الجوالة. في عام 2019، بلغت مبيعات مجموعة INEOS نحو 61 مليار دولار.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول سيارة Grenadier، يرجى زيارة www.ineosgrenadier.com.

https://ineosgrenadier.com/media لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة

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