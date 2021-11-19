‫شركة Law Offices of Gary R. Carlin APC تتقدم بدعوى قضائية جماعية دولية ضد شركة “داتو”

لونج بيتش، كاليفورنيا, 18 نوفمبر 2021 — /PRNewswire/ تم رفع دعوى قضائية جماعية في المحكمة الجزئية الأمريكية لمنطقة وسط كاليفورنيا، في 27 أكتوبر 2021، تَزعم أن شركة داتو قد ارتكبت عن قصد وعن عمد وعن علم عملية احتيال على المستهلك، وأنها قد انتهكت قوانين حماية المستهلك المتعددة.

قامت داتو بشراء شركة أوبن ميش (Open Mesh). وحثت أوبن ميش العملاء والموزعين على شراء أجهزة الشبكات مع وعد بالحصول على “ترخيص سحابة مدى الحياة” مجانًا لمنصة التحكم في الشبكة القائمة على السحابة التي تُدعى “CloudTrax” والتي تتطلبها الأجهزة للعمل. وشمل ذلك الصيانة، والتحديثات التلقائية للبرامج الثابتة، والدعم.

يُزعَم أن داتو قد احتالت على المستهلكين والموزعين فيما يتعلق بقيمة مشترياتهم عن طريق تعطيل التحديثات التلقائية المجانية للبرامج الثابتة، والصيانة المجانية، والدعم المجاني للأجهزة.

وتؤدي إزالة هذه الوظائف من الأجهزة إلى جعلها غير مجدية للأغراض التي تم الإعلان عنها وبيعها للموزعين والمستهلكين من أجل استخدامها في أعمالهم، على سبيل المثال، الفنادق والشقق ومتاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأي مكان آخر تقريبًا.

وعرضت داتو بعد ذلك على المستهلكين والموزعين نقل أجهزة أوبن ميش الخاصة بهم إلى منصة CloudTrax من داتو، من أجل استعادة هذه الوظائف إذا دفعوا رسومًا شهرية. منصة CloudTrax من داتو هي في الأساس نفس منصة CloudTrax من أوبن ميش.

تَزعم الدعوى أيضًا أن داتو قد فشلت في توفير واجب العناية للعملاء والموزعين، وأنها قد انتهكت قانون الممارسات التجارية الغير عادلة، وانتهكت أيضًا قانون التعويضات القانونية للمستهلكين، وقامت بخرق عقودهم، وخرقت ضمنيًا ضمان قابلية التسويق، وتسببت في إساءة تمثيل نفسها عمدًا، وتسببت في إلحاق الضرر لعملائها وموزعيها عندما تم قسرًا سَلب قدرتهم على استخدام المنتج الذي قاموا بشرائه.

وقد عانى المدعون والمشاركين في الدعوى القضائية من خسارة في المكاسب الاقتصادية، وتكبدوا لاحقًا أيضًا خسائر مالية أخرى بسبب الدعاية الزائفة المزعومة والخداع المزعوم لـ داتو.

اسم ورقم القضية: دينرمان وآخرون ضد شركة داتو وآخرون، 8:21-cv-01771-JVS-DFM

المدعيان، جوشوا دينرمان وبول فاينبرج، يمثلهما شركة Law Offices of Gary R. Carlin APC، وهي شركة محاماة مقرها في لونج بيتش، بكاليفورنيا.

إذا كنت قد تعرضت لخسائر أو أضرار بسبب ممارسات داتو وترغب في الانضمام إلى الدعوى الجماعية ضد داتو، أو إذا كانت لديك أية أسئلة، فيُرجى التواصل مع Law Offices of Gary R. Carlin APC عبر البريد الإلكتروني على info@dattoclassaction.com، أو من خلال موقع الويب الخاص بهم على dattoclassaction.com.

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