‫شركة MGH تعين العضو المنتدب الإقليمي لكل من كوريا وفييتنام وكمبوديا وتايلند

جورجاون، الهند وسنغافورة، 29 من تشرين أول/أكتوبر 2020

/PRNewswire/ — شركة MGH Logistics هي مؤسسة كبرى متعددة الأنشطة تتخذ من سنغافورة مقرا لها وتنشط في مجالات الرعاية الصحية والأزياء وإدارة سلسلة التوريد في مجال السيارات والإدارة الشاملة لحمولات شركات الشحن منخفضة التكلفة وتقاسم الرحلات والتجارة الإلكترونية وعمليات التوصيل السريع بنظام الميل الأخير. ويسر الشركة أن تعلن عن تعيين العضو المنتدب الإقليمي لها (في كل من كوريا وفييتنام وكمبوديا وتايلند) وهو إيوم كيولوان (كريس). شهدت حياة كريس المهنية، قبل التحاقه بشركة MGH، قصة نجاح خلال عمله لدى شركات Ceva Logistics وDB Schenker وCJ Korea حيث كان يضطلع بمسؤوليات تطوير وإدارة خدمات سلسلة التوريد لصالح قطاع عريض من العلامات التجارية الكورية العالمية مثل سامسونج وأل جي وهيونداي-كيا.

وقد صرح أنيس أحمد، مؤسس MGH وكبير الرؤساء التنفيذيين للمجموعة، قائلا: “يأتي كريس إيوم إلى MGH وفي جعبته معرفة وخبرة أصيلتين بإدارة سلسلة التوريد العالمية للعلامات التجارية الكورية العالمية لما يربو على عقدين من الزمن.” وتملؤنا الحماسة لبناء مستقبل MGH في إقليم الهند الصينية وكوريا في ظل إدارة كريس المتمكن والمخضرم.

كما صرح كريس إيوم قائلا: “لقد بهرني التميز الذي تتسم به سلسلة الإمداد المتبعة في MGH، إذ يمتد ذلك التميز إلى علامات تجارية عالمية مثل إنديتكس وسي آند أيه وكارفور ورينو وبي اس ايه بيجو، فضلاً عن حضورها القوي في جنوبي آسيا.”

يسري تعيين كريس اعتبارًا من1 من أكتوبر 2020 حيث يعمل من مكتبه بمدينة هو تشي مينه بفييتنام، أي خارج مقر الشركة الكائن في الهند الصينية ومقرها الإقليمي الكائن في كوريا.

نبذة عن MGH Logistics :

يقع مقر MGH Logistics في سنغافورة غير أنها تأسست في بنجلادش ثم أصبحت مؤسسة اقتصادية عملاقة متعددة الأنشطة حاضرة في 19 من الأسواق الناشئة. وللشركة معقل رئيس في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وتتوسع سريعًا لتمتد أعمالها إلى أوروبا. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات منها إدارة سلسلة التوريد لكبرى منافذ التجزئة من بيوت الأزياء السريعة والعلامات التجارية في قطاعي السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى الإدارة الشاملة للحمولات لشركات النقل منخفضة التكلفة وتقاسم الرحلات وشركات البريد السريع والموزعي من شركات الطيران ضمن نظم التوزيع العالمية وأعمال التجزئة المرتبطة بالأطعمة والمشروبات والخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية وزراعات الشاي والمطاط… إلخ.

الاتصالات الإعلامية:

دانانجاي كالرا،

dhananjai.kalra@mgh-logistics.com

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1321123/MGH_Group_Chris_Eom.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/1162929/MGH_Group_Logo.jpg