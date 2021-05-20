‫شركة Seegene تبرم اتفاقية حصرية مع وزارة الصحة الكويتية

“ Seegene الشرق الأوسط” تزود وزارة الصحة الكويتية حصريًا باختبارات تشخيص كوفيد-19 بقيمة 4.8 ملايين دولار أمريكي

الشرق الأوسط” تزود وزارة الصحة الكويتية حصريًا باختبارات تشخيص كوفيد-19 بقيمة 4.8 ملايين دولار أمريكي Seegene تقوم بتوسيع نطاق تواجدها العالمي من خلال تأمين صفقات المشتريات العامة في إيطاليا واسكتلندا وألمانيا والشرق الأوسط

سول، كوريا الجنوبية، 20 مايو 2021 /PRNewswire/ — ستقوم شركة (KQ 096530) Seegene -وهي أكبر شركة تشخيص جزيئي في كوريا الجنوبية- بتزويد الحكومة الكويتية بأدوات تشخيص كوفيد-19 بقيمة تزيد عن 4.8 ملايين دولار أمريكي.

قالت الشركة الفرعية للشركة وتُدعَى “Seegene الشرق الأوسط” في 16 مايو (بالتوقيت المحلي)، أنها قد وقعت اتفاقية التوريد الحصرية مع وزارة الصحة الكويتية. وتُعَد اتفاقية التوريد هي أكبر كمية تم شراؤها من قِبَل الحكومة الكويتية منذ أن بدأت Seegene في توفير الاختبارات التشخيصية للبلاد العام الماضي. وتشير الاتفاقية إلى أن شركة التكنولوجيا الحيوية الكورية الجنوبية (Seegene) لها اليد العليا على المنافسين العالميين، بالنظر إلى أن الحكومة الكويتية قد تم تزويدها باختبارات تشخيصية من إحدى شركات التشخيص الجزيئي العالمية حتى العام الماضي.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم “Seegene الشرق الأوسط” بتوريد اختبار AllplexTM لـسارس-كوف-2 إلى خمسة مختبرات تابعة لوزارة الصحة لمدة خمسة أشهر بدءًا من مايو الجاري. وتبلغ قيمة الصفقة البالغة 4.8 ملايين دولار أمريكي، أي ستة إلى سبعة أضعاف قيمة صادرات الشركة السابقة إلى الكويت في الربعين الماضيين. وعلى الرغم من أن عدد حالات كوفيد-19 في البلاد قد أظهر اتجاهًا بالتراجع بداية العام بفضل برنامج التطعيم الشامل الذي تطبقه الحكومة اعتبارا من ديسمبر الماضي، إلا أنه كان هناك عودة للعدوى مجددًا بسبب ظهور المتحورات عن كوفيد-19. ووفقًا لـ ‘Worldometer’“، في يوم 17 مايو، أبلغت الكويت عن 828 حالة إصابة جديدة بـكوفيد-19، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 291,629.

اختبار AllplexTM لـسارس-كوف-2 من Seegene هو عبارة عن اختبار تفاعل بوليميراز متسلسل (PCR) متعدد في الوقت الحقيقي قادر على اكتشاف خمسة أهداف، بما في ذلك أربعة جينات لفيروس كورونا (جينات E، وRdRP، وN، وS) والتحكم الخارجي في تفاعل واحد، مما يسمح بنتائج دقيقة للغاية ويُزيد الإنتاجية من أجل إجراء الاختبارات بأعداد هائلة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لاختبار AllplexTM لـسارس-كوف-2 التعرف على أهداف أكثر من منتجات المنافسين الرئيسيين، وبذلك يمكنه اكتشاف المتحورات الجديدة للفيروس. ونظرًا لأنه يمكن معالجة المنتج دون الحاجة إلى الاستخراج، فمن المتوقع أن يُحسِّن الكفاءة الكلية للعملية مما يسمح بإجراء المزيد من اختبارات كوفيد-19، خاصة في الوقت الذي يوجد فيه نقص في معدات الاستخراج.

قال هو يي، كبير مسؤولي المبيعات والتسويق في Seegene، “قامت الشركة مؤخرًا بتأمين صفقات المشتريات العامة باختبارات تشخيص كوفيد-19 في الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا واسكتلندا وإيطاليا”. وأضاف أنه “بما أن المناقصة العامة للحكومة الكويتية هي الصفقة الحصرية، فإنها تُظهِر قدرة تنافسية الشركة في سوق الاختبارات التشخيصية العالمية، ونأمل أن تضع الاتفاقية حجر أساس للشركة في توسيع نطاق تواجدها في الشرق الأوسط”.

شركة Seegene

جيسيكا جيونغ بارك

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