‫شركة Shield AI تجمع 90 مليون دولار في إطار تمويل السلسلة “ج” من شركة Point72 Ventures ومستثمرين آخرين

شركة برمجيات ذاتية القيادة معنية بالاستثمار في مجال نشر أنظمة ذكاء اصطناعي استراتيجية جديدة للقطاعات الدفاعية

سان دييجو، 24 فبراير 2021 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Shield AI، وهي شركة تكنولوجيا دفاعية تستخدم برنامجًا للقيادة الذاتية يعمل على تمكين الأنظمة غير المستخدمة من العمل بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والاتصالات، أنها جمعت 90 مليون دولار في مرحلة التمويل “ج” من خلال تمويل الأسهم والديون. وقد تمثل المستثمر الرئيسي في شركة Point72 Ventures.

ستستخدم شركة Shield AI التمويل للمساعدة في توسيع نطاق برنامجها الخاص بالقيادة الذاتية، Hivemind، وزيادة دمجها في منصات إضافية عبر القطاعات الدفاعية. تعمل Hivemind حاليًا في مجال المنظومات الجوية الصغيرة بدون طيار (sUAS) من فئة Nova من شركة Shield AI لتمكين الاستطلاع الداخلي والخارجي بدون استخدام نظام تحديد المواقع العالمي أو روابط اتصال، وقد تم استخدامها في العمليات القتالية منذ عام 2018.

وفي تصريح للسيد/ ريان تسينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Shield AI ذكر فيه: “يسمح التمويل لشركة Shield AI بتسريع توصيل قدرات الجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مناطق النزاع على نطاق واسع”. وأضاف الشريك المؤسس والزميل السابق لفرقة Navy Seal السيد/ براندون تسينغ: “نعتقد أن قدرة Shield AI على تمكين الأنظمة غير المستخدمة من العمل بدون نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) أو روابط الاتصالات أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لمصالح الأمن القومي خاصة في عصر تنافس القوى العظمى حيث يتم الهجوم على وحدات الاتصالات ونظام تحديد المواقع العالمي بلا هوادة.”

وفي هذا الصدد صرح السيد/ دانييل جواك، الشريك في Point72 Ventures قائلًا: “تستقدم شركة Shield AI فريق مخصص في هندسة الذكاء الاصطناعي عالمي المستوى -إلى جانب الاستعانة بخبرة وقيادة قدامى المحاربين المتميزين- إلى قطاع الأمن القومي. إننا نعتقد أن أنظمة القيادة الذاتية للذكاء الاصطناعي التي أثبتت كفاءتها في المعارك، والتي تتمتع بقدرتها على العمل دون الوصول إلى نظام تحديد المواقع العالمي أو روابط الاتصالات، لديها القدرة لتكون على نقطة تحول فارقة”.

تتعاون شركة Shield AI مع وزارة الدفاع وجهات تصنيع المعدات الأصلية للدفاع لدمج Hivemind AI ومجموعة البرامج ذاتية التشغيل في الأنظمة غير المستخدمة، بما في ذلك إجراء التعديل التحديثي للأنظمة الموجودة. وتقوم شركة Shield AI -من خلال تطبيق التعلم المعزز على عمليات المحاكاة القابلة للتطوير- بتدريب الأنظمة غير المستخدمة لتعلم تكتيكات وسلوكيات إضافية لإنجاز مهام جديدة بشكل مستقل، بدءًا من إجراء عمليات التطهير إلى اختراق أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة. ومن المقرر أن يتم الكشف عن الجيل التالي من المنظومات الجوية الصغيرة بدون طيار من فئة Nova في الأشهر المقبلة.

نبذة عن Shield AI :

أسس شركة Shield AI براندون تسينغ القائد السابق في البحرية الأمريكية، و رايان تسينج رائد الأعمال التقني المميز، و أندرو رايتر الخبير في النُظم ذاتية التشغيل. ويركز الفريق المكون من أكثر من 150 مهندسًا على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل بأحدث التقنيات، وذلك بقيادة كبير مسؤول التكنولوجيا السيد/ ناثان مايكل من جامعة كارنيجي ميلون. وقد حصلت Shield AI على تكريم من جانب شركة Forbes AI 50، الشركات السريعة الأكثر ابتكارًا، فيWIRED 25، وتم الاعتراف بها باعتبارها مزود الخدمات الحكومية الرائد في الحدث السنوي Inc. 5000.

نبذة عن شركة Point72 Ventures :

تعد Point72 Ventures إحدى الشركات العالمية في مجال رأس المال الاستثماري يقودها مجموعة متنوعة من خبراء المجال برأس مال مخصص لإدارة عمليات التمويل خلال جميع مراحل نمو الشركة. وتستثمر الشركة بشكل أساسي في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي / التعلم الالي ومؤسسات والرعاية الصحية. كما تقدم شركة Point72 Ventures رؤى مستنيرة بشأن الاقتصاد العالمي باعتبارها ذراع مستقل لشركة Point72، وهي شركة إدارة الأصول العالمية بقيادة ستيفن إيه كوهين. وتمتلك شركة Point72 Ventures مكاتب في مدينة نيويورك، وبالو ألتو، وكاليفورنيا، وستامفورد، وكونيتيكت. وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.p72.vc