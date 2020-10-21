‫شركة Sphera تُطلق برنامجًا متطورًا مصممًا لتحويل أداء سلامة العمليات وإدارة المخاطر التشغيلية

Press Release

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يُعدّ Dynamic Risk Pathways (مسارات المخاطر الديناميكية) أول تطبيق برمجي يقدّم ميزة تحديد مسارات المخاطر في الوقت الحقيقي وتصورًا بشكل تنبئي وسهل الفهم بهدف مساعدة المؤسسات في إدارة مخاطر سلامة العمليات والحد منها بشكل استباقي

شيكاغو، 21 أكتوبر، 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Sphera كشفت اليوم شركة Sphera، الرائدة عالميًا في مجال تزويد البرامج والبيانات والخدمات الاستشارية المتكاملة الخاصة بإدارة المخاطر المتكاملة، عن حلّها Dynamic Risk Pathways الذي يُعدّ الحل المزدوج الرقمي الأول الخاص بالقطاع لإدارة سلامة العمليات في الوقت الحقيقي.

يُعدّ Dynamic Risk Pathways لـ Sphera الجيل التالي من التكنولوجيا المزدوجة الرقمية لإدارة المخاطر التشغيلية في القطاع لنمذجة تعرض سلامة العمليات لمخاطر في إطار سيناريوهات مخاطر محددة والتنبؤ به. ومن خلال استخدام معلومات الحالة في الوقت الحقيقي من عمليات فحص تكامل الأصول ومعدات السلامة الحساسة وبيانات مستشعر إنترنت الأشياء ونشاط الصيانة والتشغيل، إضافة إلى الانحرافات عن ظروف التشغيل العادية، يتم تزويد فرق العمل برؤية واحدة مشتركة للتأثير في سيناريوهات مخاطر الحوادث الكبرى.

يترجم Dynamic Risk Pathways البيانات المتباينة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، يحسّن هذا الحل عملية صنع القرارات في الظروف المتقلبة، كما يساعد المؤسسات في الانتقال من النهج التفاعلي إلى النهج الاستباقي. ويقدّم أيضًا نظام إنذار مبكر ليتمكن المشغلون من رؤية كيف تزيد حواجز سلامة العمليات المعطلة والمتدهورة والمفقودة من احتمال تطور مسار ما إلى حالة وشيكة أو حادث أو حالة مواجهة مخاطر الحوادث الكبيرة. وبفضل إمكانية الرؤية بالوقت الحقيقي، يمكن للمؤسسات تحسين ترتيب أولويات الصيانة وتكامل الأصول وضمان السلامة والوقت التشغيلي للإنتاج.

صرّح Scott Lehmann نائب رئيس شركة Sphera لإدارة المنتجات الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية: “لطالما كانت تواجه المؤسسات صعوبات في رؤية البيانات المحفوظة في أنظمة متباينة للحصول على عرض موثوق به في الوقت الحقيقي لحواجز الحماية الخاصة بهم وتعرض سلامة العمليات لمخاطر.” وأضاف: “يجمع حل Dynamic Risk Pathways كل هذه البيانات معًا، ما يسمح للأشخاص في كل المؤسسة بمعرفة المجالات حيث تتزايد فيها المخاطر بالنسبة إلى سيناريوهات مخاطر محددة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل حول المجالات التي تتطلب تدخلهم والأولويات والمجالات التي تتطلب تدابير إضافية للحد من المخاطر.”

يتوفر حل Dynamic Risk Pathways كجزء من SpheraCloud، وهو برنامج على شكل منصة خدمات تم إنشاءه للاستفادة من قوة الخدمة السحابية Azure لـ Microsoft وأمنها ومرونتها.

صرّح Paul Marushka رئيس شركة Sphera ورئيسها التنفيذي: “الحفاظ على الأمان والمرونة والقدرة التنافسية يتطلّب من المؤسسات أن تستثمر في تكنولوجيا مبتكرة قائمة على البيانات.” وأضاف: “يربط حل Dynamic Risk Pathways البيانات بطريقة بسيطة وواضحة للمساعدة في اتخاذ القرارات بشكل استباقي. وأصبح بإمكان المشغلين الآن معرفة أن المنشأة بمنأى عن المخاطر مع توفر أدلة تدعم قائمة على البيانات لدعمه.”

لمعرفة المزيد حول Dynamic Risk Pathways، تفضل بزيارة مؤتمر القمة الافتراضي للعمليات الآمنة لـ Sphera.

حول Sphera‏

تنشئ Sphera عالمًا أكثر أمانًا واستدامة وإنتاجية. وتربط منصتنا المبتكرة لإدارة المخاطر القائمة على السحابة كمية لا مثيل لها من المعلومات التي تؤدي إلى رؤى أكثر عمقًا عبر مؤسسة. ونطبق استراتيجيات إدارة مخاطر متكاملة ونوسع نطاقها ونحسنها لمساعدة العملاء في التعرف إلى المخاطر وإدارتها والحد منها في مجالات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة وإدارة المخاطر التشغيلية والرقابة على المنتجات.



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Ellen Bremseth، مديرة قسم اتصالات التسويق، في شركة Sphera‏، ebremseth@sphera.com

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