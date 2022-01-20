‫شركة STL تعلن تحقيق مكاسب قوية في أسواق جديدة وتسرّع استثماراتها في شبكات الجيل الخامس

– تحقيق إيرادات جديدة من منتجات الربط البصري (Optical Interconnect) بطلبات بلغت حوالي 7 مليارات روبية

مومباي، الهند، 20 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة STL (رمز التداول في البورصة الوطنية الهندية: STLTECH)، وهي شركة رائدة في مجال تكامل خدمات الشبكات الرقمية، عن نتائجها المالية عن الربع المنتهي في 31 ديسمبر 2021؛ حيث نجحت الشركة من خلال إستراتيجيتها التي تركز على التوسع عالميًا في تلقي حجوزات وطلبات قوية بقيمة 117 مليار روبية وسجّلت عائدات بلغت 13.6 مليار روبية.

خلال الأرباع القليلة الماضية، اتخذت شركة STL عدة قرارات استثمارية جريئة من أجل تحقيق نمو كبير خلال هذا العقد الذي يشهد نموًا متزايدًا في تركيب الشبكات. وأكدت الشركة أنّ الكثير من استثماراتها الإستراتيجية قد حققت إيرادات كبيرة، وأنّ تقنياتها الجديدة قد أصبحت جاهزة لإطلاقها في الأسواق. وفي هذه المرحلة بالغة الأهمية من رحلة الشركة نحو التوسّع، عينت STL رواد أعمال عالميين في مناصب رؤساء تنفيذيين للشركات التابعة لها، وهي شركة المنتجات البصرية (Optical)، وشركة الشبكات اللاسلكية (Wireless)، والخدمات (Services)، والبرمجيات (Software). كما رسمت STL مسارها للتحول نحو الاستدامة لتصبح شركة عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وأطلقت عروضًا على منتجات الجيل الخامس المتكاملة لتلبية الطلب العالمي.

استثمارات إستراتيجية تحقق إيرادات كبيرة:

· منتجات الربط البصري (Optical Interconnect) تحقق إيرادات ضخمة: أحرزت STL تقدمًا كبيرًا في خط منتجات الربط البصري الجديد، وظفرت بعقود تمتد لسنوات في أوروبا بقيمة متراكمة تبلغ حوالي 7 مليارات روبية. كما وسّعت الشركة من استثماراتها في الولايات المتحدة من خلال المنتجات البصرية المتوافقة مع منتجات الجيل الخامس، وتلقت طلبات جديدة بلغت قيمتها حوالي 3 مليارات روبية.

· التوسع في أعمال تكامل الأنظمة في المملكة المتحدة: اتخذت الشركة بعض الخطوات فيما يخص أعمال تكامل الشبكات؛ حيث وسّعت قاعدتها من قاعدة المتعاونين معها في المملكة المتحدة لتشمل تعيين 150 موظفًا و20 شريكًا إستراتيجيًا؛ وهو ما يعزز قدرات الشركة على نشر شبكات الألياف الضوئية في المملكة المتحدة.

· الأسواق الجديدة تحقق زخمًا أكبر: استطاعت STL من خلال إستراتيجيتها للتوسع عالميًا أن تزيد من أعمالها في الأسواق المستهدفة بنسبة تبلغ حوالي 41% في أوروبا والشرق الأوسط، وحوالي 12% في الأمريكتين.

مشروعات تقنية جديدة جاهزة للتوسّع:

· مجموعة منتجات الجيل الخامس أصبحت جاهزة للإطلاق في الأسواق: حققت حلول الجيل الخامس اللاسلكية -التي فتحت أمام الشركة سوقًا مستهدفة يمكن الاستثمار فيه بقيمة 5 مليارات روبية- تقدمًا كبيرًا خلال هذا الربع من العام لتقترب أكثر من تحقيق إيرادات. كما شهد هذا الربع إعلان الشركة عن إتاحة الخلايا الصغيرة الداخلية (Garuda) وشبكات الألياف الضوئية (FTTx) القابلة للبرمجة. كما حصلت STL أيضًا على طلب تجريبي لخلاياها الصغيرة الداخلية من شركة ASOCS، ورفعت عدد موظفيها الموهوبين في قطاع الهندسة اللاسلكية إلى 300 موظف.

على مدار الأرباع العديدة الماضية، اتجهت STL أكثر نحو نموذج الحلول المتكاملة، وقد بدأت هذه الإستراتيجية تؤتي ثمارها؛ حيث حصلت الشركة على طلبات متكاملة على الحلول البصرية ونشرها من شركات أساسية في المملكة المتحدة والهند. كما تواصل الشركة -أثناء تنفيذها لهذه المحاور الإستراتيجية- السعي للحصول على حقوق الملكية الفكرية لجميع أعمالها؛ حيث قامت بإيداع 41 براءة اختراع جديدة هذا الربع من العام، وبذلك ارتفع رصيدها من براءات الاختراعات إلى 678 براءة اختراع على مستوى العالم.

المؤشرات المالية الرئيسية خلال الربع الثالث للسنة المالية 22 (بالمليار روبية)

· قيمة الطلبات المحجوزة: 117

· الإيرادات: 13.6

· الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين: (0.35)

· الأرباح بعد خصم الضرائب: (1.37)

وقد عبّر أنكيت أجاروال، العضو المنتدب لشركة STL، عن حماسته لهذا العقد الذي يشهد نموًا متزايدًا في تركيب الشبكات، حيث قال: “بفضل بعض التحولات الإستراتيجية الأساسية، أحرزت STL تقدمًا سريعًا نحو تحقيق طموحها في بناء شبكات رقمية مستقبلية جاهزة للاستخدام على الصعيد العالمي. وقد جمعنا بين القيادة الطموحة للغاية وذات المصداقية، وبين الخبرة التقنية العميقة في مجال الشبكات البصرية واللاسلكية. ونحن على ثقة بأننا سنتمكّن في المستقبل القريب من توفير أكثر الحلول تقدمًا في منتجات الجيل الخامس، والألياف الضوئية FTTx، وشبكات الربط في المناطق الريفية ممّا سيسهم في تحويل حياة المليارات من خلال الشبكات الرقمية”.

عن شركة STL

STL هي شركة رائدة في مجال تكامل خدمات الشبكات الرقمية، تساعد شركات الاتصالات، والشركات السحابية، وشبكات المواطنين الرقمية، والشركات الكبيرة على تحسين تجارب عملائها.

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