‫شركة Webb Fontaine توقع عقدًا للعمل مع دائرة الجمارك الأردنية

Press Release

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لتتولى Webb Fontaine مهمة تعزيز وترقية النظام الكلي للجمارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 من كانون الاول 2019 — وقعت Webb Fontaine، الشركة الرائدة في مجال توفير الحلول لتسهيل التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عقداً للعمل مع دائرة الجمارك الأردنية بهدف تعزيز عمل ووظائف نظام التخليص الجمركي بشكل رقمي.

وبموجب تلك الاتفاقية المهمة، تطبق Webb Fontaine مجموعة متنوعة من التقنيات الجديدة بما في ذلك نظامها المسمى WEBB Executive Vision (أو WEV اختصارًا) وسيتم تطوير البوابة التجارية الالكترونية وتحسين معالجة نظام التخليص الجمركي الحالي ومهامه الوظيفية، وذلك لتقليل وقت التخليص والتكاليف وزيادة كفاءة التعاملات والارتقاء بالتوقعات المحيطة بها في الأوساط التجارية الأردنية.

وقد صرح السيد ديدير ريموند، المدير التنفيذي لشركة Webb Fontaine قائلاً: “يمثل الاتفاق بين Webb Fontaine ودائرة الجمارك الأردنية حدثًا مهمًا لكلا الجانبين. إذ تلتزم Webb Fontaine بالعمل على حلول من شأنها تعزيز الخدمات الحكومية وجعل إجراءات العمل أكثر انسيابية. وإننا لنتطلع إلى تبادل خبراتنا مع دائرة الجمارك الأردنية بغية تمكين مسؤولي الجمارك الأردنية من تعزيز الخدمات المقدمة للأوساط التجارية في الأردن بأسلوب استباقي”.

حيث يعد العقد المبرم مع Webb Fontaine جزءًا من إصلاحات التحديث والتطوير الحالية التي تشهدها الأردن، بل إنه يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح لمجتمع التجارة بأكمله في المملكة.

وقد صرح عميد جمارك المهندس أحمد العالم، مدير تكنولوجيا المعلومات بدائرة الجمارك الأردنية، قائلاً: “إن الأردن يمر بتحول رقمي في كافة المجالات، وهذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع Webb Fontaine هو خير شاهد على سعينا لتحقيق أهدافنا الرامية إلى التحديث والتطوير. ونتطلع بالعمل مع Webb Fontaine إلى تعزيز نموذج التجارة الحالي لدينا ليكون أكثر اعتمادًا على البيانات وأكثر أخذًا بمعايير التفكير الاستباقي”.

من المقرر أن تطلق Webb Fontaine نظام Webb Executive Vision، وهي أداة من أدوات الذكاء المتعلقة بالأعمال ومن شأنها أن تزود دائرة الجمارك الأردنية بنظرة شاملة فيما يتعلق بالتجارة الدولية. حيث تعتمد هذه الأداة على تقنية البيانات الكبيرة، لذا ستتيح معالجة كميات كبيرة من البيانات التي يتم جمعها خلال عمليات التخليص الجمركي، مع تقديم إحصائيات وتقارير بطريقة منظمة ومرئية وغنية بالمعلومات لتسهيل عملية اتخاذ القرار.

كما ستقوم Webb Fontaine بتنفيذ بوابة التجارة الخاصة بالدائرة حتى توفر لكل من مسؤولي الجمارك والأوساط التجارية دليلًا تفاعليًا لجميع متطلبات الجمارك والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها اللازمة لاستيراد البضائع أو تصديرها أو نقلها بالعبور. كما أنها ستمكن التجار الدوليين أو المحليين من الاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بمعدلات الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الوثائق المطلوبة، بما في ذلك توفير محاكاة للرسوم والضرائب التي سيتم فرضها على العملية التجارية والذي سيزيد من الشفافية وتوفير إمكانية التنبؤ لدى التجار والمستثمرين الأجانب أيضًا. ويلبي تنفيذ البوابة التجارية هدف الأردن المتمثل في توفير بوابة واحدة لجميع السياسات والإجراءات واللوائح والمعلومات المتعلقة بالتجارة الدولية.

مع وجود أكثر من 15 فرع في العديد من الدول حول العالم، عملت Webb Fontaine مع مختلف الحكومات والقطاع الخاص لتزويدهم بحلول تقنية لتسهيل العمليات التجارية. حيث تحرص الشركة على توفير وتطوير الحلول والخدمات المبتكرة المقدمة من خلال مراكز البحث والتطوير التابعة لها، وهي المراكز المنتشرة بأنحاء العالم لضمان استخدامها بشكل صحيح وفعال. وتقع تلك المراكز في أرمينيا وفرنسا والفلبين، وقد استثمرت Webb Fontaine بشكل كبير في هذا المجال، لذلك فهي مجهزة بتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول جديدة لشركائها على نحو مستمر.

للتعرف على المزيد عن Webb Fontaine والحلول التقنية الخاصة بها، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.webbfontaine.com

نبذة عن Webb Fontaine:

تحظى Webb Fontaine بثقة الحكومات على مستوى العالم، إذ توفر حلولا في شتى المجالات لتسريع وتيرة تطوير وتحديث العمليات التجارية العالمية. تستخدم الشركة تقنية فريدة من نوعها بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لإتاحة الفرصة أمام الدول للظهور على الساحة العالمية كأحد أبرز الجهات الفاعلة في مستقبل التجارة العالمية.

نقل المعرفة هو جوهر العمل في Webb Fontaine؛ إذ يعمل لدى الشركة فريق من الخبراء الذين يعملون في جميع أنحاء العالم، لتمكين المجتمعات المحلية والحكومات.

ولكونها إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال بالإضافة الى ما تمتلكه من مراكز متخصصة في البحث والتطوير، فإن Webb Fontaine تعمل باستمرار على تطوير عمليات التجارة الدولية التي تربط بين الدول والحدود والأشخاص.

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني www.webbfontaine.com