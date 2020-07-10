‫شركة Xive، مقدم خدمات لتعدين العملات، تطرح منصة تعليمية مجانية جديدة للتعدين والعملات المشفرة.

نور سلطان، كازاخستان، 9 يوليو 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Xive، وهي شركة كائنة في كازاخستان متخصصة في تقديم خدمات تعدين العملات المشفرة، عن طرح إمكانات جديدة للتعدين وتدشين موقع منقَّح للتعدين في 9 يوليو الجاري. يستطيع المستخدمون من خلال موقع xive.io الإلكتروني شراء عقود للتعدين السريع تبدأ قيمتها من 4,55 دولار أمريكي وتسجيل طلب مسبق لقدرات التعدين، كما يمكنهم أن يصبحوا شركاء للشركة عن طريق تعبئة طلب لشراء الأسهم الخاصة.

تقدم Xive لعملائها، فضلاً عن المشاركة في قدرات التعدين، إمكانية تثبيت أجهزة التعدين بقدرة استيعابية تبدأ من 0,042 لكل كيلواط/ ساعة. كما تقدم Xive تكاليف صيانة منخفضة مع دعم العملاء والمراقبة الآنية للأجهزة.

كما تؤكد الشركة أنها تطبق أكثر الشروط القانونية شفافية في السوق. وفي هذا الصدد، صرح ديدار بكبوفو، مؤسس Xive، قائلاً: “نعمل بشكل قانوني ونثمن سمعتنا. ولذا نقدم لعملائنا خدمة على أعلى مستوى.”

تشمل أكاديمية Xive التعليمية مجموعة من الأدوات التعليمية على موقع الشركة إضافة إلى سلسلة من الندوات الإلكترونية المجانية المخصصة للتثقيف بشأن أسس التعدين والعملات المشفرة. وأولى هذه الندوات الإلكترونية المطروحة على الموقع الإلكتروني موجهة للمبتدئين ولكنها مفيدة كذلك للمستخدمين الأكثر خبرة لتبويب المعرفة وتصنيفها ودراسة العملات المشفرة وعملية تعدينها من وجهة نظر مختلفة.

تنعقدعبرالإنترنتندوةإلكترونيةفي14 من يوليو، الساعة 4 مساءً وفقًا للتوقيت العالمي الموحد – بعنوان “أسرار تعدين العملات 2020”. من الممكن الحصول على مزيد من المعلومات ونموذج للتسجيل هنا.

نبذة عن

Xive: هي شركة مسجلة قانونًا في دولة كازاخستان لتقديم خدمات تعدين العملات وأهمها خدمات التعدين عن بعد وخدمات تثبيت أجهزة التعدين. تأسست الشركة في عام 2018 كجزء من مركز أستانا وهو مركز تقني دولي مدعوم من الحكومة. تمتلك الشركة ثلاث مراكز بيانات وتديرها كما تقوم بتطوير برمجيات للمراقبة الآنية لأجهزة تعدين العملات. كما تخطط Xive في المستقبل القريب لطرح سوق قدرات التعدين “الهاش” وأسلوبها الخاص للتعدين الجماعي. ومن بين الخدمات التي تقدمها الشركة، التسجيل المسبق لقدرات التعدين وشراء عقود التعدين السريع وتثبيت أجهزة التعدين.

روابط

أكاديمية Xive:

https://xiveacademy.com

Xive website

https://xive.io