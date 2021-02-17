‫شركةMcLaren” ” تكشف النقاب عن سيارتها الخارقة “Artura” الجديدة كليًّا والهجينة ذات الأداء العالي

الساعة 1 ظهراً – بتوقيت المنطقة الزمنية العربية، 17 فبراير 2021

§ أول سيارة هجينة فائقة الأداء من إنتاج McLaren يتم الكشف عنها اليوم لأول مرة في الشرق الأوسط

§ الجيل القادم من السيارات الخارقة يمزج بين الأداء المذهل وديناميكية القيادة والتفاعل مع قدرات القيادة التي توفرها سيارة كهربائية خالصة

§ أول طراز يتم بناؤه على هيكل ماكلارين خفيف الوزن والجديد كليًّا والمصنوع من ألياف الكربون، مما يسهم في تحقيق أفضل وزن فارغ في فئتها ويبلغ 1498 كجم فقط

§ محرك بنزين ثوري مزود بشاحن توربيني مزدوج و6 أسطوانات بسعة 3 لترات بالإضافة إلى محرك كهربائي وبطارية كثيفة الطاقة، ينتج قوة 680 حصانًا (671 حصانًا) وعزم دوران 720 نيوتن/ متر (530 رطل قدم)

§ عروض مميزة للعملاء تشمل تقديم خطة خدمة لمدة ثلاث سنواتبالإضافة الى ضمان أساسي للسيارة لمدة خمس سنوات وضمان بطارية لمدة ست سنوات وضمان على الجسم لمدة 10 سنوات

البحرين، المنامة:- كشفت شركة McLaren Automotive، وهي الشركة البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء، النقاب اليوم عن سيارة McLaren Artura الهجينة عالية الأداء التي طال انتظارها، ما يمثل بداية حقبة جديدة للشركة الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة والخارقة وعصرٍ جديد لفئة السيارات الخارقة ذات الأداء الفائق عموماً.

ولكونها قائمة على فلسفة McLaren في الهندسة فائقة الخفة، فإن طراز Artura يمثل خلاصة جامعة لكل الميزات الأصيلة التي تشتهر بها سيارات McLaren، بالإضافة إلى تميزه باستجابة أسرع وانبعاثات أقل وقدرة أكبر على العمل في وضع “السيارة الكهربائية” الخالص، وذلك بفضل مجموعة نقل الحركة الكهربائية الرائدة

وبهذه المناسبة، علَّق بريت سوسو، المدير الإداري McLaren Automotive المحدودة – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً:

“نحن فخورون للغاية ويشرفنا أن نعرض اليوم سيارة McLaren Artura الجديدة كليًا في مملكة البحرين وفي يوم الكشف عنها عالمياً. إن هذه السيارة الخارقة فائقة الأداء والثورية تمثل بداية حقبة جديدة لشركة McLaren Automotive ولفئة السيارات الخارقة عمومًا. لقد وضعنا خلاصة خبراتنا الهندسية التي اكتسبناها عبر أكثر من 50 سنة من السباقات في سيارة Artura، حتى أمكننا إنتاج هذا المزيج من الأداء المذهل والتفاعل مع السائق والتميز الديناميكي، وهي سمات تشتهر بها علامتنا التجارية. أنا واثق أن هذه السيارة الاستثنائية سوف تنال إعجاب عملائنا الحاليين والجدد في منطقة الشرق الأوسط.”

وقد أصبحت سيارة McLaren Artura هي أول طراز يتم بناؤه على هيكل ماكلارين الجديد خفيف الوزن والمصنوع من ألياف الكربون، والذي يطبق معايير جديدة لتصميم شاسيه متطور ومرن، وقد تم تعزيزه بما يلائم تطبيقات هجينة من خلال غرفة خاصة للبطارية وتصميم إلكتروني على أساس شبكة إيثرنت كهربائية، بالإضافة إلى مكيفات الهواء الكهربائية. وتُوِّج الهيكل الجديدة بمجموعة كبيرة من الإجراءات الإضافية الرامية لتخفيف الوزن، مما أنتج أخف وزن جاف لسيارة ضمن هذه الفئة والذي يبلغ 1395كجم*، مع وزن خال يبلغ 1489 كجم*.

وتضم مجموعة نقل الحركة الجديدة كليًا من Artura، محرك بنزين مزوداً بشاحن توربيني مزدوج وخفيف الوزن بـ 6 اسطوانات وسعة 2993 سي سي، مقترنًا بناقل حركة مصمم خصيصًا يقدم ثماني سرعات وبمحرك إلكتروني مدمج، مما يمنح السيارة الخارقة عزم دوران فوريًا واستجابة أفضل. وتولد هذه الحزمة من المزايا معًا قدرة تعادل قوة 680 حصانًا (671 قدرة حصانية للمحرك) وعزم دوران 720 نيوتن / متر، وهو ما يعني قدرة حصانية رائدة قياساً بالوزن ضمن هذه الفئة وتبلغ 488 حصانًا لكل طن*، بالإضافة إلى أرقام أداء مذهلة حقًا. وتقف سرعة Artura القصوى إلكترونيًا عند 330 كم بالساعة مع قدرة تسارع من وضع السكون التام إلى100 كم بالساعة في 3 ثواني فقط* ومن وضع السكون التام إلى 200 كم في الساعة في 8.3 ثانية*.

وقد زُود طراز Artura بقدرات تجعلها سيارة كهربائية هجينة كاملة، ويمكن شحنها حتى مستوى 80% في غضون ساعتين ونصف فقط. كما يمكن للبطارية، التي تتكون من خمس وحدات ليثيوم أيونية، استمداد الطاقة من محرك الاحتراق أثناء القيادة، وذلك بحسب وضع القيادة الذي يتم اختياره. ويمنح هذا الحل للسائق قدرة فريدة على الاستمتاع بقيادة السيارة في وضع السيارة الكهربائية الصامت تمامًا وذلك حتى مسافة تصل إلى 30 كم وبسرعة قصوى تبلغ 130 كم في الساعة.

وتكتمل البراعة الهندسية التي تميز سيارة Artura بتصميمها الخارجي، الذي يمنح السيارة مظهرًاً “ملفوفًا” ويرتقي بلغة تصميمها التي شوهدت في الطرازات الحديثة إلى مستويات فائقة جديدة. وقد تم تصميم الخطوط الخارجية وانحناءات السيارة على نحو يضمن تحسين الأداء الانسيابي عبر الهواء، فضلاً عن التبريد، وينطلق ذلك من الفلسفة التصميمية لسيارات McLaren التي تقوم على مبدأ مفاده أن “كل شيء لسبب”.

وبالرغم من أن قمرة القيادة في سيارات McLaren تتمحور حول السائق، فإن طراز Artura يقدم مستوىً جديدًا في هذا الجانب، حيث تم تعزيز تجربة القيادة عبر مجموعة أجهزة رقمية جديدة يتم تثبيتها على عمود التوجيه، وذلك حتى تتحرك جنبًا إلى جنب مع عجلة القيادة. كما أنها أول سيارة McLaren تقدم تحديثات لا سلكية، بالإضافة إلى أنظمة متطورة لمساعدة السائق (ADAS)، وتشمل نظام التحكم المتوائم والذكي في السرعة والمزود بمفاتيح للتوقف والانطلاق والتعرف على لوحات المرور عبر الطرق والتحذير عند مغادرة المسار ومساعد التحكم في الضوء العالي.

وكان ضمان راحة البال فيما يتعلق بالجودة والمتانة من الاعتبارات الأساسية التي تمت مراعاتها عند إنتاج سيارة Artura الجديدة كليًا، ولذلك ليس من المستغرب أن يكون برنامج تطويرها هو الأكثر صرامة عبر تاريخ McLaren كله. وتتوفر سيارة McLaren Artura الآن للطلب من وكلاء McLaren، ومن المقرر أن يبدأ تسليم أولى الطلبات للعملاء في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تأتي السيارة بأسعار تبدأ من 000954 درهم إماراتي في الإمارات العربية المتحدة للفئة القياسية، والتي تشمل خطة خدمة لمدة 3 سنوات وحزمة إدماج الهاتف الذكي Smartphone Integration وحزمة الكفاءة العملية Practicality Pack ويتم تقديمها دون تكلفة إضافية. وتتضمن هذه الحزمة رافعة سيارة ومرايا حرارية خارجية قابلة للطي كهربائيًا مصحوبة بوظيفة “خفض المرآة عند الرجوع للخلف”، وكذلك أربعة حساسات أمامية وأربعة حساسات خلفية لركن السيارة وكاميرا للرؤية الخلفية ونظام التحكم اللاسلكي Homelink® ونظام إغلاق الأبواب السلس.

للمزيد من المعلومات حول أماكن صالات العرض الخاصة بسيارات McLaren في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سياراتها الخارقة الحائزة على الجوائز، ومنها سيارة McLaren Artura الجديدة كليًّا، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://cars.mclaren.com/





ملاحظات إلى المحررين:

*سوف يتم تأكيد الأرقام بعد التدقيق النهائي

تتوفر مجموعة من الصور عالية الدقة المرفقة بهذا البيان الصحفي للتحميل من الموقع الإلكتروني الخاص بشركة McLaren أتوموتيف – cars.mclaren.press

نبذة عن McLaren Automotive :

McLaren هي شركة بريطانية متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء.

ويتم تجميع كل واحدة من سيارات يدويًا في McLaren Production Centre في مدينة ووكينج بمقاطعة سوري الإنجليزية.

وبعد انطلاقها في عام 2010، تمثل الشركة اليوم الجزء الأكبر من مجموعة ماكلارين.

وتقدم الشركة ثلاثة خطوط إنتاج متميزة من السيارات وهم: Sports Series و Super Series و Ultimate Series، ويتم بيع هذه السيارات من خلال شبكة مبيعات تضم أكثر من 80 وكيلا في 30 سوقا حول العالم.

وتعتبر McLaren شركة رائدة تعمل باستمرار على تجاوز كافة التطلعات والارتقاء بمنتجاتها إلى آفاق جديدة. وفي عام 1981، طرحت McLaren هيكلاً قوياً وخفيف الوزن من ألياف الكربون في عالم سباقات فورمولا 1 مع سيارة MP4/1 . ولاحقاً في عام 1993، قامت الشركة بتصميم وصنع سيارة McLaren F1 المخصصة للطرق – لتتضمن بعدها جميع السيارات التي تنتجها الشركة هياكل مصنوعة من ألياف الكربون. وكجزء من Ultimate Series كانت McLaren أول شركة تقدم سيارة خارقة هجينة تمثلت بسيارة McLaren P1™.

وأعلنت الشركة خطة أعمالها Track 25 في Goodwood Festival of Speed 2018، والتي ستشهد استثمار 1.2 مليار جنيه إسترليني في الأبحاث والتطوير لابتكار 18 طراز أو نموذج جديد بحلول نهاية عام 2025.

وشهد عام 2017 إطلاق الشركة المزيد من الطرازات والنماذج الجديدة بما في ذلك الجيل الثاني من Super Series و 570S Spider و McLaren Senna. في عام 2018 ، أطلقت الشركة 600LT و McLaren Speedtail والطراز الجديد من Ultimate Series و أول McLaren من نوع Hyper-GT ، حيث سيتم إنتاج 106 منها فقط.

ومن أجل دعم عمليات التطوير والهندسة والتصنيع لمجموعتها المبتكرة من السيارات الرياضية والخارقة، تتعاون الشركة مع مجموعة من الشركات الرائدة على مستوى العالم لتوفير الخبرات والتقنيات المتخصصة. وتشتمل قائمة الشركات هذه على كل من AkzoNobel وOnePlus وPirelli وRichard Mille.

مجموعة ماكلارين :

تعتبر مجموعة McLaren شركة عالمية رائدة في مجال السيارات والتقنيات الفاخرة وتتألف من ثلاثة أذرع أعمال رئيسية تتمثل بكل من Automotive و RacingوApplied Technologies.

للمزيد من المعلومات:

آميل بوبايا

| McLaren Automotive Limited مدير قسم الاتصالات والعلاقات العامة – أوروبا

هاتف: +44 (0) 1483 261500

موبايل: +44 (0) 7920 531357



بريد الكتروني: amel.boubaaya@mclaren.com

آدم جرون

| McLaren Automotive Limited مدير التسويق للوكلاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

موبايل: +973 (0) 66 398339

بريد الكتروني: adam.gron@mclaren.com

الموقع الصحفي: cars.mclaren.press

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