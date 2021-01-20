‫شركتا بيورسيركل وألميندرا تسويان الدعوى القضائية بينهما بشأن براءة فكرية أميركية

سنغافورة، 20 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — توصلت شركتا بيورسيركل وألميندرا إلى تسوية ودية بينهما بشأن نزاع على حق براءة فكرية في الولايات المتحدة، متعلقة بمنتجات شركة ألميندرا Steviarome® واستخدامها بعد ذلك.

اعتبارًا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، توصلت شركتا بيورسيركل وألميندرا طواعية إلى تسوية الدعوى بينهما مع رفض جميع المطالبات والمطالبات المضادة اللاحقة.

كجزء من التسوية، وقعت شركة ألميندرا اتفاقية ترخيص مع بيورسيركل، والتي تسمح لشركة ألميندرا بمواصلة بيع مكونات نكهة Steviarome® في جميع أنحاء العالم. تظل جميع شروط الاتفاقية الأخرى سرية.

الاستفسارات:

جاكسون بيلو، مدير اتصالات بيورسيركل

إيميل: Jackson.Pillow@purecircle.com

هاتف: +1 (630) 256 8394

كيمبرلي هانتر، المديرة المالية لشركة الميندر

اإيميل: Kimberly.H@almendra.com

هاتف: +1 (708) 926-5403

حول بيورسيركل

بيورسيركل هي الشركة الرائدة والمبتكرة لمحليات ستيفيا ذات المذاق الرائع ومعدلات النكهة لصناعة المشروبات والأغذية العالمية. تجمع بيورسيركل بين البحث والتطوير المتقدم مع التكامل الرأسي الكامل من المزرعة إلى مكونات ستيفيا المبتكرة عالية الجودة وذات المذاق الرائع.

تتعاون الشركة مع المزارعين الذين يزرعون أصناف ستيفيا المملوكة لها، ومع شركات الأغذية والمشروبات التي تسعى إلى تحسين تركيباتها منخفضة السعرات وعديمة السعرات الحرارية باستخدام مكونات نباتية وغير معدلة وراثيًا.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.purecircle.com

حول الميندرا

الميندرا هي شركة خاصة للتحلية الطبيعية ومكونات النكهة تركز على حاجة صناعة الأغذية والمشروبات لحلول مذاق رائعة، طبيعية ونظيفة.

يتيح العمل الجماعي والابتكار والملكية الفكرية والدراية الفنية للشركة تطوير حلول طعم حلوة رائدة في الصناعة وتقديم نكهات بخصائص تعديل تعالج تحديات المذاق المعقدة للأطعمة والمشروبات المنخفضة السكر.

يقع المقر الرئيسي للشركة في سنغافورة، وتقوم شركة ألميندرا بتصنيع منتجاتها في تايلاند وبيعها للعملاء في جميع أنحاء العالم.

معلومات إضافية عن ألميندرا متوفرة على www.almendra.com

الشعار – https://mma.prnewswire.com/media/1423029/Almendra_Logo.jpg