‫شركتي Huawei وChina Mobile تصدر المستند الفني الخاص بتطور تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) المتقدمة بالتعاون مع شركاء في الصناعة

بكين، 9 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — نشرت شركة Huawei مستندًا فنيًا بعنوان تطور تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) المتقدمة من منظور الشبكات – نحو عصر جديد من تقنية Connect X الذكية، وذلك بالتعاون مع شركة China Mobile وشركاء آخرين في الصناعة. ويعتبر هذا المستند هو الأول في هذه الصناعة الذي يتوسع في الهندسة المعمارية والتوجه الفني لشبكة 5G المتقدمة، ويهدف إلى توفير المبادئ التوجيهية التي من شأنها تعزيز تقنيات الجيل الخامس (5G) وبناء صناعة مستدامة تعتمد على الجيل الخامس (5G).

على الرغم من التوسع السريع، إلا أن شبكة 5G لم تصل بعد إلى مرحلة النضج. ومن أجل استخراج أكبر قيمة اجتماعية واقتصادية ممكنة من شبكة 5G، أعلن مشروع شراكة الجيل الثالث (3GPP) رسميًا عن شبكة 5.5G كمرحلة ثانية من شبكة الجيل الخامس (5G)، وتسميتها شبكة 5G المتقدمة. وانطلاقًا من هذا الإعلان، توصل شركاء الصناعة إلى رأي متفق عليه بالإجماع حول تطوير شبكة 5G المتقدمة وأعدوا هذا المستند الفني لتوضيح متطلبات وتقنيات تطورها من شبكة 5G، وبالتالي تسريع تطويرها على الشبكات.

تعتبر شبكة 5G ضرورية لتحسين تجربة الخدمة وتغذية التحول الرقمي والذكي للصناعات. ولتحقيق اختراق أعمق في الصناعات، تتطلب شبكة 5G تحقيق التقارب بين تكنولوجيا التطوير والتكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات (DOICT). وتلعب الشبكة الأساسية، التي تشبه عقل الشبكة الشاملة (E2E)، دورًا محوريًا في تطور شبكة 5G المتقدمة. لذلك، يجب علينا تعزيز تطوير بنية الشبكة الأساسية 5G وتقنياتها بما يتماشى مع نماذج أعمالنا، لأنها ستساعد المشغلين على تحسين عائد الاستثمار ومساعدة العاملين في الصناعة على الاستفادة بشكل أفضل من شبكات 5G أثناء التحول الرقمي والذكي.

ولتعزيز قدرات الشبكة وتلبية متطلبات الخدمة المتغيرة باستمرار، ستطور تقنية 5G المتقدمة كل من البنية والتكنولوجيا الخاصة بالشبكة 5G.

على مستوى البنية، تحتاج شبكة 5G المتقدمة إلى النظر بشكل كامل في مفهوم الشبكة السحابية المحلية وشبكة الحافة والشبكة كخدمة، والاستمرار في تعزيز قدرات الشبكة والتحرك في نهاية المطاف نحو تكامل الشبكة السحابية وتكامل شبكة الحوسبة. على مستوى تكنولوجيا الشبكة، تحتاج شبكات 5G المتقدمة إلى أن تتمتع بخصائص الذكاء والتقارب والتمكين.

مع التطوير المستمر، ستتيح لنا شبكة 5G المتقدمة طرح وظائف الشبكة بسرعة وإعادتها عند الطلب لتناسب مختلف سيناريوهات الخدمة.

ويعتبر المستند الفني بمثابة مرجع قيّم لتطوير شبكة 5G المتقدمة. ومع ذلك، فهناك حاجة للتعاون من أجل ازدهار شبكة 5G المتقدمة. إذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فلنذهب معًا. لذلك تحرص شركة Huawei على إيجاد حل مع شركاء الصناعة لتحفيز عملية تطوير شبكة 5G، وبناء صناعة مثمرة لها.

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