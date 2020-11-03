‫شركه نورامي ميديكال تعلن عن نجاحها في الحصول على استثمار بقيمه 6 مليون دولار

حيفا, اسرائيل

تعلن شركه الاجهزة الطبيه نورامي ميديكال والتي تطور جهاز طبي حديث لعلاج الانسجه الدقيقه بالجسم وتهدف الى تحسين عمليه التئام واصلاح الجرح بعد عمليات جراحيه, عن نجاحها في الحصول على تمويل جديد بقيمه حتى 6 مليون دولار.

الاستثمار الجديد سوف يستخدم في تمويل التجارب التي تجرى على البشر والتي تهدف الى فحص نجاعه وجودة المنتج “ارتيفاسيا” وهو عباره عن بديل اصطناعي لطبقه غشاء المخ. هذه التجارب سوف تشمل 90 مريض, وقد تم ضم 13 منهم حتى الان للبحث. اضافه الى ذلك, هذا الاسثتمار سيوفر الدعم للشركه للحصول على مصادقة هيئة إدارة الغذاء والأدوية في الولايات المتحدة الأمريكية (FDA) والهيئة التنظيمية الأوروبية (CE).

المنتج “ارتيفاسيا” هو عباره عن بديل اصطناعي لطبقه غشاء المخ, وظيفته إعادة بناء الغشاء من جديد, تحفيزعمليه التئام واصلاح الجرح في غشاء المخ الذي يتضرر خلال عمليات جراحيه معينه, بالاضافه الى منع تسرب سائل المخ. الجدير بالذكر ان نورامي سجلت عده طلبات لبراءه الاختراعات عن المنتج ارتيفاسيا بهدف حمايه الاختراع.

ابتكار نورامي الجديد مكون من مواد اصطناعيه مبنيه بشكل الياف صغيره جدا بحجم النانو. نورامي الان تعمل على تطوير اكتر من منتج واحد وتهدف الى استخدام هذه التكنولوجيا العلميه لتحفيز نقله نوعيه في مجال علاج الانسجه الدقيقه بالجسم وهو سوق يقدر ب 20 مليار دولار.

“المنتج الاول للشركه يوفر الامتيازات على الصعيد العلمي والاقتصادي لسوق عمليات جراحه المخ, الذي يشمل اكتر من 600 الف عمليه جراجيه سنويا ويقدر بقيمه 1 مليارد دولار مع معدل نمو ّ 6% سنويا. الشركه تقدم جزيل الشكر وترحب بالمستثمرين الجدد, وتؤكد على انها سوف تواصل العمل بجد على اتمام التجارب التي تجرى على البشر, تواظب على تطوير منتجات اخرى وعلى دعم العلاقات العامه مع شركات استيراتيجيه”, يقول حانوخ ماركشيد, المدير التنفيذي المشترك للشركه.

د. امير باحار, مبادر ومؤوسس شريك للشركه ومدير التجارب التي تجرى على البشر, يواصل ويشير ان: “التجارب على البشر تفحص نجاعه المنتج الاول – ارتيفاسيا, وتجري الان في عده مراكز طبيه عالميه. التجارب تجري بشكل مراقب وسري, وحتى الان لم يتم التقريرعن ايه مضاعفات سلبيه”.

كما وتضيف نورا نصير منسى, مؤوسسه شريكه, مديره تنفيذيه شريكه ومديره التطوير والبحث بالشركه: “نحن نهدف ايضا الى مواصله التطوير والبحث في الشركه ونعمل على تطوير منتجات اخرى بالاضافه الى المنتج الاول ارتيفاسيا. دافعنا الاساسي هو تقديم منتجات حديثه ومبتكره لسوق علاج الانسجه الدقيقه بالجسم الذي تشمل احدث طرق التطوير العلميه وتهدف عمليات جراحيه اخرى وليس فقط عمليات جراحه المخ”.

طاقم الشركه يضم ايضا دورون بيرجر وهو رئيس فعال للمجلس التنفيذي للشركه, وقد كان يشغل بالسابق منصب المدير التنفيذي لواحده من اكبر شركات الاستثمار بالبلاد – شركه الرون. نورامي ميديكال قد نالت الدعم ايضا من قبل اشهر جراحين المخ بالعالم.

جوله الاستثمار الجاريه حاليا تقودها “الميدا فينتيرز” وهي صندوق استثمار عام يدعم شركات بمجال التطوير والبحث وباداره د.ايريت يانيف, امير بلاط وتساحي سلطان, بالاضافه الى عده مستثمرين بينهم صندوق الاستثمار “جلينروك” باداره ليون ريكاناتي.

نورامي ميديكال هي شركه ناشئه تأسست في سنه 2014 بمبادره د. امير بحار, نورا نصير منسى وصندوق الاستثمار NGT3VC باداره زوهر جيندلر ونزار مشيعل المختص بتمويل شركات ناشئه بمجال العلوم الحيويه. حتى الان نجحت نورامي بتحصيل تمويل بقيمه 5 مليون دولار من هيئه الابتكار ومستثمرين اخرين.

تفاصيل التواصل: حانوخ ماركشيد, hanooch@nurami-medical.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1325237/Nurami_Medical_Management_Team.jpg