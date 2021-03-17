‫شنغهاي إلكتريك توقع اتفاقية لإطلاق مركز البحث والتطوير لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين PEM، لتمكين تطوير الهيدروجين الأخضر في الصين

شنغهاي, 17 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — تحالفت شركة شنغهاي إلكتريك (“الشركة”) (SEHK: 02727, SSE: 601727)، وهي الشركة المصنعة والموردة الرائدة في العالم لمعدات توليد الطاقة الكهربائية والمعدات الصناعية وخدمات التكامل (ويُشار إليها فيما يلي باسم “الشركة”) مع معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم (“معهد داليان”) لافتتاح مركز البحث والتطوير لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين المائي المحلل كهربائيًا (PEM) في 4 آذار/مارس. وقع الطرفان اتفاقية تعاون مشاريع بشأن معدات إنتاج الهيدروجين المعيارية وعالية الكفاءة PEM وتطوير النظام، ما يمثل خطوة مهمة للأمام لشركة شنغهاي إلكتريك في مجال تطوير طاقة الهيدروجين.

باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمعدات الطاقة في الصين، فإن شنغهاي إلكتريك هي في الطليعة في تطوير الهيدروجين الأخضر كجزء من اندفاعة الطاقة النظيفة في الصين. خلال دورتي هذا العام، تمت مناقشة الخطة الخمسية الرابعة عشرة بنشاط، </18 والتي ظهر فيها الهيدروجين الأخضر بشكل بارز. بدعم حكومي قوي واهتمام صناعي واسع النطاق، يظهر العام 2021 كما لو كان العام صفر في صناعة الطاقة الهيدروجينية.

حاليًا، توصلت شنغهاي إلكتريك ومعهد داليان إلى اتفاق مبدئي حول مسار التنمية الصناعية لتوليد الطاقة الجديدة وإنتاج الهيدروجين المائي المكهرب. كجزء من التعاون، سيستمر كلاهما أيضًا في تعزيز الإمكانات التحويلية لإنتاج الهيدروجين المائي المحلل كهربائيًا PEM، وتسريع تطوير منتجات الهيدروجين المحلل كهربائيا PEM، وتعزيز التطبيقات والسيناريوهات الصناعية. علاوة على ذلك، سيستمر الطرفان في تنفيذ تعاون متعمق عبر سلسلة صناعة طاقة الهيدروجين بأكملها لتسريع التصنيع الشامل.

تتفاخر طاقة الهيدروجين بأكبر إمكانات جميع الأشكال الحالية للطاقة النظيفة، ويكمن مفتاح تطويرها في إنتاجها. في الوقت الحاضر، ينبع إنتاج الهيدروجين بشكل أساسي من الوقود الأحفوري، واستخلاص الهيدروجين من المنتجات الثانوية الصناعية وتنقيته، والإنتاج عن طريق التحليل الكهربائي للماء. تؤدي هذه العمليات إلى انبعاثات كربونية كبيرة. أدى التطور السريع لمعدات التحليل الكهربائي للمياه PEM في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة إلى تمكين التقنيات الحالية من تحقيق انبعاثات كربونية صفرية، وتحقيق الهيدروجين الأخضر والنظيف بشكل فعال. سيكون هذا الاختراق مفيدًا في مساعدة الصين على تحقيق أهدافها في الوصول إلى ذروة الكربون وحيادية الكربون.

وبالتالي فإن إمكانات السوق لإنتاج الهيدروجين من الماء المحلل كهربائياً هائلة. تشير التوقعات إلى أنه بحلول العام 2050، ستشكل طاقة الهيدروجين ما يقرب من 10٪ من سوق الطاقة في الصين، حيث يصل الطلب إلى 60 مليون طن وتتجاوز قيمة الإنتاج السنوي 10 تريليون يوان صيني. الهيدروجين: يشير تقرير الهيدروجين: تتبع تكامل الطاقة الصادر عن وكالة الطاقة الدولية في حزيران/يونيو 2020 إلى أن عدد مشاريع إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي العالمي والقدرة المركبة قد زاد بشكل كبير، حيث ارتفع الإنتاج من 1 ميغاواط في العام 2010 إلى أكثر من 25 ميغاواط في العام 2019. يأتي الكثير من الإثارة في هذا الموضوع من قدرة الهيدروجين على الانضمام إلى صفوف الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة يلعب دورًا محوريًا في التجارة الدولية، بل وإمكانية استبداله يومًا ما. في تقرير لشركة برايس ووترهاوس كوبرز للعام 2020، تقرير فجر الهيدروجين الأخضر، تتوقع الشركة الاستشارية أن إنتاج الهيدروجين التجريبي سيصل إلى 530 مليون طن بحلول منتصف القرن.

ركزت شنغهاي إلكتريك على طاقة الهيدروجين منذ سنوات، نظرًا لإمكاناتها الرئيسية للنمو كواحدة من تقنيات الطاقة الجديدة في المستقبل، وعلى وجه الخصوص، قدرتها على تشغيل سيارات الطاقة الجديدة. في العام 2016، بدأ معهد الأبحاث المركزي التابع لشركة شنغهاي إلكتريك في الاستثمار في البحث والتطوير لأنظمة خلايا الوقود الرئيسية وتقنيات التكديس. في العام 2020، اجتاز محرك خلية الوقود المطور بشكل مستقل من شنغهاي إلكتريك، الذي يتميز بقدرة طاقة تبلغ 66 كيلو واط ويمكن أن يتم تشغيله في بيئات درجات حرارة باردة تصل إلى -30 درجة مئوية، اختبار الفحص للمركز الوطني لفحص جودة منتجات السيارات. وهذا المحرك يتبنى نظام دوران الهيدروجين الخاص بشركة شنغهاي إلكتريك، الذي يوفر طاقة قوية ويتميز بقدرة تحمل مثيرة للإعجاب، مع إمكانية أن يكون بديلا لمحركات البنزين والديزل في المركبات التجارية.

ومع نضوج التكنولوجيا، دخل الهيدروجين مرحلة التصنيع المتسارع. تستفيد شنغهاي إلكتريك من الفرص لدفع تطورها وتحويل الطاقة الخضراء. كجزء من هذه الجهود، أنشأت شنغهاي إلكتريك قسم طاقة الهيدروجين في العام 2020 لتسريع عملية التطوير وإحداث حقبة جديدة من الطاقة الخضراء النظيفة.

باعتبارها واحدة من أكبر شركات تصنيع معدات الطاقة في الصين، تواصل شنغهاي إلكتريك، بقدرتها على تطوير المشاريع والتسويق والاستثمار والتمويل والهندسة والمشتريات والبناء، تسريع تطوير وابتكار الطاقة الجديدة. تمتلك الشركة أساسًا تآزريًا ومزايا موارد عبر السلسلة الصناعية من توليد الطاقة في المنبع إلى التعدين الكيميائي في المصب. ستعمل العناصر المجمعة على تسريع وتيرة دخول شنغهاي إلكتريك إلى مجال إنتاج الهيدروجين.

حاليًا، نفذت شنغهاي إلكتريك عددا من المشاريع التوضيحية الرائدة في صناعة الطاقة المتكاملة للهيدروجين الأخضر في قاعدة ننغدونغ، وهي واحدة من أربع مناطق عرض للصناعات الكيماوية للفحم الحديثة في الصين. من بينها، مشروع قاعدة طاقة ننغدونغ حيث يدمج مشروع “المصدر-شبكة-الحمل-التخزين-الهيدروجين” توليد الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وإنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي، والسلسلة الصناعية الكاملة للكيماويات / المعادن الخضراء.

في كانون الأول/ديسمبر 2020، وقعت شنغهاي إلكتريك اتفاقية تعاون لتطوير مشروع طاقة “مصدر – شبكة – حمل – تخزين – هيدروجين” في أوتوغ فرونت بانر، منغوليا الداخلية. سيبني المشروع، المجهز بمعدات تخزين الطاقة الكهروكيميائية على نطاق واسع وإنتاج الهيدروجين، قاعدة جديدة ضخمة لتوليد الطاقة الكهربائية ويساعد المنطقة على تحقيق إمدادات طاقة باردة وحارة وكهربائية وبخارية وهيدروجينية فعالة.

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