‫شيلد تعلن عن DeviceSHIELD لحماية الشركات الصغيرة من الاحتيال السيبراني أثناء جائحة كوفيد-19

DeviceSHIELD معلومات مجانية عن المخاطر إلى 90% من الشركات عبر الإنترنت للمساعدة في مكافحة الاحتيال ومنع متوسط الخسائر المالية البالغة 200,000 دولار من الهجمات الإلكترونية¹

مينلو بارك، كاليفورنيا، 25 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أطلقت شيلد (SHIELD)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني والمتخصصة في الاحتيال الإلكتروني والتحقق من الهوية، اليوم DeviceSHIELD، وهو حل للاحتيال عبر الإنترنت مصمم خصيصًا لمكافحة الزيادة في هجمات الاحتيال على الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19. يوفر هذا الحل معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لتحديد الأجهزة المزيفة وحماية الأعمال التجارية من الجهات الفاعلة السيئة وإلحاق الضرر بالسمعة والمعاملات الاحتيالية.

خلال جائحة كوفيد-19، أصبح الاحتيال الإلكتروني الشكل الأسرع نموًا للنشاط الإجرامي، مما يعرض الشركات والمستهلكين لمخاطر متزايدة. واليوم، يجري المستهلكون المزيد من المعاملات الرقمية ويستخدمون عددًا متزايدًا من التطبيقات عبر الإنترنت. وقد حددت شركة شيلد العديد من الصناعات الرئيسية التي ارتفع فيها الاحتيال السيبراني نتيجة لوباء كوفيد-19، وبالتحديد الخدمات عند الطلب مثل توصيل الطعام ومنصات النقل والتجارة الإلكترونية ومنصات السوق والألعاب عبر الإنترنت والمحافظ الإلكترونية والولاء وعروض استرداد النقود والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والترفيه.

وعلى مدار العام الماضي، أصبحت الأدوات التي يستخدمها المتسللون أكثر تعقيدًا أيضًا. والآن، يستخدم المحتالون المحاكيات وأدوات استنساخ التطبيقات والشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المخادع من الأجهزة المحمولة لارتكاب الاحتيال.

صرح جاستن لي، الرئيس التنفيذي لشركة شيلد، قائلًا: “المزيد من المعاملات عبر الإنترنت يعني المزيد من نقاط الضعف للاحتيال الإلكتروني، وقد جعل جائحة كوفيد-19 هذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى. 43% من الهجمات عبر الإنترنت تستهدف الآن الشركات الصغيرة، في وجود 14% فقط من الأهداف على استعداد للدفاع عن نفسها.2 ولقد أنشأنا تقنية لحماية الصناعات عبر الإنترنت التي نعتقد أنها الأكثر تضررًا من كوفيد-19. ومع ذلك، فإن أي شركة بها أقل من 100,000 مستخدم نشط شهريًا ستتلقى هذه الخدمة مجانًا، وهو ما يعادل 90% تقريبًا من جميع الأنشطة التجارية عبر الإنترنت”.

كما تلتزم شركة شيلد بمكافحة التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19. ولقد زاد عدد المحتالين الذين يخفون هويات أجهزتهم على الإنترنت بمعدل غير متوقع خلال الوباء، مما ترك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم معرضة للخطر بشكل خاص. كما تميل حلول الاحتيال الإلكتروني التقليدية إلى تحليل سمات المستوى السطحي فقط وهي غير فعالة بشكل خاص مع الأجهزة المحمولة، وتفشل في اجتثاث التهديدات الأكثر دقة والسرية.

ويُعد DeviceSHIELD حاليًا التقنية الوحيدة التي تستخدم الحمض النووي للجهاز لتحديد المستخدمين الضارين، مما يمكّنه من اكتشاف الاحتيال بدقة واتساق لا مثيل لهما. فبعد نشره في دقائق، يقوم DeviceSHIELD بتحليل آلاف سمات الجهاز لتحديد الجهاز بغض النظر عن عدد المرات التي يغير فيها مظهره، ويشير بالضبط إلى الأدوات الخبيثة التي يتم استخدامها. وهذا الحل يتمتع بميزة فريدة تُعرف باسم شيلد سنتينيل (SHIELD Sentinel)، والتي تمكنها من تحديد المخاطر بشكل مستمر طوال جلسة المستخدم، وهذه صناعة أخرى في المقام الأول. كما أنها تستفيد من شبكة شيلد التي تضم أكثر من سبعة مليارات جهاز و 500 مليون مستخدم عبر ست قارات، والمعروفة باسم شبكة الاستخبارات العالمية (Global Intelligence Network)، مما يمكنها من حماية الجهاز بشكل استباقي من أنواع الاحتيال الجديدة وغير المعروفة.

يتضمن مستثمرو شركة شيلد كلًا من جي جي في كابيتال (GGV Capital) وشركة توني فاضل المعروفة باسم فيوتشر شيب (Tony Fadell’s Future Shape) وتماسيك (Temasek) وويف ميكر بارتنرز (Wavemaker Partners) وتاو تشانغ (Tao Zhang). تُستخدم حلول شركة حاليًا من قبل شركات عالمية مثل ريزر (Razer) وعلي بابا (Alibaba) وسكايل فاست (Scalefast) وياميبوي (Yamibuy) وباي مايا (PayMaya) وسي جروب (Sea Group) لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

نبذة عن شركة شيلد

شيلد هي شركة عالمية رائدة في مجال الأمن السيبراني متخصصة في حلول الاحتيال الإلكتروني والهوية. وتتراوح حلول شيلد من منع الاحتيال وأمن الشبكة إلى المعلومات الائتمانية والتحقق من الهوية. كما تحظى شيلد بالثقة من قبل التطبيقات الفائقة ومنصات التجارة الإلكترونية وخدمات النقل في جميع أنحاء العالم، وذلك من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء العالم. وأيضًا من خلال التعرف على الأنماط والتوصيف المستمر للمخاطر، توفر شركة شيلد ذكاءً عمليًا للأجهزة وإشارات في الوقت الفعلي تمكن الشركات من التوسع دون مخاطر.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://shield.com/solutions/deviceshield

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الاستفسارات الصحفية

سيمون جاكنثال

ترايدنت دي إم جي

923-5296‏ (202) + 1

sjackenthal@tridentdmg.com

1 هيسكوكس، “Hiscox Cyber Readiness Report 2019.”

2 سي إن بي سي، “Cyberattacks now cost companies $200,000 on average, putting many out of business.”