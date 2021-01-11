‫صاحبة الرؤيا التالية: شركة نكستغو تنضم إلى معرض سي إي أس 2021 للكشف عن هيكلية جديدة مبنية حول احتياجات كبار منتجي المحتوى في العالم بتقنية Tech-Fashion AVITA الجديدة

هونك كونغ، 11 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تنضم نكستغو أفيتا AVITA إلى منطقة الجذب العالمية البارزة في صناعة التكنولوجيا في العام 2021 في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية. فمن شركة ناشئة في العام 2016 إلى شركة فائزة بواحدة من جوائز معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في العام الماضي على سلسلتها AVITA ADMIROR في فئة “أجهزة ومكونات الكمبيوتر”، تم تصميم فلسفة إصدار منتج نكستاغو “The Next Visionary” لمواءمة طرق جديدة للنجاح في حياة الناس.

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، تعرض نكستغو تجربة العلامة التجارية الأكثر اكتمالاً لعلامة Tech-Fashion AVITA التجارية، بما في ذلك ADMIROR II، الجيل التالي من المنتجات التي فازت بجوائز الابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020 AVITA ADMIROR التي تتبع إرث ADMIROR لاستلهام الإلهام من الهندسة المعمارية والموضة المتقدمة، التي تفتخر بالجمال البديعي الذي يأسر المستخدمين. تخطط أفيتا أيضًا لإضافة معالجات الجيل الـ 11 إنتل® معالجات Intel® Core™ Tiger Lake <411تي أم وسلسلة الجوال AMD RyzenTM 5000 نطاقات طراز نماذج أفيتا في العام 2021، بالإضافة إلى أحدث مجموعة من الملحقات من أفيتا أوبيك..

شراكة أفيتا مع لوبديك لإطلاق “ DNA Creator DNA ” بالكامل للعلامة التجارية

تعلن أفيتا عن شراكتها الإستراتيجية مع لوبديك التي تحقق الرؤيا التالية للتميز. أصبحت وحدات تحكم التحرير في لوبديك جزءًا حيويًا من إنتاج المحتوى الرقمي. من خلال الشراكة مع لوبديك، يتيح ADMIROR II من أفيتا للمستخدمين الاستفادة من عمليات سير العمل المبسطة إلى حد كبير واكتشاف تقنيات التحرير الجديدة التي تطلق الإمكانات الحقيقية للجيل القادم من المبدعين.

ويقول أليكس تشونج، الرئيس التنفيذي لشركة نكستغو: “تتمثل رؤيانا لشركة أفيتا في تطوير منتجات تحقق اختراقات تقنية للمستخدمين وتشكل المستقبل.” “في العام 2021، سنواصل الالتزام بهذا النهج الذي يركز على العملاء في تصميم منتجات أفيتا والخدمات المخصصة التي تلبي توقعات العملاء. وسنواصل توسيع شراكاتنا الاستراتيجية مع قادة الصناعة مثل لوبديك في المستقبل القريب، حيث سنوسع عروضنا ونعزز تجربة مستخدمي أفيتا.”

كمبيوتر منتجي المحتوى – AVITA ADMIROR II : التغلب على جميع القيود في إنشاء الأعمال الفنية الفائقة للوسائط الذاتية في المستقبل

المحتوى هو الملك. تم تصميم AVITA ADMIROR II بمجموعة من الميزات التي هي الأولى في فئتها والتي تنشط مسعاك وراء المحتوى الذي يثير التفاعل ويشجعه ويلهمه. تم تصميم عامل الشكل والبرامج والأجهزة الخاصة بـ ADMIROR II لمعالجة جميع اعتبارات الإنتاج الذاتي هذه. مع وضعية 3-Camera الذي يشتمل على العدسة المقربة، والعدسة المقربة المتوسطة، وعدسات اللقطة الأوسع، يوفر ADMIROR II بالضبط ما يحتاجه المبدعون العصريون، مما يتيح للمذيعين تسجيل الأحداث بتفاصيل كاملة ونابضة بالحياة. يساعد الضوء الدائري الموجود في الإطار على توليد إضاءة متسقة وموزعة برفق لإضفاء الحيوية على المشاهد وأحداث البث المباشر مباشرة إلى المعجبين المتحمسين. يحرر ADMIROR II المستخدمين من مشكلات الإعداد المزعجة والمليئة بالمتاعب. إلى جانب الأداء الصوتي الديناميكي ونظام مضخم الصوت المدمج، يمكنك الآن تخصيص تجربة المحتوى الخاصة بك لأكثر المشاهدين والمستمعين تطلباً.

خيار مذهل والعديد من الجماليات الملهمة عبر الأجهزة الجديدة، بما في ذلك LIBER V14 + V13 من أفيتا لآن مع قوة وحدة المعالجة المركزية المتقدمة

خلال العام 2021، تخطط نكستغو لتقديم نماذج متقدمة لوحدة المعالجة المركزية لكل من إنتل (11 </1446 جن إنتل® Intel® Core™ Tiger Lake Processor) (رايزن™ وسلسلة المعالجات الجوالة AMD (Ryzen™ 5000 Series) ) لمنتج أفيتا LIBER V14 ذي التصميم المستلهم من ما بعد العصرية، مع حافة ضيقة مقدمة في لوحة واسعة من ممرات الألوان.

يقدم معالج الجيل 11 </1557 جن إنتل® من معالجات Intel® Core ™ Tiger Lake تحسينًا بنسبة 20٪ في الأداء وتحسينًا بنسبة 500٪ عند تشغيل المهام الموجهة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لـ LIBER V14 تقديم مضاعفة أداء الرسومات أثناء المهام التي تتطلب الكثير من المعالج مثل الألعاب.

ظهرت سلسلة أيه أم دي رايزن™ 5000 من المعالجات الجوالة لأول مرة أيضا في مجموعة LIBER V14، مع هيكل Zen 3 القادر على استخراج متوسط أداء إضافي بنسبة 19٪ من كل ميغاهيرتز من التردد مقارنة بالجيل السابق. يوفر أحدث معالج في المتوسط أداء ألعاب أفضل بنسبة 26٪ مقارنة بسلسلة أيه أم دي رايزن تي أم 3000. وفي الوقت نفسه، يوفر LIBER V13 من أفيتا وظائف إنتاجية عالية مع حيوية الأداء لتستمتع بالعمل والدراسة والترفيه من أي مكان.

تعمل العلامة التجارية على توسيع مجموعة ملحقاتها، أوبيتا أوبيك، بما في ذلك سماعات الأذن اللاسلكية، وبنك طاقة للكمبيوتر المحمول ومحور طاقة وماوس ولوحات مفاتيح، مما يوفر راحة وملاءمة من الدرجة الأولى مع أفضل الوظائف.

تفضل بزيارة معرض نكستاغو ومعرض أجهزة الكمبيوتر المحمول أفيتا:

https://digital.ces.tech/

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1395569/Nexstgo___The_Next_Visionary.jpg