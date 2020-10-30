‫صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو اختتم CleanEquity® 2020

لندن، 29 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — اُختتم CleanEquity®، الذي استضافه Innovator Capital، بنك الاستثمار ومقره في لندن، و Monaco Economic Board يوم الجمعة 23 أكتوبر بحفل توزيع الجوائز وخطاب ألقاه صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، المؤسس المشارك للحدث، والذي قدم الجوائز.

ولأول مرة، ظهرت كلين أكوتي (CleanEquity) بالبث المباشر حول العالم عبر EarthX TV وستكون متوفرة للمشاهدة عند الطلب. وكام قد أُطلق تلفزيون إيرث إكس (EarthX TV) في عام 2020 من خلال شركة إيرث إكس (EarthX) ومقرها ولاية دالاس. وتتمثل مهمة هذه المحطة في أن تصبح شبكة البث الأولى في العالم للبرمجة البيئية، وتغطي الحلول متعددة التخصصات للقضايا الحرجة التي تواجه العالم الطبيعي. تأسست شركة إيرث إكس غير الربحية في عام 2011 على يد ترامل إس كرو.

شاهد الفيديو الترويجي عن حدث كلين اكوتي 2020 من هنا.

عرضت كلين اكوتي 22 شركة هذا العام، وقد التقى سموه بالحكام الذين اختاروا الفائزين الثلاثة بجوائز كلين اكوتي للتميز:

Olombria (المملكة المتحدة)، عن البحث؛ في معالجة مسألة الانخفاض المطرد في أعداد الملقحات البرية من خلال تشجيع الذباب على أن يصبح أكثر كفاءة في التلقيح من خلال استخدام المواد الكيميائية المتطايرة؛ و

(المملكة المتحدة)، عن البحث؛ في معالجة مسألة الانخفاض المطرد في أعداد الملقحات البرية من خلال تشجيع الذباب على أن يصبح أكثر كفاءة في التلقيح من خلال استخدام المواد الكيميائية المتطايرة؛ و METRON (فرنسا)، عن التنمية؛ هو الذي طوروا منصة تستند إلى الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة ومخصصة للقطاع الصناعي، لتحديد فرص تحسين الطاقة بشكل استباقي والاتصال بأصول الطاقة اللامركزية؛ و

(فرنسا)، عن التنمية؛ هو الذي طوروا منصة تستند إلى الذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة ومخصصة للقطاع الصناعي، لتحديد فرص تحسين الطاقة بشكل استباقي والاتصال بأصول الطاقة اللامركزية؛ و OrganoClick (السويد)، عن التسويق؛ في تطوير وتوريد التقنيات الكيميائية والمواد الخضراء التي تحل محل البلاستيك الأحفوري والمواد الكيميائية السامة.

وجاء في المركز الثاني، على التوالي، GoodHout (هولندا)، Polystyvert (كندا) و Envelio (ألمانيا).

وكانت الجوائز عبارة عن منحوتات ابتكرها الفنان الفرنسي الناشئ، سامويل دي غونزبورغ، الذي يعيش ويعمل في لندن.

وقال صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني:

“على الرغم من قيود الأزمة الصحية، إلا أننا يمكننا مواصلة العمل لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة وحل قضايا تغير المناخ وعواقبه”.

كما هنأ سموه الفائزين والوصيفين.

وصرح مونجو بارك، رئيس مجلس إدارة بنك إنوفيتور كابيتال (Innovator Capital) والمؤسس المشارك لشركة كلين اكوتي:

“أتوجه بالشكر لصاحب السمو على دعمه المتواصل طوال هذا العام. مساعدتك، مونسنيور، كانت ولا تزال لا تقدر بثمن. كما نشكر كل من انضم إلينا في موناكو والذين شاركوا عبر الإنترنت. وسنعود أقوى في عام 2021.

أخيرًا وليس آخرًا، نشكر مؤسسة الأمير ألبير الثاني (Foundation Prince Albert II) و شركة بى بى فينشرز (BP Ventures) و شركة سيجن (Cision) و مركز كليمت كيه أي سي (Climate-KIC) و شركة كوفينجتون آند بورلينج (Covington & Burling) و كرنفيلد (Cranfield) و إيرث كابيتال (Earth Capital) وإيرث إكس و إدوفرونت (Edufront) و المجلس الاقتصادي في موناكو (Monaco Economic Board) و باركفيو انترناشونال (Parkview International) و تارونيس فيولز(Taronis Fuels)”.

للتواصل:

كونور باريت

إنوفيتور كابيتال

conor.barrett@innovator-capital.com

نبذة عن بنك إنوفيتور كابيتال

بنك إنوفيتور كابيتال (Innovator Capital–ICL)، الذي تأسس في عام 2003، هو بنك استثماري متخصص مقره لندن يركز على شركات الصحة والتكنولوجيا المستدامة؛ تقديم المشورة بشأن تمويل الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ والملكية الفكرية وتطوير الأعمال والشركات. وتتمثل مهمة إنوفيتور كابيتال في مساعدة الشركات الخاصة والعامة الغنية بالملكية الفكرية في العثور على المستثمرين والمتنازل لهم والعملاء والمرخص لهم والشركاء التجاريين المناسبين. تابع ICL و CleanEquity عبر لينكدإن.

نبذة عن شركة إيرث إكس

تعقد شركة EarthX أكبر معرض بيئي ومؤتمر ومهرجان سينمائي في العالم، كما أن الشركة عضو في الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة (IUCN). ويُعد تلفزيون إيرث إكس، الذي تم إطلاقه في خريف 2020، منصة على شبكة الإنترنت للمحادثات والبرامج والوسائط والأفلام الناشئة المتوازنة والشاملة. وقد تأسست المنظمة غير الربحية بموجب المادة 501(c)(3) ومقرها تكساس في عام 2011 على يد عالم البيئة ورجل الأعمال ترامل إس كرو، وهي تعزز الوعي البيئي والتأثير من خلال الأعمال الواعية والتعاون غير الحزبي والحلول المستدامة التي يقودها المجتمع. وقد عُقد حدث إيرث إكس 2020 (Earthx2020) تقريبًا في أبريل وجذب أكثر من 550,000 زائر حول العالم. تفضل بزيارة www.EarthX.org أو تابعنا @earthxorg على Instagram، Twitter، و Facebook.

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