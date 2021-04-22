‫صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومينا فارم يتفقان على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V في مصر

موسكو والقاهرة وبرلين،, 22 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — أعلن كل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF، صندوق الثروة السيادية الروسي)، وشركة مينا فارم (Minapharm) المصرية -وهي الشركة الإقليمية الرائدة في تكنولوجيا الحمض النووي المؤتلف، وشركتها الفرعية ProBioGen AG ومقرها برلين- عن اتفاقية من أجل إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنويًا من أول لقاح مسجل في العالم ضد كوفيد-19، والذي يُدعى سبوتنيك V (Sputnik V).

يعتزم الطرفان الشروع في نقل التكنولوجيا على الفور. ومن المتوقع طرح اللقاح في الربع الثالث من عام 2021. ستُوفِّر RDIF ومينا فارم أكثر من 40 مليون جرعة سنويًا مبدئيًا. سيتم الإنتاج في منشأة مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية في القاهرة من أجل التوزيع العالمي.

تهدف شركة ProBioGen AG الألمانية التابعة لشركة مينا فارم إلى بذل جهود لتحسين العملية من أجل زيادة نطاق الإنتاج، والاستفادة من خبرتها في تكنولوجيا ناقلات الفيروسات وتطوير عملية التصنيع للقاحات والعلاج الجيني.

وحتى الآن، تم تسجيل لقاح سبوتنيك V في 61 دولة على مستوى العالم ويغطي إجمالي عدد سكان أكثر من ثلاثة مليارات شخص. وقد أظهر لقاح سبوتنيك V فعالية بنسبة 97.6 ٪، بناءً على تحليل البيانات الخاصة بمعدل الإصابة بفيروس كورونا بين أولئك الذين تم تطعيمهم في روسيا بكلا مكوني اللقاح.

وعلق كيريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي:

“تُمثِّل الاتفاقية مع مينا فارم أول شراكة لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج لقاح سبوتنيك V. ويتعاون RDIF مع منتجي الأدوية الرائدين على مستوى العالم، حيث تم تسجيل سبوتنيك V في 61 دولة. اللقاح الروسي ذو كفاءة عالية وموثوق به من قِبَل المنظمين في جميع أنحاء العالم ويساهم بشكل كبير في مكافحة فيروس كورونا”.

وأضاف د. وفيق برديسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مينا فارم:

“تُعَد هذه الاتفاقية توسعًا طبيعيًا لريادة مينا فارم الإقليمية في مجال التقنيات الحيوية، بالاستفادة من الخبرة الدولية الواسعة في الهندسة الخلوية وتكنولوجيا ناقلات الفيروسات الغدانية الخاصة بشركتها التابعة لها ProBioGen AG المملوكة لها بالكامل في ألمانيا. يسعدنا الانضمام إلى RDIF في مكافحة وباء كوفيد-19 العالمي”.

يحتوي لقاح سبوتنيك V على عدد من المزايا الرئيسية:

· • تبلغ فعالية سبوتنيك V نسبة 97.6٪ بناءً على تحليل البيانات الخاصة بمعدل الإصابة بفيروس كورونا بين أولئك الموجودين في روسيا الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني سبوتنيك V من 5 ديسمبر 2020 إلى 31 مارس 2021.

· • يعتمد لقاح سبوتنيك V على منصة مُثبَتة ومدروسة جيدًا من ناقلات الفيروسات الغدانية البشرية، والتي تسبب نزلات البرد وكانت موجودة منذ آلاف السنين.

· • يَستخدِم لقاح سبوتنيك V ناقلتين مختلفتين للجرعتين أثناء التطعيم، مما يُوفِّر مناعة لمدة أطول من اللقاحات التي تستخدم نفس آلية التوصيل لكلتا الجرعتان.

· • أثبتت أكثر من 250 دراسة سريرية على مدى عقدين من الزمن سلامة وفعالية ونقص الآثار السلبية طويلة المدى للقاحات الفيروسة الغدانية.

· • لا توجد حساسية قوية يسببها سبوتنيك V.

· • تعني درجة حرارة تخزين سبوتنيك V عند +2+8 درجة مئوية أنه يمكن تخزينه في ثلاجة تقليدية دون الحاجة إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية لسلسلة التبريد.

· • سعر سبوتنيك V أقل من 10 دولارات لكل جرعة، مما يجعله في متناول الجميع حول العالم.

صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) هو صندوق الثروة السيادية لروسيا الذي تأسس في عام 2011 من أجل القيام باستثمارات مشتركة في أسهم رأس المال، ولا سيما في روسيا، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الدوليين المرموقين. يعمل RDIF كمُحفِّز للاستثمار المباشر في الاقتصاد الروسي. يقع مقر شركة إدارة RDIF في موسكو. حاليًا، يتمتع RDIF بخبرة في التنفيذ المشترك الناجح لأكثر من 80 مشروعًا مع شركاء أجانب يبلغ مجموعها أكثر من 1.9 تريليون روبل روسي، ويغطي 95٪ من مناطق الاتحاد الروسي. توظف شركات محفظة RDIF أكثر من 800000 شخص، وتدر عائدات تعادل أكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. وقد أقام RDIF شراكات إستراتيجية مشتركة مع مستثمرين مشاركين دوليين رائدين من أكثر من 18 دولة بإجمالي أكثر من 40 مليار دولار. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات على rdif.ru

مينا فارم للأدوية هي شركة أدوية رائدة في مصر والشرق الأوسط، وشركة الأدوية الحيوية الرائدة في إفريقيا مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال هندسة العمليات الحيوية والخلوية. ويقع المقر الرئيسي لشركة مينا فارم في القاهرة، وتقوم بتسويق أكثر من 100 من المنتجات المنقذة للحياة والمعززة للحياة بدءًا من الجزيئات الصغيرة إلى البروتينات المعقدة المهندَسة وراثيًا، مع خط علاج مناعيريبك . وتُعَد شركة ProBioGen AG التابعة لشركة مينا فارم والمملوكة لها بالكامل ومقرها برلين، بمثابة مؤسسة ذات شهرة عالمية في مجال تطوير وتصنيع العقود (CDMO)، وهي متخصصة في هندسة خطوط الخلايا، ومزود المِلكية الخاصة لتقنيات ناقلات البروتين والفيروسات للأدوية الكبيرة وصناعة التكنولوجيا الحيوية العالمية. وقد أنشأت مينا فارم نموذج عمل متكامل، مما يجعلها حتى الآن شركة الأدوية البيولوجية الوحيدة التي تعمل في مجال الجينات في السوق في المنطقة. كما توظف مينا فارم قوة عاملة جماعية تزيد عن 1400، وهي مُدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية (رمز التداول: MIPH). يمكن العثور على مزيد من المعلومات على rdif.ru